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Note7全球停售 韩国三星向消费者及合作伙伴致歉
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-10-11 09:02
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 　据韩国媒体报道，韩国三星电子11日宣布暂停其旗舰手机Galaxy Note7的销售及全球换新计划，就近来国内外接连发生的该机起火事故做善后处理。

　　三星电子当天在其官网新闻演播室(Newsroom)发布公告称，与韩国国家技术标准院等有关部门的协商后决定暂停销售并“叫停”Note7换新计划。

　　三星电子表示，虽然公司对起火事故的调查仍在进行中，但用户的个人安全最为重要，因此决定要求全球运营商和经销商停止Note7的销售与更换。公司正与运营商和经销商商讨为正使用该机的用户提供便利的具体方案。

　　至于退货或更换其他机型，公司将在较短时间内公布相关信息。同时，三星再次向喜爱其电子产品的所有消费者、合作伙伴诚挚致歉。

　　由此，韩国三大电信运营商——SK电讯、KT、LG U+将从当天起停止销售Note7。美国四大电信运营商——弗莱森、AT&T、T-mobile、斯普林特也已从当地时间10日起停售和更换Note7。

　　另一方面，美国消费产品安全委员会(CPSC)方面评价三星此举十分恰当。

　　10日，三星电子宣布暂停Note7生产。该决定包括负责该产品全球供应的越南生产线，因此将不得不推迟原定于10月28日在欧洲、印度等地把Note7重新上架的计划。

　　9月2日，三星电子无线事业部负责人高东真社长召开记者会对Note7的电池缺陷道歉，并宣布将在全球范围内召回问题Note7，并于9月19日起启动针对韩国本土售出约40万部Note7的换新计划。

 
 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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