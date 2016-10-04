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浙大男生火车站揭露“3元”骗术 被骗子辱骂掌掴
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 钱江晚报 2016-10-09 14:52
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　　杭州东站(资料图)

　　刚刚过去的这个国庆长假，对浙江大学大四学生王扬(化名)来说，可能是最为难忘的一个长假。10月5日凌晨，他乘坐的D933次列车从广州南出发抵达杭州东站，刚走出出站口，就遇到了“三元”骗局。想起两年前在杭州城站火车站的同样遭遇，王扬决定在出站口揭穿这些骗子的丑恶行为，结果被恼羞成怒的行骗人员殴打在地，头部缝了三针。

　　事情发生3天后，昨天下午，打人的其中1名诈骗女子被铁路警方抓住，通过王扬的现场辨认，确定是当天涉事人员。目前该女子已经被铁路警方控制，另外几个相关涉事人员还在进一步调查中。

　　“三元”团伙是怎么骗人的

　　小伙子为什么会被打

　　昨天中午，钱报记者在杭州火车东站西广场见到了这位正气的小伙。天空中飘着毛毛细雨，王扬还是夏季的穿着：一件T恤，一条运动短裤，一双篮球鞋，很阳光的学生打扮。在黑框眼镜上方有块纱布，提醒着记者他的遭遇。

　　说起这次在车站的“遭遇”，王扬又气又恨。王扬向钱报记者回忆了当时发生的一切：

　　“我坐动卧D933次从广州南回到杭州东，10月5日5点45分到达，从北3出口出来，就有个拖银色旅行箱的女子上来问我，‘小伙子，能不能借我三元钱’。”王扬回忆，这个女子身高大约1.55米，穿着黄色上衣，黑色外套。

　　而这个套路，王扬似曾相识——

　　2014年国庆，他从杭州出发去南昌，在城站火车站遇到了一个中年女子，说买车票差三元钱，给了她三元钱之后，这个中年女子说王扬听错了，是十三元钱，而且给了三元钱之后，有其他人围上来，当时王扬赶紧跑了。

　　王扬说，他后来想了一下，这个骗术主要是利用了大家的善心：“首先找你借三元钱，稍微有点善心的人都觉得，谁会骗三元钱呢？等掏了钱的时候，骗子才说十三，很多人在这时会觉得有问题，但又不好意思不给了。而且十块钱是零钱，有的人没有零钱，甚至给个五十都不是事儿。”

　　这次又遇到相似一幕，王扬果断拒绝。还未走远，他又见到一穿灰色上衣，身高1.6米左右的女子，也是拖着一个银色旅行箱，以同样的方式向其他旅客行骗，他立马上去阻止，告诉那旅客“这是骗子，别信”。那旅客挺感谢他的。

　　他两年前就曾想做志愿者

　　揭露“三元”骗局

　　两年前的那次车站遭遇，曾让王扬萌生了想去火车站做志愿者，揭穿这些丑恶行为，但一直未能成行。这次，他又遇到同样伎俩的行骗行为，他觉得“机会”来了。

　　“我在出站口制止了个别善心旅客之后，本来是准备离开的，但走了50米的样子，我又折了回来。”王扬说，他原本准备坐7点回老家的动车，但想想离发车还有1个多小时，于是准备跟上灰衣女子，阻止她所有的行骗行为。

　　穿灰衣服的女子马上发现了他，开始指着鼻子骂王扬。

　　“当时我准备掏出手机拍下这些，没想到她用右手狠狠扇了我一耳光，手机被拍到地上，捡起手机我准备还击时，一名化着浓妆、身高1.70米左右的女子过来劝架，跟我说，‘小伙子，算了算了’。此时灰衣女子趁机将我眼镜打落，我有750度近视，只能俯身去找眼镜了。”

　　王扬回忆，当时他也有过害怕，喊了一声想引起周边人的注意。可这一声喊，却遭到了身旁一男子的呵斥，随后一记硬拳往脑袋上猛砸过来。

　　“那个男的下手非常狠，我只能一边躲一边用方言喊‘骗子打人’。当时有很多人出站，大约数十人围观，后来那男子不打了。”事后，王扬在警方的监控里，看到了那个下狠手的男子，身高约1.70米，偏瘦，身穿黑色夹克，也拖着银色的旅行箱。

　　“头上当时血流不止，我担心血管破了，马上报了警，后来一位好心人陪我等警察过来。”经过医院诊断，王扬头部血管破了，缝了三针。

　　王扬说：“花了600多元医药费，抓不到行凶的骗子，就会吃哑巴亏。钱虽然不重要，但是真的很气。”

　　不过，他相信正义可以压倒邪恶，他说：“虽然被骗的只有三元钱，或者十几元钱，但是被骗走的是好心人对陌生人的信任感和善良。”

　　掌掴王扬的女子已被警方控制

　　是个多次被处罚的“老手”

　　钱报记者从杭州东站派出所获悉，掌掴王扬的女子已被警方控制。

　　就在昨天，12点半左右，火车东站派出所便衣民警带了一个女子进派出所。1米6左右的个头，穿了件黑色外套，旁边是一个银色旅行箱。打开旅行箱，空的。

　　经过王扬的现场辨认，确定此女子就是当天掌掴他的当事者。女子姓孙，1981年出生，安徽人，暂住在火车东站附近，之前被东站派出所行政拘留过，还处罚过多次，是个“老手”。被抓时，女子正在出租房内睡觉。

　　据了解，这个女子是国庆期间东站派出所抓到的第三个诈骗人员。杭州铁路警方告诉钱报记者，几乎每个月都会抓到几个诈骗分子。

　　民警也表示，大学生的正义感值得肯定，但还是要有安全意识，以后遇到此类情况，建议第一时间报警。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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