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人社部：2017年开始建立统一的城乡居民医保制度
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：中国新闻网 2016-10-10 09:15
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　　据人社部网站消息，人社部昨日印发《关于深入学习贯彻全国卫生与健康大会精神的通知》。《通知》强调，加快推动城乡基本医保整合，努力实现年底前所有省(区、市)出台整合方案，2017年开始建立统一的城乡居民医保制度。

　　为深入学习贯彻全国卫生与健康大会精神，人社部今日印发《关于深入学习贯彻全国卫生与健康大会精神的通知》，对人社部门学习贯彻全国卫生与健康大会精神进行了全面部署。

　　《通知》强调，要聚焦重点领域和关键环节，努力开创人社部门推进健康中国建设的新局面。加快推动城乡基本医保整合，努力实现年底前所有省(区、市)出台整合方案，2017年开始建立统一的城乡居民医保制度。

　　要健全医保支付机制，健全利益调控机制，引导群众有序就诊，让医院有动力合理用药、控制成本，有动力合理收治和转诊患者，激发医疗机构规范行为、控制成本的内生动力。

　　《通知》强调，健全医保筹资和待遇调整机制，逐步建立与经济社会发展水平、各方承受能力相适应的基本医保稳定可持续筹资机制，健全与筹资水平相适应的基本医保待遇调整机制。完善城乡居民大病保险制度，深入实施健康扶贫工程，积极推进实施医保精准扶贫政策，着力解决困难群体因病致贫、因病返贫等问题。

　　《通知》要求，加快推进基本医保全国联网和异地就医直接结算，确保明年开始基本实现跨省异地安置退休人员住院费用直接结算，2017年底，基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。健全医保经办机制，创新经办服务模式，推动形成多元化竞争格局，提高基本医保经办服务效率和质量。

　　《通知》要求，加快建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度，调动医务人员积极性创造性。创新医疗行业专业技术人才评价，完善基层卫生专业技术人员职称评定。

　　《通知》强调，扎实推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，支持分级诊疗制度建设，促进家庭医生签约服务；支持公立医院改革，规范和引导医疗服务行为，控制医疗费用过快增长；支持药品供应保障制度建设，探索建立引导药品价格合理形成的机制。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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