［学习小组按］

9日下午，中央政治局集体学习，关注“实施网络强国战略”话题。

习近平主持学习，并有重要讲话。讲话中，他作出重要判断，并提出明确要求。如：

1，建设网络强国要6个“加快”：

加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权。

2，网络信息技术改变3大“格局”：

当今世界，网络信息技术日新月异，全面融入社会生产生活，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。世界主要国家都把互联网作为经济发展、技术创新的重点，把互联网作为谋求竞争新优势的战略方向。

3，社会治理模式3个转变：

从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。

4，建设国家大数据中心：

我们要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

5，领导干部要懂网用网：

现在，各级领导干部特别是高级干部，如果不懂互联网、不善于运用互联网，就无法有效开展工作。各级领导干部要学网、懂网、用网，积极谋划、推动、引导互联网发展。

6，不断提高4种“能力”

要正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力，把网络强国建设不断推向前进。

既然要“建设全国一体化的国家大数据中心”，看通稿之前，我们温习下习近平谈过的“大数据”：

1，深刻展示了世界发展的前景

当今世界，科技进步日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式，深刻展示了世界发展的前景。

——致信祝贺国际教育信息化大会开幕( 2015年05月23日)

2，力争走在世界前列

我国大数据采集和应用刚刚起步，要加强研究、加大投入，力争走在世界前列。

——在贵州调研时强调( 2015年06月18日)

3，加快制造大国向制造强国转变

加快制造大国向制造强国转变，推动移动互联网、云计算、大数据等技术创新和应用。

——在二十国集团领导人第十次峰会第一阶段会议上关于世界经济形势的发言(2015年11月15日，安塔利亚)

4，国家大数据战略

“十三五”时期，中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划，发展积极向上的网络文化，拓展网络经济空间，促进互联网和经济社会融合发展。我们的目标，就是要让互联网发展成果惠及13亿多中国人民，更好造福各国人民。

——在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话(二〇一五年十二月十六日，乌镇)

5，要依法加强对大数据的管理

要依法加强对大数据的管理。一些涉及国家利益、国家安全的数据，很多掌握在互联网企业手里，企业要保证这些数据安全。企业要重视数据安全。如果企业在数据保护和安全上出了问题，对自己的信誉也会产生不利影响。

——在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话(2016年4月19日)

6，大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术

大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术同机器人和智能制造技术相互融合步伐加快，科技创新链条更加灵巧，技术更新和成果转化更加快捷，产业更新换代不断加快，使社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变，社会生产力将再次大提高，劳动生产率将再次大飞跃。

——在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲(2016年5月30日)

7，建立大数据交流平台

加强人文领域合作，深入开展教育、科技、文化、体育、旅游、卫生、考古等领域合作，建立大数据交流平台，共同打造“一带一路”智库合作网络。

——习近平在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲(2016年6月22日)

8，推进健康医疗大数据应用

要完善人口健康信息服务体系建设，推进健康医疗大数据应用。

——习近平在全国卫生与健康大会上强调(2016年8月19日至20日)

习近平在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调

加快推进网络信息技术自主创新

朝着建设网络强国目标不懈努力

新华社北京10月9日电

［一］政治局集体学习

中共中央政治局10月9日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。

［二］谈建设网络强国

强调6个“加快”

中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。

［三］清华大学魏少军教授讲解

清华大学微电子与纳电子学系主任、微电子学研究所所长魏少军教授就这个问题进行讲解，并谈了意见和建议。

中共中央政治局各位同志认真听取了讲解，并就有关问题进行了讨论。

［四］谈网络信息技术的影响

深刻改变全球经济格局、利益格局、安全格局

习近平在主持学习时发表了讲话。他指出，当今世界，网络信息技术日新月异，全面融入社会生产生活，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。世界主要国家都把互联网作为经济发展、技术创新的重点，把互联网作为谋求竞争新优势的战略方向。

虽然我国网络信息技术和网络安全保障取得了不小成绩，但同世界先进水平相比还有很大差距。我们要统一思想、提高认识，加强战略规划和统筹，加快推进各项工作。

［五］谈网络信息技术

全球技术创新的竞争高地

习近平强调，网络信息技术是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域，是全球技术创新的竞争高地。

我们要顺应这一趋势，大力发展核心技术，加强关键信息基础设施安全保障，完善网络治理体系。

要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。

要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

［六］谈世界经济的转变

世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变

习近平强调，世界经济加速向以网络信息技术产业为重要内容的经济活动转变。我们要把握这一历史契机，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。要加大投入，加强信息基础设施建设，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，拓展经济发展新空间。

［七］谈社会动员功能

互联网的社会动员功能日益增强

习近平指出，互联网新技术新应用不断发展，使互联网的社会动员功能日益增强。

要传播正能量，提升传播力和引导力。

要严密防范网络犯罪特别是新型网络犯罪，维护人民群众利益和社会和谐稳定。

要发挥网络传播互动、体验、分享的优势，听民意、惠民生、解民忧，凝聚社会共识。网上网下要同心聚力、齐抓共管，形成共同防范社会风险、共同构筑同心圆的良好局面。

要维护网络空间安全以及网络数据的完整性、安全性、可靠性，提高维护网络空间安全能力。

［八］谈社会治理模式

社会治理模式正在转变

习近平指出，随着互联网特别是移动互联网发展，社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。

我们要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

要强化互联网思维，利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。

［九］谈网络空间主权

要理直气壮维护我国网络空间主权

习近平强调，要理直气壮维护我国网络空间主权，明确宣示我们的主张。现在，各级领导干部特别是高级干部，如果不懂互联网、不善于运用互联网，就无法有效开展工作。各级领导干部要学网、懂网、用网，积极谋划、推动、引导互联网发展。要正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力，把网络强国建设不断推向前进。