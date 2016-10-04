发布会现场。人民网 连品洁 摄

人民网北京10月9日电(连品洁 冯亚涛)今天，国家旅游局发布十一假日旅游“红黑榜”，集中表扬一批最佳景区、优秀旅行社、优秀导游、优秀旅游工作人员和文明游客，同时也对假日期间厕所革命滞后、环境脏乱、管理混乱、服务恶劣的旅游经营单位和从业人员以及不文明游客进行了曝光。

十一假日旅游“红黑榜”由各地旅游主管部门根据本地假日旅游市场秩序情况提供信息汇总而成。“红黑榜”涵盖景区、旅行社、旅游工作人员、导游、游客五大类，其中景区又分综合秩序和厕所革命、旅游市场秩序、旅游安全保障、旅游服务四个专项，全部榜单共九大项，“红榜”为最佳(或优秀)，“黑榜”为最差(或不合格、不文明)，覆盖全国31个省区市和新疆生产建设兵团。

“红榜”榜单上，因流量管控得力、旅游秩序平稳、服务管理规范等原因，北京故宫博物院、重庆大足石刻、湖南韶山旅游区、海南三亚南山旅游区、云南丽江古城等一批知名5A级旅游景区上榜综合秩序最佳景区，四川青城山-都江堰山景区、山东台儿庄古城、湖北三峡大坝旅游区、河北保定京西百渡休闲度假旅游区等分别上榜厕所革命最佳景区、旅游市场秩序最佳景区、旅游安全保障最佳景区和旅游服务最佳景区。因服务游客、文明旅游引导等工作到位，哈尔滨铁道国旅、西安海外旅游等一批旅行社以及敦煌市旅游经济开发办主任杨兴蓉等一批旅游从业人员，分别上榜优秀旅行社和优秀旅游工作人员。节日期间因跨国献“熊猫血”而赢得国内外广泛赞誉的南京文华国际旅行社导游杨莉等近30位导游领队上榜优秀导游。此外，乐于助人、文明出游的河南籍游客冯玉、陈建平等上榜优秀文明游客。

“黑榜”榜单上，发生游客与景区工作人员争执事件的北京十渡景区，安全隐患多、服务和标识系统欠缺、厕所脏乱差的张家界龙王洞景区，均上榜综合秩序最差景区。吉林省延边州4A级景区峡谷浮石林景区因安全管理制度不健全，应急预案不完善，安全责任落实不到位，景区内安全设施陈旧，警示标识缺乏，上榜旅游安全保障最差景区。国家旅游局已责成吉林省旅游部门督促相关景区进行整改。此外，因服务问题，北京途牛旅行社上榜不合格旅行社；因导游擅自增加自费项目、游客在景区乱涂乱刻等原因，5名导游和6名游客登上不合格导游和不文明游客“黑榜”。

国家旅游局相关负责人表示，推出假日旅游“红黑榜”是今年十一的一个尝试，目的是加强旅游市场监管，表扬先进、批评落后，进一步提升旅游服务管理水平，营造欢乐祥和的假日旅游市场秩序。从实施效果来看，今年国庆假日全国旅游系统加强了值班调度，假日旅游运行整体安全平稳，旅游服务质量明显提升，文明旅游渐成风尚，绝大多数旅游经营单位、从业人员和旅游者经受住了考验。今后，国家旅游局将继续加大旅游宣传，褒扬正面和先进、曝光负面典型，监督、引导企业合法经营，倡导游客自律、文明出游，积极营造良好的旅游发展环境。

这位负责人特别强调，“红黑榜”是假日旅游工作的全新探索，需要地方旅游部门高度重视。从信息上报来看，北京、上海等重点旅游城市工作积极主动、组织安排得力，既报“红榜”，又曝“黑榜”，值得肯定。而对于未按要求及时上报负面信息的重庆、河北、河南、山东、江苏、海南、云南等地旅游部门，国家旅游局将对其工作进一步调查督促。

据悉，为确保十一假日旅游市场秩序平稳安全有序，国家旅游局节前先后印发《国家旅游局关于做好2016年国庆节假日旅游工作的通知》、《国家旅游局关于进一步做好国庆假日旅游安全等工作的通知》、《关于开展“十一”假期旅游市场秩序专项整治工作的通知》等多个文件，对假日旅游工作进行全面部署。假日期间，组织三个市场秩序检查组分赴湖南、云南、山东三省开展旅游市场秩序检查工作，并首次启动了全国旅游产业运行监测和应急指挥平台，通过平台对国内外重要假日旅游工作进行调度。各地旅游系统联合旅游相关部门加强值班值守，假日旅游市场运行安全平稳。

黑榜榜单：

北京市

综合秩序最差景区：十渡风景区

不合格导游：司良高

不合格旅行社：北京途牛旅行社

上海市

综合秩序最差景区：上海太阳岛国际俱乐部

不合格导游：王子涵

不合格旅行社：上海泰申国际旅行社

厕所革命最差景区：上海太阳岛国际俱乐部

旅游服务最差景区：上海太阳岛国际俱乐部

吉林省

不合格导游：庄瑞晶

旅游安全保障最差景区：峡谷浮石林景区

内蒙古自治区

不合格导游：刘静

不合格旅行社：鄂托克傲鹏旅行社

湖北省

不合格旅行社：大冶金色假期旅行社

湖南省

综合秩序最差景区：张家界市龙王洞旅游景区

不合格旅行社：湘潭新世纪国际旅行社

厕所革命最差景区：益阳林芳生态园

江西省

综合秩序最差景区：吉安香樟园景区

不文明游客：曾财生、曾利华

不合格导游：陈高凑

不合格旅行社：上饶小手拉拉旅行社

不合格旅游工作人员：曾红

旅游服务最差景区：景德镇“中国瓷园·锦绣昌南”景区

福建省

不文明游客：曾高良

旅游市场秩序最差景区：汉唐文化城

广西壮族自治区

综合秩序最差景区：防城港百业东兴景区

不文明游客：张小海

贵州省

不文明游客：蒋官梅

四川省

旅游安全保障最差景区：中国红海景区

甘肃省

不文明游客：王红星

宁夏回族自治区

不合格旅行社：宁夏招商国旅旅行社固原分社

旅游市场秩序最差景区：须弥山景区

西藏自治区

综合秩序最差景区：城关区夺底乡维巴

旅游市场秩序最差景区：思金拉错湖

旅游服务最差景区：达古景区

红榜榜单：