【摘要】接过先辈旗帜，忆往昔峥嵘岁月，看今朝繁荣发展。10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动正式启动。活动首日，采访团到重庆第一个打出红军旗帜的革命老区——城口，追忆先烈，并走进基层一线，寻找当地斩断穷根增收致富经验。

10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动走进城口。

城口县北屏乡太平村新貌。记者黄宇摄

华龙网10月11日17时讯(记者黄宇)接过先辈旗帜，忆往昔峥嵘岁月，看今朝繁荣发展。10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动正式启动。活动首日，采访团到重庆第一个打出红军旗帜的革命老区——城口，追忆先烈，并走进基层一线，寻找当地斩断穷根增收致富经验。

》》忆往昔

革命老区诞生红色星火城口儿女奋不顾身向长征

10日下午2点半，蒙蒙细雨中，经过6个半小时车程，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动第一组抵达城口。城口是川陕革命根据地的重要组成部分，素有“红色城口”的美称。

采访团一行来到城口县苏维埃政权纪念公园，来到苏维埃政权纪念碑前，瞻仰革命先烈的丰功伟绩。

采访团来到城口县苏维埃政权纪念公园。记者黄宇摄

采访团一行参访城口苏维埃政权历史陈列馆。记者黄宇摄

在川陕苏区城口革命根据地历史陈列馆，工作人员向采访团介绍了革命根据地和中华苏维埃共和国的历史。陈列馆里展列出很多表现革命抗争史实的标语口号。“维护苏维埃政权机关万岁”“实行土地革命，大举反攻敌人丧胆”“维护中国共产党，打倒豪绅地主团正”……，这些成为革命先烈追求民主政权的见证。

忆往昔，岁月铮铮，城口儿女心向红军。1929年，王维舟、李家俊领导固军坝起义，创建城(口)万(源)红军，1933年10月，红四方面军挥师城口，李先念、徐向前、许世友、王维舟等转战城口，留下了不朽的战斗业绩和光辉的革命足迹。据统计，苏区保卫战期间，只有5.7万人的城口就有近4000人投身革命，红军撤离时，500多名城口优秀儿女随军长征，470多人牺牲在长征途中。