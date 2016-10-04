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三星宣布召回中国全部Note7共计19万台 因存起火隐患
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国网 2016-10-11 14:40
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　　中国网财经10月11日讯据质检总局网站消息，日前，在国家质检总局执法督查司进行约谈和启动缺陷调查情况下，三星(中国)投资有限公司向国家质检总局备案了召回计划，决定自2016年10月11日起，召回在中国大陆地区销售的全部SM-N9300 Galaxy Note 7数字移动电话机，共计190984台(包含2016年9月14日公告首次召回的1858台产品)。

　　三星Note 7

　　本次召回范围内的产品，由于存在异常发热、燃烧等问题，有可能发生起火等严重后果。截至目前，在中国大陆地区已经发生20起过热、燃烧事故。为了保护消费者人身财产安全，三星(中国)投资有限公司自2016年10月10日起已经停止生产、销售SM-N9300 Galaxy Note 7数字移动电话机产品，并将采取以下两种措施实施召回：(1)免费为消费者更换为其他型号全新三星手机，并退还两个产品之间的差价，赠送购物券300元；(2)按照原购买价格全额退款，同时回收产品。消费者可以自主选择以上两种方式之一。消费者因配合本次召回所产生的产品邮递费用由三星(中国)投资有限公司承担。

　　三星(中国)投资有限公司将自2016年10月11日起在官方网站(www.samsung.com)上发布召回计划。消费者可联系原销售商进行退货、换货等相关事宜，也可以通过顾客服务热线(400-810-5858)进一步了解具体情况。消费者也可登陆国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn)、国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)以及关注微信公众号(AQSIQDPAC)了解更多信息。此外也可拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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