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【网络媒体走转改】千龙网记者接力长征路:走好新长征，大步奔小康
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 千龙网 2016-10-09 14:37
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80年前，有一部两万五千里的浩瀚史诗。红军将士们，越雪山，过草地，意志如钢，创造壮举，造就精神，濒临绝境的旧中国从此改天换地。

80年后，千龙网的六位记者，从8月开始，到9月底结束，沿着红军的足迹，行程13200多公里，途径江西、湖南、贵州、四川、甘肃、陕西等六省，重走长征路，见证奔小康。走入田间地头，感受百姓新生活。

80年过去，长征路沿线已经发生了翻天覆地的变化，其中最大的变化就是精准扶贫让更多老百姓的生活越来越好。

【网络媒体走转改】千龙网记者接力长征路:走好新长征，大步奔小康

8月24日，江西兴国县杰村乡含田村村民刘维清正在招待客人。他刚接受完村里的电商培训。千龙网记者 刘阳摄

在江西：互联网开启脱贫新长征路

采访中，记者走进江西的罗坳镇、东溪新村、华屋村……革命老区里的很多村落已经加入到了“互联网+”的大军中，“电商+农村书屋”“电商+物流”“电商+合作社”……仿佛一夜之间，科学技术在老区这篇血染的土地上犹如雨后春笋般冒了出来。

战争的硝烟早已远去，作为革命老区，江西于都主动拥抱“互联网+”和大物流时代，建设了85个淘宝村级服务站、222个京东村点，13个农村e邮服务站，覆盖了全县123个贫困村。于都已经成为江西远近闻名的淘宝村。如今，红色革命传统与现代商业完美结合，为村民致富发展铺就了一条创业之路。

为了加快促进革命老区兴国县电商产业发展，深入激发农家书屋使用效能，探索创新现代服务业发展新模式，2016年以来，“农家书屋+电商”的创新现代服务业悄然在兴国县兴起。据了解，兴国县共建设完成“农家书屋+电商”服务站78家，在建设中的服务站44家，2016年预计可完成122家“农村书屋+电商”服务站建设，全县2016年1月—7月电商交易额已达9.2亿元，其中农产品交易额达到2.5亿元，新增个人网店800余家。

瑞金市华屋村，2015年建起了农村e邮服务站点、邮政速递，帮助农户销售农产品，村民只要将农产品放到网上销售，并由邮政速递物流公司每日派专车装货、发货，他们的蔬菜就能销往江西省的各个角落了。

此外，当地政府按照“选准一个产业、打造一个龙头、创新一套模式、扶持一笔资金、提供一套服务”的要求，带动群众增收致富，大部分群众住进了200平米的大房子，41户群众脱贫致富、占原总贫困户数的70%。形成了“山上种油茶、田间种蔬菜、荒坡养蜜蜂”的产业发展格局，油茶种植面积300亩，蔬菜及瓜果种植面积176亩，养蜂300多箱。老区人民在党的领导下发扬长征中艰苦奋斗的精神卯足了劲头去致富。

在采访过程中，记者发现，每个发家致富的村落里，总会有领头人共同带领大家脱贫，于都县的雷艳梅，瑞金市的廖秀英，华屋村的华崇林……他们在自己富裕了之后不忘村里人，用自己的行动带领广大村民开启了脱贫致富的新长征之路。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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