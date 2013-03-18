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游客喂清帝吃糖葫芦 妈妈怂恿小女孩爬到雕像最顶端
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国青年网 2016-10-09 15:00
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　　长假期间，辽宁省图书馆、省博物馆、北陵公园、沈阳故宫等文化场所游客集中，记者在采访中发现了一些不文明行为：游客喂清帝吃糖葫芦；攀爬北陵公园百年古树；在图使馆阅读后不将图书放回原位；手机在阅读区响铃音；在博物馆参观开闪光灯拍照；馆外台阶成为临时食堂等。

　　游客喂清帝吃糖葫芦妈妈怂恿小女孩爬到雕像最顶端

　　10月6日中午，沈阳故宫南侧两座巨型铜质浮雕群附近嬉闹声一片，两三米高的浮雕墙顶端拍照人群涌动，有全家来的，也有情侣，还有带着自拍杆的。有的游客自创情景，拿吃剩的糖葫芦“喂”清帝雕像；有的非要在帝后之间做出拆散两人的举动。有个五六岁的小女孩在妈妈怂恿下爬上最顶端，看着都让人捏一把汗。

　　萨尔浒战役是1619年在明朝与后金之间发生的战争，是明朝与后金辽东战争中的战略决战。如今，一群穿着花花绿绿的现代人爬上古人的头顶踩踏，这画面看着让人真不舒服。

　　在北陵公园，记者看到一棵粗壮的百年古松下站满了人。这株古树的一个树干已经耷拉在地，特意被一个石凳托住，这给了不少游客上树拍照的机会。先后有情侣、父子甚至一家人爬到树干上摆出各种姿势拍照，最多时树干上站了七八个人，下面同时用手机在拍照的就有五六个人之多。

　　“十一”期间到辽博、省图、省科技馆等参观的人很多，三大馆附近车位几乎全满。中午时分，辽博、科技馆门外一些有台阶的地方坐满了就餐者，几乎都是手拿盒饭、饮料或是自带食品的游客在边吃边谈笑。十多辆小贩推的餐车就在旁边，现场制作美食，很受欢迎。

　　游客多是未参观完附近的展馆，中午出来吃点儿饭，休息一会儿再接着参观。游客吃的卷饼、米饭也都是这附近买的，一些男子还拿了自带的啤酒对着嘴灌下去。有的将盒饭里不爱吃的菜直接捡出来放在台阶上，台阶上有不少用过的废纸巾、鸡骨头等。一个卖卷饼的小贩说，“十一”真赚了不少，最火的一天卖了100来张。

　　在省图儿童阅读区读书的孩子、家长很多，但读过的书很少有秩序地放回原位的，一些书架上有的竖放有的横放。墙壁上贴着“手机静音”的提示，但依然有读者忘记将手机调成振动或静音。

　　在沈阳故宫和辽博一些文物展厅，都有工作人员不时提醒参观者“请不要开闪光灯拍照”。沈阳故宫一名工作人员表示，游客开闪光灯拍照的每天都有，提醒后有的游客仍不以为然。大部分文物对闪光灯是非常敏感的，尤其是纤维质地的文物，闪光灯的光线含有紫外线和红外线，它对色彩，尤其是彩绘上面的色彩非常敏感，会造成纤维的断裂和结构断裂。光线的累加还会导致褪色，甚至会使文物表面裂化。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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