洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
国庆不合格导游和不文明游客：共11人（名单）
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民网 2016-10-09 14:27
分享到：

　　人民网北京10月9日电 据国家旅游局网站消息，国庆七天长假，5.93亿人次出游，无重大纠纷事件，无重特大安全事故报告。平稳有序的旅游市场背后，离不开各级旅游主管部门、经营单位和广大旅游人的共同努力。10月9日，国家旅游局发布十一假日旅游“红黑榜”，集中表扬一批最佳景区、优秀旅行社、优秀导游、优秀旅游工作人员和文明游客，同时也对假日期间厕所革命滞后、环境脏乱、管理混乱、服务恶劣的旅游经营单位和从业人员以及不文明游客进行了曝光。

　　十一假日旅游“红黑榜”由各地旅游主管部门根据本地假日旅游市场秩序情况提供信息汇总而成。“红黑榜”涵盖景区、旅行社、旅游工作人员、导游、游客五大类，其中景区又分综合秩序和厕所革命、旅游市场秩序、旅游安全保障、旅游服务四个专项，全部榜单共九大项，“红榜”为最佳(或优秀)，“黑榜”为最差(或不合格、不文明)，覆盖全国31个省区市和新疆生产建设兵团。

　　“红榜”榜单上，因流量管控得力、旅游秩序平稳、服务管理规范等原因，北京故宫(微博)博物院、重庆大足石刻、湖南韶山旅游区、海南三亚南山旅游区、云南丽江古城等一批知名5A级旅游景区上榜综合秩序最佳景区，四川青城山-都江堰山景区、山东台儿庄古城、湖北三峡大坝旅游区、河北保定京西百渡休闲度假旅游区等分别上榜厕所革命最佳景区、旅游市场秩序最佳景区、旅游安全保障最佳景区和旅游服务最佳景区。因服务游客、文明旅游引导等工作到位，哈尔滨铁道国旅、西安海外旅游等一批旅行社以及敦煌市旅游经济开发办主任杨兴蓉等一批旅游从业人员，分别上榜优秀旅行社和优秀旅游工作人员。节日期间因跨国献“熊猫血”而赢得国内外广泛赞誉的南京文华国际旅行社导游杨莉等近30位导游领队上榜优秀导游。此外，乐于助人、文明出游的河南籍游客冯玉、陈建平等上榜优秀文明游客。

　　“黑榜”榜单上，发生游客与景区工作人员争执事件的北京十渡景区，安全隐患多、服务和标识系统欠缺、厕所脏乱差的张家界龙王洞景区，均上榜综合秩序最差景区。吉林省延边州4A级景区峡谷浮石林景区因安全管理制度不健全，应急预案不完善，安全责任落实不到位，景区内安全设施陈旧，警示标识缺乏，上榜旅游安全保障最差景区。国家旅游局已责成吉林省旅游部门督促相关景区进行整改。此外，因服务问题，北京途牛旅行社上榜不合格旅行社；因导游擅自增加自费项目、游客在景区乱涂乱刻等原因，5名导游和6名游客登上不合格导游和不文明游客“黑榜”。

　　国家旅游局相关负责人表示，推出假日旅游“红黑榜”是今年十一的一个尝试，目的是加强旅游市场监管，表扬先进、批评落后，进一步提升旅游服务管理水平，营造欢乐祥和的假日旅游市场秩序。从实施效果来看，今年国庆假日全国旅游系统加强了值班调度，假日旅游运行整体安全平稳，旅游服务质量明显提升，文明旅游渐成风尚，绝大多数旅游经营单位、从业人员和旅游者经受住了考验。今后，国家旅游局将继续加大旅游宣传，褒扬正面和先进、曝光负面典型，监督、引导企业合法经营，倡导游客自律、文明出游，积极营造良好的旅游发展环境。

　　这位负责人特别强调，“红黑榜”是假日旅游工作的全新探索，需要地方旅游部门高度重视。从信息上报来看，北京、上海等重点旅游城市工作积极主动、组织安排得力，既报“红榜”，又曝“黑榜”，值得肯定。而对于未按要求及时上报负面信息的重庆、河北、河南、山东、江苏、海南、云南等地旅游部门，国家旅游局将对其工作进一步调查督促。

　　据悉，为确保十一假日旅游市场秩序平稳安全有序，国家旅游局节前先后印发《国家旅游局关于做好2016年国庆节假日旅游工作的通知》、《国家旅游局关于进一步做好国庆假日旅游安全等工作的通知》、《关于开展“十一”假期旅游市场秩序专项整治工作的通知》等多个文件，对假日旅游工作进行全面部署。假日期间，组织三个市场秩序检查组分赴湖南、云南、山东三省开展旅游市场秩序检查工作，并首次启动了全国旅游产业运行监测和应急指挥平台，通过平台对国内外重要假日旅游工作进行调度。各地旅游系统联合旅游相关部门加强值班值守，假日旅游市场运行安全平稳。

　　2016年十一国庆假期各地旅游质量统计表

　　2016年十一国庆假期各地旅游质量统计表

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 马佳佳 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“洛阳好医生”王晓阳的角膜已成功移植给两名患者
  • ·病人扎堆睡眠门诊 睡不好也是一种心理疾病
  • ·范冰冰对瓶吹显女王霸气？喜欢喝酒的人注意这五点
    		•
    换季家装如何保养注意六大细节
    换季家装如何保养注意六大细节
    郑州等20城开启“限购模式”，房价会降吗
        官方还点名警告了一批涉嫌违法违规销售、恶意宣传炒作、严重扰乱房地产市场秩序的房地产开发企业和中介机构。
  • ·公布房地产“黑名单“ 不是结束而是开始
  • ·[房产]买房这些细节需留心 一定要检查开发商资质
  • ·[房产]婚房置业七大攻略 慎买纯小户型社区的房子
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    AKB48两17岁少女触禁爱...
    日本完美女孩？艺术家...
    航拍湘西边城古镇
    英国女子患旷野恐惧症5...
    精彩热帖

    乐在“抖”中

    功夫表演

    待到重阳日 还来就菊花

    如此极品竟在我身边
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂一改少女风变...

    刘涛小露香肩温雅...

    Baby近照简直美哭

    郑爽变樱桃小丸子
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605