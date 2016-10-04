新华社北京10月10日电 特稿：夯实周边外交唱响“金砖”声音——写在习近平主席对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问并赴印度果阿出席金砖国家领导人第八次会晤之际

新华社记者 叶书宏 郝薇薇

二十国集团领导人杭州峰会掌声犹在，中国周边外交再奏新章。

10月13日至17日，国家主席习近平将对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤。

巩固传统友谊，推动发展战略对接，唱响团结合作、共谋发展的“金砖”声音。金秋时节，中国外交的又一重大行动意涵深远，世界瞩目。

亲诚惠容 夯实周边外交

周边外交，是习主席此行一大关键词。柬埔寨和孟加拉国，一个是东南亚友好邻邦，一个是南亚和印度洋地区重要合作伙伴。

“情同手足的好邻居”、“肝胆相照的好朋友”，建交半个多世纪以来，由两国老一辈领导人共同缔造和精心培育的中柬特殊友谊深入人心。当前，中柬关系处于历史最好时期，政治互信与互利合作齐头并进。

今年6月，习主席同来华访问的柬埔寨国王西哈莫尼举行会谈，双方就共同推动中柬全面战略合作伙伴关系不断向前发展达成共识。习主席此次访柬，既是对西哈莫尼国王对华国事访问的回访，也是党的十八大以来我主要领导人首次访柬。

亲戚越走越亲，友谊历久弥新。访问期间，习主席将会见西哈莫尼国王、看望莫尼列太后，同洪森首相举行会谈并共同出席双边合作文件签字仪式。“我相信，此访必将进一步深化两国在贸易、投资和旅游等领域的全面合作，”洪森首相对习主席访问满怀期待。

“水泽之乡”孟加拉国，习主席此次亚洲之行第二站。中孟建交40多年来，两国相互尊重、相互理解、相互支持，是好邻居、好朋友、好伙伴。

习主席此访将是30年来中国国家主席首次访问孟加拉国，对中孟关系具有里程碑式的重要意义。访问期间，习主席将会见哈米德总统、乔杜里议长等孟方领导人，同哈西娜总理举行会谈并共同见证基础设施、产能合作、能源交通等一系列合作文件的签署。双方将从战略高度规划两国关系，将中孟更加紧密的全面合作伙伴关系提升至新水平。

“柬埔寨和孟加拉国是我国在东南亚和南亚的重要友邦。习主席此访，体现了对两国的重视，传递出与东南亚和南亚国家发展睦邻友好合作关系的良好意愿，着眼的是周边外交大格局，”北京大学南亚研究中心主任姜景奎说。

战略对接 推进“一带一路”

2015年11月，习主席访问东南亚时指出，“一带一路”倡议的首要合作伙伴是周边国家，首要受益对象也是周边国家。柬、孟两国，不但是“一带一路”上的重要支点国家，更是“一带一路”建设的积极支持者、参与者。习主席此次亚洲之行，自顶层施力，推动中柬、中孟发展战略深度对接，加速地区互联互通，是一次做深做实“一带一路”的示范之旅。

柬埔寨地处中南半岛腹地，是东南亚地区重要交通枢纽，自古在“海上丝绸之路”这条东西方交往大通道中占据举足轻重的地位。柬埔寨着力推进的国家发展“四角战略”，与中国“一带一路”倡议高度互补，对接空间巨大。目前，中国是柬埔寨最大贸易伙伴和外资来源国，双方在经贸投资、互联互通、能源资源等领域务实合作不断拓展，机场、港口、公路等一批基建项目陆续推进。

作为中柬共建“一带一路”的样板工程，西哈努克港经济特区备受两国领导人关注。习主席特别指出，中柬要在“一带一路”框架内加强互联互通合作，运营好西哈努克港经济特区。洪森首相对这个该国最大经济特区寄予厚望，希望它成为“柬埔寨的深圳”。

孟加拉国的“丝路之缘”同样历史悠久。早在2000多年前，中孟两国人民便往来于“南方丝绸之路”和“海上丝绸之路”，商贸联络、人文交流绵延不绝。目前，中国是孟加拉国最大贸易伙伴和进口国，而孟加拉国则是中国在南亚地区第三大贸易伙伴和重要工程承包市场。

如今，搭乘“一带一路”这趟“国际快车”已成为孟加拉国各界共识。从被孟加拉人称为“梦想之桥”的帕德玛大桥到该国第一座水下隧道卡纳普里河河底隧道，从作为亚投行首批贷款项目的配电系统升级改造项目到N8公路改扩建工程，在这个发展后劲十足的国家，一批“一带一路”早期收获项目纷纷启动。孟加拉国民族社会党主席伊努表示，期待孟中两国领导人就“一带一路”进行更多交流，以推动孟加拉国各方面发展。

“孟加拉国地处孟中印缅经济走廊中心位置，连接中印两大亚洲市场。相信通过习主席此访，双方将进一步深化共识、加速推进走廊建设，进而带动孟加拉国经济发展，同时对中国和南亚区域经济也将产生积极影响，”中国前驻孟加拉国大使柴玺说。

聚力金砖 引领南南合作

从首次金砖国家外长会议至今，金砖国家合作已走过10个年头。十年磨一剑，作为新兴经济体联合自强、革故鼎新的典范，“金砖”从单纯的投资概念发展成为以领导人会晤为引领、以安全事务高级代表会议以及外长会晤等部长会议为支撑的多层次、多领域合作架构，而金砖国家新开发银行的全面启动以及应急储备安排相关工作的有序推进更是成为金砖合作行动力、生命力的生动体现。

最近一段时间，金砖国家经济发展遭遇不同程度的挑战，有些人又开始重弹“金砖褪色”的老调。在此背景下，以“打造有效、包容、共同的解决方案”为主题的果阿峰会，将就推动经济增长、推进全球治理、促进金砖合作拿出怎样的“解决方案”，格外引人注目。

一个多月前，金砖国家领导人相聚杭州西子湖畔，习主席提出的共同创新增长方式、共同完善全球治理、共同维护国际公平正义、共同促进国际发展合作等4点建议令人们对金砖合作未来抱有更大期待。中国一直是金砖合作的坚定支持者、积极参与者。此次与“金砖”同事再度聚首，习主席将进一步为深化金砖伙伴关系增添中国信心，为推动发展中国家合作注入中国动力。

真金不怕火炼。10月4日，国际货币基金组织(IMF)在最新一期《世界经济展望》中调高新兴市场和发展中经济体的今年经济增速预期。IMF总裁拉加德明确指出，中国、印度等新兴经济体继续保持较快增长，发展中经济体对今明两年全球经济增长的贡献仍将超过75%，依然是世界经济增长的重要引擎。

果阿峰会期间，金砖国家领导人将举行大小范围会议，就金砖国家合作以及其他共同关心的国际和地区问题深入交换看法。五国领导人还将同环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议成员国领导人举行对话会，加强与地区国家的交流合作。

“当前，全球复苏不稳定性增加，欧美甚至出现反全球化声音。在此背景下，如何合力落实并拓展G20杭州峰会在全球治理和创新发展方面的重要成果、把金砖合作机制做深做实，人们对果阿峰会充满期待，而中国的引领作用将备受关注，”复旦大学金砖国家研究中心副主任朱杰进说。

深耕周边外交，推动发展合作。人们期待，习主席此次亚洲之行将继续放大杭州峰会“引领效应”，与更多国家分享经济成长的中国机遇，在全球治理体系变革进程中留下更深刻的中国印记。