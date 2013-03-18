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检察机关依法对周本顺、杨栋梁两案提起公诉
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 最高检网站 2016-10-09 15:48
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　　近日，福建省、北京市检察机关依法对中共河北省委原书记、河北省人大常委会原主任周本顺涉嫌受贿案，国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁涉嫌受贿、贪污案提起公诉。

　　中共河北省委原书记、河北省人大常委会原主任周本顺涉嫌受贿一案，由最高人民检察院侦查终结后，移送福建省厦门市人民检察院审查起诉。近日，厦门市人民检察院已向厦门市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人周本顺利用担任中共邵阳市委书记，中共湖南省委常委、政法委书记，中央政法委副秘书长、秘书长，中央综治委副主任、中共河北省委书记等职务上的便利为他人谋取利益；利用职权形成便利条件，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

　　国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁涉嫌受贿、贪污一案，经最高人民检察院指定由北京市人民检察院侦查终结后，移送北京市人民检察院第二分院审查起诉。近日，北京市人民检察院第二分院已向北京市第二中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人杨栋梁利用担任天津市人民政府副市长、常务副市长、国家安全生产监督管理总局局长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，依法应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。

　　对以上案件，检察机关在审查起诉中分别依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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