新华社北京10月9日电 题：把网络强国建设不断推向前进

新华社评论员

网络信息技术发展日新月异，网络安全和信息化工作是“十三五”时期的重头戏。9日下午，中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。在主持学习时，习近平总书记从党和国家事业发展全局来谋划网信事业，就推进网络信息技术自主创新、提高网络管理水平、增强网络空间安全防御能力等提出了“六个加快”的具体要求，为建设网络强国指明了工作重点和努力方向。

我国接入国际互联网20多年来，互联网发展成就举世瞩目。2015年，我国电子信息制造业规模达11.1万亿元，网民数量达到7亿，均居世界第一；全国网络零售交易额达3.88万亿元，固定宽带覆盖全国所有城市、乡镇以及95%的行政村……巨大成就折射出网络信息技术全面融入社会生产生活的时代大势。但与世界先进水平相比，我们还有不小差距。发展网信事业、建设网络强国，依然需要我们继续开拓进取、砥砺前行。

把网络强国建设不断推向前进，就要在网络信息技术自主创新上有新突破。互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患。当前，网络信息技术已成为全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域，是全球技术创新的竞争高地。只有顺势而为，紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，瞄准前沿技术和关键核心技术集中力量、刻苦攻关，才能推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。“随时以举事，因资而立功，用万物之能而获利其上。”世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变，只有把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，推动互联网和实体经济深度融合，才能为经济发展拓展新空间、厚植新优势。

把网络强国建设不断推向前进，就要在网络管理水平上有新提升。互联网是一个社会信息大平台，深刻影响着亿万网民的思维方式、价值观念以及行为选择。随着互联网新技术新应用不断发展，互联网的社会动员功能日益增强，社会治理模式也正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。这既对网络管理提出了新课题，也为推进社会治理带来了新机遇。

网络技术是一把“双刃剑”。加强网络管理应趋利避害，既严密防范网络犯罪特别是新型网络犯罪，维护人民群众利益和社会和谐稳定，维护好网络空间安全，使网络空间清朗起来；又充分发挥网络传播互动、体验、分享的优势，倾听民意、纾解民忧、凝聚共识，有效传播正能量，形成网上网下同心聚力共同防范社会风险、共同构筑同心圆的良好局面。“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循旧。”把握互联网特别是移动互联网发展的趋势，强化互联网思维，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，方能用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。

把网络强国建设不断推向前进，要求各级领导干部过好网络关，不断增强学网、懂网、用网的自觉和能力。新形势下，善于运用网络了解民意、开展工作是干部做好工作的基本功。如果不懂互联网、不善于运用互联网，各级领导干部特别是高级干部就无法有效开展工作。正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力，领导干部就能勇立时代潮头，肩负起积极谋划、推动、引导互联网发展的重任，朝着建设网络强国目标迈出新的更大步伐。