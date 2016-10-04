新华社北京10月9日电 题：奏响新形势下民族工作新乐章——党的十八大以来以习近平同志为总书记的党中央推进民族工作创新发展纪实

新华社记者 崔清新

细心的人会观察到，在发表2016年新年贺词的镜头中，习近平总书记办公室有了新变化：新添的7张照片中，有3张记录着总书记和民族地区各族干部群众一起谋发展、话小康的难忘瞬间。

民族工作关乎大局。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视民族工作，多次深入民族地区调研，体察少数民族群众冷暖。先后召开第二次中央新疆工作座谈会、中央民族工作会议、中央第六次西藏工作座谈会等，对民族工作作出全面部署，力度之大、频次之高、涉面之广、阐述之深，前所未有，一曲新形势下民族工作新乐章在中华大地奏响。

保持定力：坚持走中国特色解决民族问题的正确道路

2014年9月，中央民族工作会议在京召开。会上，习近平总书记在坚持党的民族理论政策基本原则的基础上，提出了一系列新思想新观点新举措，为新形势下民族工作提供了行动指南和基本遵循：

——我国历史演进的这个特点，造就了我国各民族在分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近，形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的多元一体格局。

——新中国成立65年来，党的民族理论和方针政策是正确的，中国特色解决民族问题的道路是正确的，我国民族关系总体是和谐的。

——同世界上其他国家相比，我国民族工作做得都是最成功的。

——中华民族和各民族的关系，形象地说，是一个大家庭和家庭成员的关系，各民族的关系是一个大家庭里不同成员的关系。

——坚持中国特色解决民族问题的正确道路。

——坚持和完善民族区域自治制度，要做到坚持统一和自治相结合，坚持民族因素和区域因素相结合。

——做好民族工作，最关键的是搞好民族团结，最管用的是争取人心。

——城市民族工作要把着力点放在社区，推动建立相互嵌入式的社会结构和社区环境。

——加强中华民族大团结，长远和根本的是增强文化认同，建设各民族共有精神家园，积极培养中华民族共同体意识。

——尊重差异、包容多样，通过扩大交往交流交融，创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件，让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。

……

中央民族工作会议的召开，统一思想、坚定信心，在新的历史起点上推动民族团结进步事业踏上新的时代征程。

大政方针已定，关键就在落实。中央民族工作会议以来，以理论创新为先导，民族工作的政策创新、制度创新、实践创新不断推进。

——出台贯彻落实《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见》的重要举措分工方案，包括16项47条，条条都是硬举措。相关部委组成联合督查组督促中央民族工作会议精神的贯彻落实。

——时隔13年召开全国民族教育工作会议，首次召开全国城市民族工作会议……中央民族工作会议精神逐一贯彻，渐次落实。

——全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团相继召开贯彻落实中央民族工作会议精神的会议，出台了相关配套文件。

——为支持民族地区加快发展，输送“真金白银”，研究制定差别化政策：第一次对川甘青交界地区，对南疆四地州，对怒江、凉山、临夏等三个特困自治州，专门制定政策举措。

——明确少数民族学生高考加分政策，对国家通用语言文字已经普及、教育水平大体相同的地区，逐步缩小差距，逐步做到一律平等；对语言文化差异较大、教育质量还不高的一些地区少数民族学生，除大力普及双语教育、调整专业设置、提高教学质量外，仍是实行高考加分政策，支持少数民族学生取得较好教育水平。

两年来，中央民族工作会议精神在各地生根发芽、开花结果。

践行承诺：民族地区全面建成小康社会步伐显著加快

与全国同步全面建成小康社会，民族地区是重点、难点和短板。有统计显示，全国30个自治州的地区生产总值不如江苏省苏州市。

民族地区的发展牵动着总书记的心。总书记上任4年来，12次深入民族地区调研、看望少数民族群众。从塞北草原到西南边疆，从天山脚下到黄河金岸，从黑龙江畔到青藏高原，处处都留下了总书记的足迹。尤其每年春节，总书记总是到民族地区、西部地区、革命老区，同各族干部群众欢度节日。

2013年11月，总书记深入武陵山区中心地带的湘西土家族苗族自治州凤凰县，与廖家桥镇菖蒲塘村少数民族群众深入交谈，认真了解扶贫开发和特色产业发展情况。

2016年7月，总书记在宁夏固原市冒雨来到回族贫困户马科、马克俊家中，从住房、设施、牛棚到就业、收入、上学、看病、公共服务，总书记一一查看、关切询问，详细了解脱贫措施的制定和落实情况。他指出，好日子是通过辛勤劳动得到的，发展产业是实现脱贫的根本之策。

“我的心里惦记着每一个少数民族”“全面小康一个也不能少，哪个少数民族也不能少，大家要过上全面小康的生活”……苍山洱海畔、白山黑水边，习近平总书记铿锵有力的话语，坚定着民族地区各族干部群众和全国人民同步实现全面建成小康社会目标的信心和决心。

一年前的初春，习近平总书记到云南考察工作时，专门邀请贡山独龙族怒族干部群众代表到昆明一起拉家常。

年过六旬、第一次走出高黎贡山坐上飞机的独龙族李文仕老人至今还记得总书记认真倾听大家发言后说的那句话“中国共产党关心各民族的发展建设，全国各族人民要共同努力、共同奋斗，共同奔向全面小康。”

民族地区发展，党中央念兹在兹。

同步不是同一水平，但全面建成是基本要求。要实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番以及基本公共服务均等化的目标，民族地区必须加快速度，实现跨越式发展。

新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区利用区位优势带动经济发展，云南贡山独龙族怒族自治县独龙江乡通过修公路、种草果、通网络等措施迈上跨越式发展轨道，湘西土家族苗族自治州开发特色旅游产业激活了经济发展的内生动力……近年来，民族地区利用后发优势、资源优势、特色文化优势、生态优势，步入了经济发展快车道。特别是“一带一路”战略的实施，更是把地处经济发展“神经末梢”的民族地区推到了开放开发的前沿中枢。

近年来，特别是中央民族工作会议以来，在中央大力支持、发达地区无私支援、各族干部群众自力更生艰苦努力下，民族地区加快发展取得了新的重大成就，各族群众得到了实惠。

——经济发展跃上新台阶。2015年，民族八省区经济增长保持良好态势，增速均高于全国6.9%的平均水平。经济实力显著增强，民族八省区地区生产总值均高于上年同期水平。产业结构进一步优化。内蒙古产业格局加速调整，高新技术、装备制造、有色和农畜产品加工业对工业增长的贡献率已经达到47.3%，同比提高12.6%。西藏地区生产总值突破千亿元，旅游接待人数突破2000万人次。新疆在旅游业等服务业良好发展态势的带动下，第三产业增速同比增长11.9%，对经济增长贡献率达到55.3%，成为拉动经济增长的主要动力。

——基础设施建设稳步推进。基础设施建设要重点解决路和水的问题。一年多来，民族地区联系内外的大通道进一步打通，吉林-图们-珲春高铁开通运营，沪昆高铁湖南段建成通车，怀化芷江机场改扩建工程、渝怀铁路相继完工，渝怀增建二线已开工建设，湖南民族地区基本实现30分钟内上高速，格尔木至库尔勒铁路项目全线动工建设。“静脉”和“毛细血管”进一步畅通。云南全省民族自治地方涉及78个县(市、区)，到2015年底，这些地方有73个通了高等级公路，农村公路乡镇通畅率和建制村通达率达100%。水利建设得到加强。贵州加大对民族地区水利建设支持力度，下达资金支持建设的25个中型水库有18个在民族地区，全省在建和拟建的13个大型水利项目有11个在民族地区。

——脱贫攻坚实现新突破。民族地区集中发力，扶贫效能显著提高。“十二五”期间，民族八省区贫困人口从5040万人下降到1813万人，减少3227万人，贫困发生率从34.1%下降到12.1%，降幅为22个百分点。扶贫措施务实给力。把少数民族贫困人口全部纳入建档立卡范围，向所有贫困村派驻驻村工作队，对生活在“一方水土养活不起一方人”的贫困地区群众实施易地扶贫搬迁。因地制宜，因人施策，推进光伏扶贫、旅游扶贫、电商扶贫，组织开展劳务输出，以产业和就业带动增收脱贫。2014年起，内蒙古在全区实施嘎查村基础设施和基本公共服务“十个全覆盖”工程，16.2万建档立卡贫困户危土房得到改造，51万建档立卡贫困户安全饮水问题得到解决，2421个贫困嘎查村全部完成街巷硬化，1.1万建档立卡贫困户实现通电，35.1万户通广播电视，1909个贫困嘎查村新建标准化卫生室……贫困嘎查村受益最大，贫困户得到的实惠最多。贵州省把贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围，对贫困人口提供基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重医疗保障”，从根本上解决因病致贫问题。

幸福的日子越过越美，欢乐的歌儿越唱越甜。随着民族地区经济社会发展，对党中央的感恩成为民族地区各族干部群众共同的心声。

信守承诺：党中央和少数民族同呼吸、共命运、心连心

船的力量在帆上，人的力量在心上。

党中央心系少数民族干部群众，总书记心系少数民族干部群众。2016年全国两会上，黑龙江代表团赫哲族代表刘蕾在发言中邀请总书记去自己的家乡看看。总书记承诺“一定去看看”。

5月24日，一个让刘蕾终生难忘的日子。全国两会结束还不到三个月，总书记就如约来到了黑龙江，来到了同江市八岔，来到了赫哲族老乡的家。参观民俗展，观看伊玛堪，看望“老先进”……总书记边走边看。“各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起，在实现中华民族伟大复兴的征程上团结一致，共同发展进步。”“祝乡亲们的生活水平如东升的红日越升越高。”总书记的话语，温暖着少数民族干部群众的心。

民族团结是我国各族人民的生命线。全面建成小康社会，离不开各族人民共同团结奋斗。

2016年8月，总书记专程来到青海海西蒙古族藏族自治州格尔木市和海东市互助土族自治县，到少数民族村民家中了解住房和生活情况。总书记强调，各民族是一家人，大家要相亲相爱，共同团结进步。

民族团结重在交心，要将心比心、以心换心。

2015年6月，习近平总书记接受了班禅额尔德尼·确吉杰布的拜见。他希望班禅继承藏传佛教爱国爱教的光荣传统，胸怀祖国，心系人民，坚定不移维护祖国统一和民族团结。

一年前，习近平总书记收到新疆维吾尔族艾尼瓦尔姐妹“同心共筑中国梦”十字绣匾和来信，专门指示要接见姐妹俩，同时接见5个自治区各民族优秀代表。

2015年国庆节前夕，习近平总书记特别邀请来自内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆5个自治区的13名基层民族团结优秀代表来北京参加国庆活动。他强调，中华民族一家亲，同心共筑中国梦，这是全体中华儿女的共同心愿，也是全国各族人民的共同目标。各民族同胞要手足相亲，守望相助，共同维护民族团结、国家统一。

回想起接见时的情景，藏族代表白马央金仍然很激动：“直到现在我还总觉得是在梦中。总书记对我们非常亲切和蔼。他对民族团结发展进步很关心，刚出国访问回来，就在百忙中接见我们。”

艾尼瓦尔姐妹的家乡库车县乌尊镇镇长斯迪克·艾力说，两姐妹受到总书记接见，全镇百姓都感到非常荣幸，今后乌尊镇将继续扎实做好民族团结工作，为实现中国梦作出自己的贡献。

2015年正值西藏自治区成立50周年、新疆维吾尔自治区成立60周年。习近平总书记分别在大庆贺匾上题词：“加强民族团结建设美丽西藏”“建设美丽新疆共圆祖国梦想”。这一年，雪域高原、天山南北，中央领导同志率领中央代表团把总书记的亲切关怀和全国各族人民的美好祝愿送到西藏、新疆各族人民的心坎上。

血与火的共同抗争、衰与兴的经历对比，让各族人民深刻认识到：中华民族是一个命运共同体，一荣俱荣、一损俱损；各民族的大团结，是中华民族生命所在、力量所在、希望所在。

站起来、富起来、强起来。新的历史时期，56个民族手拉手、肩并肩，紧紧团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，共同唱响“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的伟大新乐章。