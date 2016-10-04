姜仕坤说：“建设标准化园区，要从基础做起，挖草窝就是基础。”在园区建设中，姜仕坤18次到园区指导，9次主持召开专题研究常委会，常常和园区农户交谈至深夜，询问农户养羊种草的期望。久而久之，老百姓都叫姜仕坤“羊书记”。(10月10日《光明日报》)

百姓为何叫姜仕坤“羊书记”，因为姜仕坤的工作总是围绕着用羊帮助群众脱贫致富，“羊书记”改机制、建草场，又根据市场需求通过对外合作培养出抗病性极高、具有自主知识产权的“晴隆羊”；因为“羊书记”让老百姓依靠养羊实现了脱贫，过了上幸福生活。今天，我们全面建设小康社会，实现精准扶贫，需要的就是这样的“羊书记”。

“羊书记”帮助农民脱贫致富，不是从上至下的硬推某个项目，而是从农民那里来，到农民那里去，而是亲自去实践，去操作，去示范；而是能够和老百姓打成一片，精准扶贫到了农民的心坎上。他不是光说不练，而是说的敞亮，做的精彩，其中一个镜头，让我印象深刻：

一天，姜仕坤又到园区视察建设情况，看见一位正在种草的农民，挖的草窝歪歪扭扭。姜仕坤对农民说：“种草一定要标准化，要横竖成行，横竖距离都要以60厘米为标准。”那位农民斜着眼说：“你来试一试。”姜仕坤走到地里，二话没有说，接过农民兄弟的锄头，开始挖草窝，一会儿工夫，一片横成排竖成行的标准草窝就呈现在大家面前。笔者认为，这个镜头值得我们所有的基层干部好好学习，指导农民工作不能光指手画脚，必须能够亲自示范，这不是对基层干部的额外要求，而是作为基层干部的基本责任担当。

一个基层干部只有对老百姓的工作懂得，会做，能做好，才能引导群众更好的做好工作，如果总是高高在上，光说不练，老百姓不会心服口服。同时，这种高高在上，光说不练，也永远不会体会到老百姓工作的真正辛苦。要想领导好就必须自己能做好，就必须深入进去，高高在上永远领导不好工作。知彼知己，百战不殆，不仅是打仗的秘诀，也是基层领导工作的秘诀。

作为基层干部，你想帮助农民养羊发财致富，你就必须是羊书记；你想帮助农民养鸡致富，你就必须是鸡书记，你想帮助农民种果树致富，你就必须是果树书记。身为基层干部，当你的姓变成你的你的工作，你的事业了，那么，老百姓就信服你了，你的工作也就做好了。

当前，我们正处在全面建设小康社会的攻坚阶段，精准扶贫是我们的重头戏，要想做好这个工作，就需要我们的基层干部把自己的姓干成精准扶贫的事。(殷建光)