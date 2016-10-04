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10日上午，“杂交水稻之父”——中国工程院院士袁隆平指导的超级杂交稻“百千万”工程百亩片攻关基地在山东省临沂市莒南县大店镇收割。该基地的水稻实验品种为湖南杂交水稻研究中心选育的“超优1000”，经以中科院院士谢华安为组长的专家组验收，实测亩产达到1013.8公斤，创造了新的杂交水稻高纬度亩产世界纪录。

据了解，“超优1000”作为第五期超级稻重要品种，同时也是“十三五”国家重点研发计划“水稻杂种优势利用技术与强优势杂交种的创制”的项目品种，由袁隆平团队经过3年精心研究攻关成功。此次试种水稻于2016年4月3日播种，5月7日至13日移栽，水稻长势均匀，穗大粒多，结实率高，没有主要病害。

测产验收现场，专家随机选取3块攻关田，经机器收割，按标准扣除含水量后得出产量数据。验收专家组组长、中国科学院院士谢华安公布实测结果：百亩片平均亩产1013.8公斤。

半个月之前，在袁隆平及其团队指导下，设在山东日照的超级稻百亩高产攻关基地刚刚刷新世界纪录：最高纬度杂交水稻亩产980.43公斤！当时，袁隆平在接受采访时就表示，“超级稻从700公斤提高到800公斤，花了10年时间；从900公斤到1000公斤，技术上已经没有障碍。在气候条件适宜的情况下，亩产突破1000公斤基本没有问题。”

今天，他的预言变成了现实。