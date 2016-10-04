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【网络媒体走转改】重走长征路 不忘一寸心
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国台湾网 2016-10-11 17:39
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　　中国台湾网10月10日讯 8月23日至9月底，中国台湾网六名记者随“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”记者团沿着红军长征的足迹，走进江西、湖南、贵州、四川、甘肃、陕西。万里行程，千般感悟。我们切身感受了长征的千难万险、艰苦伟大，亲眼目睹了当地干部群众在扶贫攻坚的新长征路上埋头苦干、奋勇前行。一路所行、所见、所感，是一场震撼教育，更是一次灵魂的洗礼。人类精神和意志的伟大远征，看似抽象的概念，写满了我们此次的采访。

　　活动开始前，长征于我是党史第一卷中的激昂文字，是行军路线图上的箭头和圆圈，是影视剧里的炮火连天，是合唱团里传出的雄壮歌声“红军都是钢铁汉，千锤百练不怕难”。骨架清晰，但缺少血肉。随着活动深入，这些内容慢慢鲜活起来，我们对长征这段苦难辉煌历程的感受，由最初的震惊，逐渐转变为钦佩、敬仰。

　　在江西，我们听重走长征路第一人——老记者罗开富为我们讲述“长征”的故事。他是继红军之后，第一个也是唯一完全按长征原路、同样用时368个日夜走完两万五千里的记者。他告诉我们，今天你们来采访我，不是因为我重要，而是红军重要，红军的精神要一代代传递下去，你们也将承担起这个历史使命。

　　在湖南，记者沿着崎岖蜿蜒的山路，穿隧道、过架桥，在湖南革命老区的田间地头、乡村道路上，听老区群众讲述脱贫致富的新长征故事，他们的勤劳朴实被我们一一记下，他们的笑脸让人永难忘记。

　　在贵州，记者看到的是湄潭县山坡上成片的茶园和“小青瓦”、“坡屋顶”、“转角楼”、“三合院”、“雕花窗”、“白粉墙”、“穿斗枋”融为一体的黔北民居，以及村民脸上得意的笑容。记者还看到，赢得了留在新加坡继续工作的机会却又毅然回乡创业的侗寨姑娘罗嘉梅。

　　在四川，记者在夹金山的云中行走，被云雾包裹的旅行车盘山而上，不断绕过散落在路上的山石。通过海拔4114米的夹金山垭口时，天空飘起小雪，我们一面在寒风中瑟瑟发抖，一边回看红军穿单衣、踏草鞋徒步翻越的大雪山。

　　在甘肃，记者走进红军长征会师地——会宁，会师塔在会宁的红色大地上屹立如新。三塔合抱，象征红军三大主力会师，第11层封顶，寓意红军长征时途经11个省、自治区。邓小平题写“中国工农红军第一、二、四方面军会师纪念塔”18个大字，无署名落款。他说，这是代表牺牲在长征途中的红军将士们题写的。

　　在陕西，记者攀爬险峻的薛家寨山路，走红军走过的山路，感受那个彼时峥嵘岁月，我们参观洛川会议旧址，参观直罗战役烈士纪念馆，告慰烈士英灵，我们观看大型红色舞台剧《延安保育院》，听一曲人间大爱的赞歌。

　　翻越18座大山，跨过24条河流，爬雪山，过草地，吃树皮，挖草根，大小战斗无数，突破重围无数，长驱两万五千里。中国工农红军以不怕任何艰难险阻，不怕牺牲、排除万难去争取胜利的长征精神谱写了英勇革命的壮丽史诗。

　　有人说，伟大的精神，历时光而不朽。一路所见所闻，让人感动、让人振奋，更让我们相信，中国人民的革命历史所拥有的感召力量，是印刻在每个中国人身上的红色基因，那是一种能让人瞬间流泪的感动与自豪，而这种伟大的感召力量，就是长征精神就是中国人自强不息，努力奋斗的精神。

　　以你我之心，鉴照长征精神之初心，以当下奋斗之心，鉴照你我之心，虽峥嵘岁月不在，亦历久弥新。不忘初心，新时代的我们，也有新的长征路需要迈步前进。(完)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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