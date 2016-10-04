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济南推限购新政 未婚单身因开不出证明买不了房
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 京华时报 2016-10-11 09:58
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　　据新华社电 近日，济南市出台楼市限购政策，要求购房者购房前需凭借婚姻证明开具限购证明，但由于未婚单身居民因无法证明自身的婚姻状况，导致无法开具限购证明，进而买不了房，引发争议。

　　今年28岁的彭杨在济南一家大型国企工作，尚未结婚的他今年9月跟父母看中位于济南东部舜华南路的一处楼盘，准备“十一”假期后买房作为未来婚房。但济南限购政策出台后，单身的他因为无法提供婚姻状况证明，自然无法开具限购证明，目前失去了购房资格。

　　自10月3日起，济南市对在本市市区范围内已拥有三套住房的本市户籍居民家庭(包括购房人、配偶及未成年子女)，暂停在济南市部分区域(包括历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、高新区)向其出售住房(包括新建商品住房和二手住房)；无住房的非本市户籍家庭在本市部分区域限购一套住房。

　　根据济南市城乡建设委、住房保障和房产管理局等五部门近日发布的限购“细则”，限购期间，购房人在购买住房前，应提交家庭成员居民身份证明、户籍证明、婚姻证明。其中，购房人提供的婚姻证明包括结婚证、离婚证或其他有效婚姻证明。

　　9日，记者来到济南市房地产交易中心就此事咨询，工作人员表示相关部门正在协调，但这些部门何时能联网，目前没有具体时间表。

　　在济南市房地产交易中心内，几位房产中介人员告诉记者，目前已婚的购房者只要出示结婚证就可以，但是由于现在民政局取消了“单身证明”，未婚单身人士无法证明婚姻家庭情况，现在没法开限购证明，也就无法购房。这个问题需要建委、房管、国土、公安、民政系统联网后才能解决。

　　济南市相关部门工作人员向记者证实：“由于济南此次限购政策对单身居民暂时没有政策，目前这些单身居民无法开限购证明，只能再等等后续政策。”对于这些部门何时能够系统联网，工作人员表示“不清楚”。

　　“因为部门之间信息不畅就直接剥夺了单身青年的购房资格，希望相关部门尽快解决问题，恢复我们的购房资格。”彭杨说。

　　未婚女青年小庄今年8月已经完成网签，9日她来到房产中心办理相关手续。谈及济南限购导致未婚单身青年无法买房，小庄认为，相关部门制定限购政策时应考虑各个层面，许多单身青年都是外地到济南打拼，只是因为单身就失去了拥有自己房子的资格，这种做法有失公允。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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