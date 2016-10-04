洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【“长征路上奔小康” 重庆全媒体“走转改”】接过先辈旗帜 重庆城口再燃“脱贫致富”星火
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 华龙网 2016-10-11 19:30
分享到：

　　【摘要】接过先辈旗帜，忆往昔峥嵘岁月，看今朝繁荣发展。10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动正式启动。活动首日，采访团到重庆第一个打出红军旗帜的革命老区——城口，追忆先烈，并走进基层一线，寻找当地斩断穷根增收致富经验。

　　10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动走进城口。

　　城口县北屏乡太平村新貌。记者黄宇摄

　　华龙网10月11日17时讯(记者黄宇)接过先辈旗帜，忆往昔峥嵘岁月，看今朝繁荣发展。10月10日，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动正式启动。活动首日，采访团到重庆第一个打出红军旗帜的革命老区——城口，追忆先烈，并走进基层一线，寻找当地斩断穷根增收致富经验。

　　》》忆往昔

　　革命老区诞生红色星火城口儿女奋不顾身向长征

　　10日下午2点半，蒙蒙细雨中，经过6个半小时车程，“长征路上奔小康”重庆全媒体“走转改”大型主题采访活动第一组抵达城口。城口是川陕革命根据地的重要组成部分，素有“红色城口”的美称。

　　采访团一行来到城口县苏维埃政权纪念公园，来到苏维埃政权纪念碑前，瞻仰革命先烈的丰功伟绩。

　　采访团来到城口县苏维埃政权纪念公园。记者黄宇摄

　　采访团一行参访城口苏维埃政权历史陈列馆。记者黄宇摄

　　在川陕苏区城口革命根据地历史陈列馆，工作人员向采访团介绍了革命根据地和中华苏维埃共和国的历史。陈列馆里展列出很多表现革命抗争史实的标语口号。“维护苏维埃政权机关万岁”“实行土地革命，大举反攻敌人丧胆”“维护中国共产党，打倒豪绅地主团正”……，这些成为革命先烈追求民主政权的见证。

　　忆往昔，岁月铮铮，城口儿女心向红军。1929年，王维舟、李家俊领导固军坝起义，创建城(口)万(源)红军，1933年10月，红四方面军挥师城口，李先念、徐向前、许世友、王维舟等转战城口，留下了不朽的战斗业绩和光辉的革命足迹。据统计，苏区保卫战期间，只有5.7万人的城口就有近4000人投身革命，红军撤离时，500多名城口优秀儿女随军长征，470多人牺牲在长征途中。

 [1] [2] [3] 下一页
 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·扩散！明年底实现异地就医住院费用直接结算
  • ·【市民说】办退休手续，退休年龄为何“被延迟”？
  • ·河科大一附院里有家图书馆 看病之余能看书(图)
    		•
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    郑州出台对策 应对办理不动产证人流爆棚
        10月9日，郑州市不动产登记中心金水区分中心(以下简称金水区分中心)被办理不动产证的市民挤爆办公大厅的图片...
  • ·以后房产证写谁都没用！有它房子才归你
  • ·［房产］开发商“忽悠”手段多 购房者需见招拆招
  • ·［房产］金九银十 买房子贷款多久最划算？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    发改委：洛阳地铁一号线二号线不是同时开工
    新生儿医保办理流程、携带资料、办理地点
    精彩图片
    航拍立交桥：城市里的...
    日本完美女孩？艺术家...
    青岛海湾现炫彩防浪石 ...
    客机降落遭强侧风 触地...
    精彩热帖

    十大孟母 送福仪式

    光影瞬间 欢乐舞翩跹

    台湾艺术团关庙演出

    情定东方红
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    44岁陶虹秀深邃事...

    舒淇新发型引网友...

    欢乐颂五美回同框

    宋小宝变“白雪公...
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605