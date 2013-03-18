袭击事件发生在明斯克一家商场内。(网页截图)

据俄新社和俄《共青团真理报》10月8日报道，白俄罗斯调查委员会发言人尤利娅·冈察洛娃8日称，一名不明身份的男子8日晚在明斯克一家商场内，持电锯和斧头分别伤害了两名女子，其中一名女子死亡。这起情节恶劣的杀人案件现在已在调查中。

据冈察洛娃介绍，案发当日下午五点半左右，一名抱着吉他包的男子来到明斯克“欧罗巴”商场。男子从吉他包中拿出一把电锯，并袭击一名女性路人，对这名路人造成伤害。随后，男子又拿出斧头，袭击另一名女性。

袭击者所持吉他包，包中装的是电锯和斧头。(网页截图)

警方迅速到达现场将这名男子逮捕。袭击事件造成两名女性受伤，其中一名女性因伤势过重已经死亡，另一名女性入院治疗。死者是商场的员工，伤者是来逛商场的客人。

这名袭击者生于1998年，仍未满十八岁。他有斯拉夫人的外表，国籍为白俄罗斯。目前他正在接受调查，并将接受精神状态检查。犯罪动机仍在调查之中。

袭击者伤人所用的斧头。(网页截图)

商场内的很多商户目击了事件的发生。其中一名商户在接受采访时表示：“我认为他是个精神病，否则他的行为无法被理解。事情就发生在我店面门口，就在我眼皮底下发生了。那个年轻人快六点的时候来的，手里有个吉他包。他抓住一个女的，从包里拿出把电锯把她杀了。这家伙杀人的时候冷静又安静，一句话没说。然后他又从包里拿出把斧头。”

此外，冈察洛娃否认了此前媒体所称袭击者有两人的报道。还有媒体称，受害者被斩首，冈察洛娃同样否认了这一报道。