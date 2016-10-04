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温州楼塌瞬间 父母用身躯护住女儿
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 浙江在线 2016-10-11 14:25
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　　救援人员在男子怀中，发现了幸存女孩童童。

　　天色暗下来后，空气更加阴冷，温州楼房倒塌救援现场的每个人都在期盼奇迹。晚上6点45分许，一名小女孩被救出。众人大呼:“孩子有生命体征，活着!”随后，她被送上救护车，疾驰医院。

　　被救出的是一名三岁小女孩，名叫武凝汐，小名“童童”，目前伤情整体上比较稳定，但是后续还需观察有无挤压内伤。

　　救援人员告诉记者，当时他们扒开层层石块，发现一名男子已经遇难，但他身体下还有“动静”，于是继续施救，发现了童童。“孩子能够活下来完全是因为父亲用血肉之躯为女儿撑起生命空间。”救援人员说。

　　3岁小女孩被救出

　　她用小手紧紧抱住救援人员

　　截至10月10日晚上6点20时分，楼房倒塌已经过去14个多小时。天色越来越暗，救援难度增大，但挖掘机与各方救援力量在雨中同步救援，每一次挖掘、每一翻动砖瓦都关乎着受困人员的生命。

　　突然，现场指挥的消防指挥员温州武警支队战训科科长孙静叫停了挖机。消防官兵在废墟中掀开一块水泥板时发现一位被困男子，为防止二次伤害，救援人员纷纷采用人工徒手挖掘的方式，小心翼翼地清理掉压在被困人员身上的砖块。

　　“人员被困的地方大概在3楼一间房的客厅位置，埋得很深，当时我们只看到了一位成年男子蜷缩着身体、头向下被困在废墟中，初步判断已经没有生命体征。”孙静说，当挖掘一点点深入时，他们发现这名男子的怀中死死地护着一名小女孩，“小女孩仰着头卧着，而他的父亲则用他的上半身，他的背部，他的胸部为女儿撑起了生命空间。”

　　令大家欣喜的是，小女孩的生命体征良好，尽管她的鼻孔、口腔中充满了沙石，水泥，但活下来的希望极大。为了防止小女孩受到二次伤害，官兵们脱掉手套，徒手清理杂物，一捧一捧地往外捧出泥沙。细心的救援人员同时用水浇湿干净的毛巾，将小女孩脸上的污垢一点点擦去，并第一时间为其插上氧气袋。

　　记者在现场看到，小女孩获救的一瞬间，下意识地紧紧抓住孙静的胳膊。随后，救援人员在小女孩旁边发现一名成年女子。经确认，他们是一家三口。

　　

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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