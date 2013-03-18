洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
白俄罗斯少年持电锯斧头在商场袭击路人 致一死一伤(图)
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 国际在线 2016-10-09 14:41
分享到：

　　袭击事件发生在明斯克一家商场内。(网页截图)

　　据俄新社和俄《共青团真理报》10月8日报道，白俄罗斯调查委员会发言人尤利娅·冈察洛娃8日称，一名不明身份的男子8日晚在明斯克一家商场内，持电锯和斧头分别伤害了两名女子，其中一名女子死亡。这起情节恶劣的杀人案件现在已在调查中。

　　据冈察洛娃介绍，案发当日下午五点半左右，一名抱着吉他包的男子来到明斯克“欧罗巴”商场。男子从吉他包中拿出一把电锯，并袭击一名女性路人，对这名路人造成伤害。随后，男子又拿出斧头，袭击另一名女性。

　　袭击者所持吉他包，包中装的是电锯和斧头。(网页截图)

　　警方迅速到达现场将这名男子逮捕。袭击事件造成两名女性受伤，其中一名女性因伤势过重已经死亡，另一名女性入院治疗。死者是商场的员工，伤者是来逛商场的客人。

　　这名袭击者生于1998年，仍未满十八岁。他有斯拉夫人的外表，国籍为白俄罗斯。目前他正在接受调查，并将接受精神状态检查。犯罪动机仍在调查之中。

　　袭击者伤人所用的斧头。(网页截图)

　　商场内的很多商户目击了事件的发生。其中一名商户在接受采访时表示：“我认为他是个精神病，否则他的行为无法被理解。事情就发生在我店面门口，就在我眼皮底下发生了。那个年轻人快六点的时候来的，手里有个吉他包。他抓住一个女的，从包里拿出把电锯把她杀了。这家伙杀人的时候冷静又安静，一句话没说。然后他又从包里拿出把斧头。”

　　此外，冈察洛娃否认了此前媒体所称袭击者有两人的报道。还有媒体称，受害者被斩首，冈察洛娃同样否认了这一报道。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“洛阳好医生”王晓阳的角膜已成功移植给两名患者
  • ·病人扎堆睡眠门诊 睡不好也是一种心理疾病
  • ·范冰冰对瓶吹显女王霸气？喜欢喝酒的人注意这五点
    		•
    换季家装如何保养注意六大细节
    换季家装如何保养注意六大细节
    郑州等20城开启“限购模式”，房价会降吗
        官方还点名警告了一批涉嫌违法违规销售、恶意宣传炒作、严重扰乱房地产市场秩序的房地产开发企业和中介机构。
  • ·公布房地产“黑名单“ 不是结束而是开始
  • ·[房产]买房这些细节需留心 一定要检查开发商资质
  • ·[房产]婚房置业七大攻略 慎买纯小户型社区的房子
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    AKB48两17岁少女触禁爱...
    日本完美女孩？艺术家...
    航拍湘西边城古镇
    英国女子患旷野恐惧症5...
    精彩热帖

    乐在“抖”中

    功夫表演

    待到重阳日 还来就菊花

    如此极品竟在我身边
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂一改少女风变...

    刘涛小露香肩温雅...

    Baby近照简直美哭

    郑爽变樱桃小丸子
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605