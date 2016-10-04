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【网络媒体走转改】传承长征精神 革命老区不辱脱贫攻坚新使命
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国台湾网 2016-10-11 18:03
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　　中青在线讯 10月9日，“长征路上奔小康”河南网络媒体“走转改”采访团行至南阳市南召县。

　　历史上，南召多次见证党和红军的革命历程。

　　1929年春，27岁的共产党员张景昉被党组织派遣回家乡曹店镇开展党的活动。次年12月，中共南召县曹店支部成立，南召第一个中共党组织诞生，张景昉任支部书记。

　　1932年11月，贺龙将军率红三军3000余人进行反围剿，穿越南召6个乡镇。沿途部队纪律严明，秋毫无犯，打出“打土豪、分田地”、“废除苛捐杂税”等口号，宣传了党的政策。

　　1934年11月，红二十五军高举“中国工农红军第二抗日先遣队”的旗帜，从鄂豫皖根据地向西转移，中途在南召转战，进入伏牛山区，再次播下了革命的火种。

　　半个多世纪后的今天，张景昉的女儿张明环和儿子张明彦依然记得父亲的遗训：完成我遗志，为社会服务。

　　得知记者们要来，67岁的退休教师李恩章特意拿出自己为纪念长征胜利80周年创作的组画《红军不怕远征难》。画卷长36米，重20余斤，耗时8个月，由10幅画配以古体诗组成，全是他根据史料传记想象的长征场景，包括十送红军、四渡赤水、飞夺泸定桥等。战斗画面激荡人心，红军形象栩栩如生，军民之情真挚饱满。

　　李恩章告诉记者，自己深受革命精神感召，决心用笔墨肩起传承历史的责任与担当。他感慨道：“有时我半夜也要唱红歌，每一个音符都是血啊！”

　　峥嵘岁月远去，现如今，如何带领老区人民脱贫致富成为时代留给南召的新使命。

　　南召地处伏牛山腹地，秦时设县，历史悠久，又因地理和历史原因，发展滞后。既是革命老区县，也是53个国家扶贫开发重点县和秦巴山系连片扶贫开发重点县之一。截至目前，全县仍有1.38万户4.55万贫困人口。

　　党的十八届五中全会把农村贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的“突出短板”，就实施脱贫攻坚工程作出了一系列部署。2016年，南召县以“六个精准”指导脱贫工作，计划帮扶15个重点贫困村脱贫和全县1万名贫困户脱贫，完成3030人移民搬迁任务。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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