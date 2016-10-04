洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【精准扶贫专家谈】以生态扶贫探索精准扶贫新路
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 光明网-时评频道 2016-10-11 16:54
分享到：

　　【精准扶贫专家谈】

　　作者：国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军

　　【专家简介】

　　李佐军，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长，光明网理论专家委员会委员。研究领域为资源与环境、人本发展理论、宏观经济和中国走势等。著有专著《人本发展理论——解释经济社会发展的新思路》、《中国的根本问题——九亿农民何处去》等。

　　自2013年11月习近平总书记在湘西考察时首次提出“精准扶贫”后，精准扶贫已成为新时期治理贫困的指导思想。精准扶贫的核心是有针对性地解决贫困地区居民的脱贫问题。

　　精准扶贫的方式很多，如产业扶贫、异地就业扶贫、异地搬迁扶贫、低保政策托底扶贫、医疗救助扶贫、教育扶贫、对口扶贫、捐赠扶贫、生态扶贫等。其中，生态扶贫是一种较新的、正在探索的、意义多元的扶贫方式，虽起步较晚，但意义重大，潜力巨大。

　　生态扶贫是生态与扶贫的有机结合，关键是将生态补偿作为扶贫的重要途径。仅仅在贫困地区进行生态保护，发展生态经济，并非真正的生态扶贫，因为所有地区都有进行生态保护的责任，都可以通过发展生态经济来促进地方经济发展。只有承认并界定生态环境好的贫困地区的生态产品价值，由生态受益地区或中央政府进行生态价值补偿，最好是进行超值补偿，才是真正的生态扶贫。

　　必须强调的是，生态扶贫并非施舍，而是合理补偿。不管对参与扶贫者来说，还是对接受扶贫者来说，都要明确一个基本理念：扶贫并非施舍，生态扶贫更非施舍，而是归还和保障贫困人口的基本权利。贫困地区居民并非他们想贫困，而是因为受区位交通条件、资源环境条件、人口素质和产业基础等限制而不得已贫困。让贫困地区居民摆脱贫困，就是要让他们享受基本的生存权和发展权，就是要使他们获得本应获得的生态补偿价值。

　　生态扶贫具有如下多方面的意义。首先，可以切实解决部分生态环境较好地区贫困人口的生存和发展问题。通过对贫困地区生态产品价值进行补偿，可以直接使这些地区的居民获得收益，缓解生存压力，并形成部分原始积累。更重要的是，2020年我国要完成全面建成小康社会的任务，重点和难点都在贫困地区，通过生态扶贫，可以为完成全面建成小康社会的“最后一公里”作出贡献。其次，可以促进部分地区的生态文明建设。通过生态产品价值补偿，可以形成对贫困地区居民建设生态文明的激励，调动其节约资源、保护环境的积极性。再次，可以促进生态补偿机制的建设，完善生态文明制度体系。要想实现对贫困地区的生态产品价值补偿，就必须建立生态补偿机制，并完善相应的配套制度。第四，可以维护部分生态环境好地区的民族和谐、边境安全和社会稳定。生态环境相对较好的贫困地区往往是少数民族集聚区、革命老区和边境地区，在这些地区开展生态扶贫可同时达到促进民族和谐、保障边境安全和维护社会稳定的效果。

　　对于贫困地区的居民来说，实施精准扶贫关键是要解决如下五个问题：一是落实低保，并适当提高贫困人口的低保标准；二是落实贫困人口的医保和大病统筹，避免因病致贫；三是落实建房补贴，适当提高贫困户的补贴水平；四是落实教育扶贫，确保贫困户孩子享受义务教育和助学金；五是落实生态扶贫，对那些作出生态贡献的贫困地区进行生态补偿。

　　具体到生态扶贫来说，落实到位有很多工作要做。与保护生态环境、发展生态产业或生态经济不同，生态扶贫不是各地政府单独能做好的，需要具备很多条件，特别是制度条件，如生态补偿制度等。

　　要推进生态扶贫，需要采取以下对策。一是要界定好生态扶贫的内涵和外延，不要混淆生态扶贫和加强生态建设、发展生态经济；二是要按科学标准确定可享受生态扶贫的贫困地区范围；三是要尽可能界定好贫困地区生态产品的价值；四是要制定对生态产品进行补偿甚至超值补偿的法规、标准和政策；五是要明确或建立相应的落实贫困地区生态补偿的机构；六是要按可衡量、可统计、可比较的生态产品价值，对作出生态保护贡献的贫困地区居民进行合理的补偿。

　　在这些制度条件成熟之前，可通过财政转移支付、专项基金、特别债券、减免税、低息贷款、产业转移、项目安排、对口支援、社会捐赠等多种方式，对作出生态贡献的贫困地区发展生态经济或生态产业、建设生态保护基础设施、培养相关人才、保护生态环境等，进行支持和帮助。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·扩散！明年底实现异地就医住院费用直接结算
  • ·【市民说】办退休手续，退休年龄为何“被延迟”？
  • ·河科大一附院里有家图书馆 看病之余能看书(图)
    		•
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    窗帘颜色这么搭，家里美美哒
    郑州出台对策 应对办理不动产证人流爆棚
        10月9日，郑州市不动产登记中心金水区分中心(以下简称金水区分中心)被办理不动产证的市民挤爆办公大厅的图片...
  • ·以后房产证写谁都没用！有它房子才归你
  • ·［房产］开发商“忽悠”手段多 购房者需见招拆招
  • ·［房产］金九银十 买房子贷款多久最划算？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    发改委：洛阳地铁一号线二号线不是同时开工
    新生儿医保办理流程、携带资料、办理地点
    精彩图片
    航拍立交桥：城市里的...
    日本完美女孩？艺术家...
    青岛海湾现炫彩防浪石 ...
    客机降落遭强侧风 触地...
    精彩热帖

    十大孟母 送福仪式

    光影瞬间 欢乐舞翩跹

    台湾艺术团关庙演出

    情定东方红
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    44岁陶虹秀深邃事...

    舒淇新发型引网友...

    欢乐颂五美回同框

    宋小宝变“白雪公...
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605