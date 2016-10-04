“九月九日九重阳，秋山秋水秋风凉。天际寒雁远我去，东篱暖菊近谁香？无聊苦饮酒几滴，有兴乐吟诗一行。老来功利全忘却，但留诗心不枯黄。”重阳节前，网民刘彤生将自己写的一首重阳节诗歌投给了光明网“最炫中国节”网络文化作品征集活动，这首诗目前正展示在光明网“最炫中国节”官网的优秀作品展示区内，被众多网友点赞。

“最炫中国节——中国好网民网络文化作品征集活动”是由国家互联网信息办公室指导，光明网主办，中国好网民双微平台、新华网、央视网、中国网等多家媒体共同协办的一场大型网络作品征集活动。作品形式包括与传统节日相关的网文、摄影作品以及原创视频。在这些征集上来的作品中，很多网友分享了自己家乡在春节、中秋节、端午节等传统节日中特有的节日习俗，民族文化或是自己与传统节日相关的趣事等，这些作品很好地弘扬了中国优秀的传统文化，展示了中国好网民的风采。

本次活动在作品征集阶段恰逢传统佳节重阳节，借着这一契机，很多网民都表达了自己对重阳节的感悟，讲述了节日里发生的故事，记录下了他们和家人共度重阳节的温馨时刻。

“应邀欢聚度重阳，把酒吟诗雅兴长。万里神州歌发展，卅年改革创辉煌。登高不惧路途险，赏菊欣逢国运昌阔步小康奔富裕，老人幸福话安康。”自20世纪80年代开始，我国一些地方把夏历九月初九定为老人节，倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。网友裴平所做的这首《重阳节感赋》，很好地表达了重阳敬老、爱老的传统习俗。

同裴平一样，很多人都在这一天表达了对父母长辈的感激之情。广西的小黄在投稿后还留言称：“我在很小的时候就离家打拼了，每年回家的次数屈指可数，陪伴父母的时间更是少之又少，之前看到光明网在征集与传统节日相关的作品，这次又恰逢重阳节，我觉得应该把对父母的感激之情，以及自己同父母的故事写出来，希望让父母可以看到，我虽然离家在外但从未远离他们。”

重阳节除了敬老的传统以外，还有自古流传下来的登高、赏菊、插茱萸等古老习俗，这些习俗都通过网民上传的照片与视频作品展现了出来。

网友吴先生发来了自己与家人在重阳节当天同登泰山的一组旧照。照片中，吴先生一家有老有小，相互扶持，最终成功登顶，浓浓亲情透纸而出。

这次征集活动还在大学生群体中广泛传播，大学生小冯就是其中之一。小冯是一名汉服爱好者，借着重阳节，她自己动手制作了一则关于重阳节的微视频。视频中，她为大家介绍了重阳节的习俗，还亲自演绎了插茱萸、吃重阳糕等重阳节特有的庆祝方式，与大家一起分享重阳节的喜悦心情。

“最炫中国节——中国好网民网络文化作品征集活动”自9月19日上线以来，网友投稿十分踊跃。截至今日，已征集到微网文作品658篇、摄影作品379组、微视频作品55个。在光明云媒客户端里，已收获近10万次点赞。

本次征集活动将持续至11月30日，访问活动官网zxzgj.gmw.cn可了解更多信息。