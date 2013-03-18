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基层党组织要做精准扶贫的中坚力量
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国青年网 2016-10-11 16:53
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　　脱贫攻坚以来，农村改革实践像一台发动机，源源不断的为“三农”输送能量，人们津津乐道的看到越来越多的贫困地区摘掉了贫困帽子，甩掉了贫困包袱，农民越来越有精气神儿了。如今进入精准扶贫攻坚拔寨阶段，如何进一步补齐农业现代化短板，如何进一步让贫困地区农民增收，让农村更上一层楼，是当前的重要工作任务。

　　基层党组织，与农民密切接触，了解农村状况，深知农民想法，在精准脱贫之路上有着绝对的“带路”优势，是精准扶贫的战斗堡垒。那么，如何实现精准脱贫稳步前进，是现阶段基层党组织面临的重要课题。

　　要在“稳”字上下功夫，做好党的政策“代言人”。习近平总书记强调，农村稳定是广大农民切身利益。一切发展都要建立在“稳定”上，才会让农民真正享受发展红利，真正有获得感。稳不稳，关键还是要看政策落实得恰不恰当，基层党组织是扶贫政策的最终落实核心，能不能根据乡情民意恰到好处地落实政策，是稳之关键，更是贫困户的“定心丸”。所以，要客观认识乡情，正确解读民意，恰当落实政策，做好扶贫政策的“代言人”。

　　要深入农村，融入农村，做好贫困地区的“扎根者”。党和群众是鱼水关系，在脱贫之路上应和群众相知相融。在发展过程中，农民既有不同家况，也有不同需求，深入农村就是要去了解大大小小的需求，去收集形形色色的点子。党员干部要善于做“思想箩筐”，把有价值的菜都装进来，才会做出美味可口的“致富汤”。融入农村，就要求党员干部放下架子，迈开步子，到农民中去一起大干特干，在农民中间生根开花，稳妥扎根。

　　要带领农村，做好安居乐业致富“带头人”。“领导班子强，屋脊一根梁”，在脱贫致富途中，基层党组织应做好领头雁，带领广大农民找准致富方向，找对致富路子，用党的干事创业精神头儿激发农民创业致富精神气儿，用党的实干担当引领农民脚踏实地。在农业技术方面，党员干部更应做好引领工作，组织农民学习进步，培养、带领出一批批现代化农业高技术农民队伍。在通往全面建设小康的路上，党员干部要时刻冲锋在前，事事需打头阵，为农民做好安居乐业致富闯出宽阔大道与天地。

　　精准脱贫如日中天，基层党组织应迅速找好角色定位，做好扶贫政策“代言人”，做好贫困地区的“扎根者”，做好安居乐业致富“带头人”，为农民走上幸福康庄大道，不惜所有奉献力量！(吴苗苗)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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