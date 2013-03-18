10元一杯的白开水

中新网南京10月9日电 针对媒体报道“如皋某餐厅10元一杯白开水”的事件，8日晚，南通如皋市市场监督管理局通报了该事件的调查情况：账单显示餐厅收取茶水费用“空水杯”40元，实为每客10元的可续杯开水。

2016年10月1日，有网友在如皋“食在皋”美食艺坊消费，从消费者提供的小票来看，结账时4只空水杯被收40元，连同盖浇面、鸡蛋饼等当日共消费141元。

10月8日上午7时30分，如皋市市场监管局执法人员和消协工作人员到达如皋市食在皋餐厅，就网友反映的情况进行了调查。

该餐厅于2016年7月营业，领取了《营业执照》及《食品经营许可证》。2016年10月1日上午，网友陈先生等5人(其中1名儿童)在该餐厅就餐，该餐厅收费的茶水服务分为《点菜单》明示价格的各类茶水和每客10元的可续杯开水。账单显示餐厅收取茶水费用“空水杯”40元，实为每客10元的可续杯开水。餐厅负责人称客人点餐时，服务员已口头告知客人提供水杯和开水收费每客10元，但该餐厅未通过店堂告示、《点菜单》明示等方式明确书面告知消费。

对此，物价部门已对该餐厅不按规定明码标价的行为立案查处，同时，如皋市市场监督管理局对经营者未充分尊重消费者知情权、履行告知义务的行为进行了教育引导。

餐厅负责人表示，将立即对收取未明示费用的行为进行整改，规范经营行为，如消费者提出相关诉求，愿积极配合消协主持的调解。(记者 崔佳明)