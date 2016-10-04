湖北日报讯记者雷闯通讯员石品雄

“千企帮千村”，一场产业扶贫、民企扶贫的攻坚战。

去年10月，为落实中央精准扶贫精神，全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩事业促进会等单位联合启动“万企帮万村”精准扶贫行动。我省立即铺开“千企帮千村、脱贫奔小康”精准扶贫行动。

目前，已实施523个帮扶项目，与1338个贫困村建档立卡，“千企帮千村”在湖北风生水起。

“撒胡椒面”行不通了

产业造血带来多赢

如何让农民脱贫，不返贫，奔小康？省工商联提出，产业对接，精准到户。

经省工商联统筹，我省1000多家民营企业与全省1338个贫困村建档立卡，各企业结合实际情况，推进产业扶贫；启动网上台账管理系统，对每家企业的帮扶情况一目了然。

省工商联相关负责人介绍，通过各级工商联、商会的组织动员、宣传引导，越来越多的民营企业投身产业扶贫。种茶、种树、养猪、养牛羊、旅游、农家乐等扶贫项目，在荆楚乡村百花齐放。“精准扶贫不能光靠给钱，最重要的是让老百姓有致富的产业。”鹤峰县走马镇鑫农公司董事长周吉然说，过去，许多民营企业扶贫就是给村里一笔钱，撒胡椒面，至于村民怎么用，能不能脱贫，并不太关心。有些企业明知无法从根本上让贫困户脱贫，还是流于形式，捐钱走人。

钱捐了，人走了，贫困户依旧贫困。

产业扶贫则不同，让企业和贫困户真正组成利益共同体。产业进村，贫困户收入提高了，企业也受益。“如果没有农民的参与，公司生物质电厂的燃料就没有保障。”阳光凯迪集团董事长陈义龙表示，公司的电厂帮农民增收，不少贫困户积极收集秸秆，反过来促进了电厂正常运转。

潜江市华山水产食品有限公司董事长漆雕良仁坦言，全市有3个乡镇9个村近10万亩地被纳入“华山模式”产业扶贫中，4133名贫困户有望通过养小龙虾在2017年脱贫。同时，公司有了基地支撑，进一步做强小龙虾产业，实现多赢。

省工商联相关人士介绍，龙头企业带动扶贫，政府给予专项扶贫资金、扶贫贴息贷款、土地道路平整、岗位培训补贴等各种优惠政策，扶贫是合力攻坚。

在五峰、长阳等地开展产业扶贫的均瑶集团总裁王均豪说：“要让贫困人口成为产业链中的一环，贫困户不脱贫，企业不脱钩。”

授鱼不如授渔

产业带动让贫困户稳定增收

1日，在鄂州市梁子湖区太和镇狮子口村，记者遇到了刚放完牛的贫困户朱凤林。

3年前，朱凤林的老公确诊患癌，不仅丧失劳动能力，还因治病欠下20多万元外债。一夜之间，从小康之家变为贫困户。

2014年，天之润幕阜生态农业开发有限公司在狮子口、金坜等4个村流转土地8000余亩，种植加工牡丹、茶油、茶叶、水稻等。“当时，她家主要靠3亩多农田，收入微薄。”天之润公司董事长柯凡胜说，公司与4个村300多名贫困户建档立卡，安排就业，还为数十户没有男劳力的贫困户，各买了一头牛。“最困难的时候已经过去了。”51岁的朱凤林算账，土地流转费1100元，工资约2万元，一头牛卖8000元至1万元，今年收入可达3万元。

受益于“千企帮千村”，朱凤林仅是一个代表。

省工商联相关负责人表示，多数贫困户是因病、因残、丧失劳动力等因素所致，在产业带动下，农民家门口就业，不仅有了稳定的收入来源，还能掌握更科学的种养殖方法，拥有可持续发展的一技之长。

龙头企业带动、村企对接联建、公司+合作社+农户、能人帮扶、商会集中帮扶，实践中，企业探索出多种精准扶贫模式。这些模式为贫困户搭好“梯子”，不设“门槛”，助贫困人口掌握技能，增产增收。

只要肯努力

脱贫奔小康不是梦

“千企帮千村、脱贫奔小康。”这是活动的主题，也是活动宣传语。

贫困户都能奔小康吗？“能，只要自己有决心，愿意改变现状。”随州市三里岗镇吉祥寺村村民刘国庆的回答信心满满。

4日，刘国庆刚过完28岁生日。2009年，他父亲突患老年痴呆卧病在床，母亲也多病无法劳动，家里外债近10万元。2013年，刘国庆又遭遇车祸，家中更是雪上加霜。“养病期间，心情非常不好，连死的心都有了。”刘国庆自嘲，经亲朋好友开导，自己重振信心。通过培训学习，在当地一家香菇加工企业做电焊工，月收入过4000元。

在这家企业的指导下，刘国庆仅用3个月就学会香菇种植技术。去年，他一人种了7000多袋香菇，加上打工工资，年收入约12万元。

收入高了，生活好了，刘国庆偿还了4万元债务，还娶妻生子。目前，村里已将他从贫困户之列取消。“等孩子稍大一点，准备扩大香菇种植规模，争取明年还完所有债务。”刘国庆开心地说。

对此，随州裕国菇业股份有限公司董事长雷于国表示，有的贫困户因长期贫困，思想闭塞，对未来缺乏信心。“千企帮千村”行动，不仅给了贫困户一份收入，更点燃了他们人生的热情，让他们重新认识自己的价值，重拾生活信心和奋斗精神。

精气神满满地努力着，这或许是“千企帮千村”最让人欣慰的收获。