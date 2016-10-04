洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
红二十五军：自豫入陕长征路（军史钩沉·长征记忆）
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民日报 2016-10-09 10:34
分享到：

 

红二十五军将士 资料图片

    红二十五军是一支传奇的红军队伍：他们是五支长征红军中唯一一支在长征途中建立根据地的红军队伍，是唯一一支在长征途中人数不减反增的红军队伍，同时还是最早到达陕北、被毛泽东称赞为“中央红军之向导”“为革命立了大功”的红军队伍。 

1934年11月16日，按照中共中央、中革军委和周恩来副主席的指示，红二十五军2980余人高举“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的旗帜，在军长程子华、副军长徐海东、军政委吴焕先的率领下，由河南省罗山县何家冲出发，开始长征。

11月26日，经方城县独树镇恶战，主力部队遭到重创，27日拂晓进入伏牛山东麓。1934年12月，陷入重围的红二十五军长征途经河南卢氏县，在当地百姓的帮助下，从重重山林中突出重围，进入陕西与中央红军会师，在长征史上留下浓墨重彩的一笔。

12月4日，红二十五军长征到达卢氏县叫河（今属栾川县）一带。根据侦察报告，在豫陕交界的五里川、朱阳关一带，布满了国民党重兵，堵住了红军入陕之路。前有埋伏，后有追兵，左右还有夹击，红二十五军已经进入敌军布下的“铁桶阵”，硬打硬拼，突出重围，胜算极小，情况万分危急。

就在红二十五军首长绞尽脑汁寻找入陕之策时，一个叫陈廷贤的货郎小贩告诉红军，还有一条很少有人知道的入陕小道。在他的带领下，红二十五军沿着一条“七十二道水峪河，二十里路脚不干”的深山峡谷，隐蔽前进。

12月5日晨，手枪团兵分两路：一路化装成老百姓，按选定路线先行出发，侦察敌情；另一路到朱阳关以东地区分散敌人的注意力。主力则直下大石河，在“堆堆石”上留下“杀上前去”的大字标语，赶往文峪。当晚，绕过卢氏城，一路西进。8日，红二十五军从兰草直扑豫陕要塞铁锁关，出其不意地击溃守关敌军，胜利进入陕西省境内。

1935年9月15日，红二十五军进抵西北工委、西北军委所在地――陕西延川县永坪镇，与刘志丹率领的陕甘红军红二十六、红二十七军胜利会师。

9月18日，红二十五、红二十六、红二十七军在延川永坪镇合编为红十五军团。徐海东任军团长，程子华任政委，刘志丹任副军团长兼参谋长。

红十五军团随即在延安以南进行了劳山、榆林桥等战役、战斗，歼灭了正在对陕甘根据地进行第二次“围剿”的国民党东北军一个师部、三个整团、一个整营，共4000余人，巩固了陕甘革命根据地，为各路长征红军在西北大会师提供了落脚点。毛泽东1935年10月率中央红军主力到达陕北后，几次称赞徐海东和红二十五军为中国革命立下了大功。

（王晓建 杜 杰整理） 

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·“洛阳好医生”王晓阳的角膜已成功移植给两名患者
  • ·病人扎堆睡眠门诊 睡不好也是一种心理疾病
  • ·范冰冰对瓶吹显女王霸气？喜欢喝酒的人注意这五点
    		•
    换季家装如何保养注意六大细节
    换季家装如何保养注意六大细节
    郑州等20城开启“限购模式”，房价会降吗
        官方还点名警告了一批涉嫌违法违规销售、恶意宣传炒作、严重扰乱房地产市场秩序的房地产开发企业和中介机构。
  • ·公布房地产“黑名单“ 不是结束而是开始
  • ·[房产]买房这些细节需留心 一定要检查开发商资质
  • ·[房产]婚房置业七大攻略 慎买纯小户型社区的房子
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    AKB48两17岁少女触禁爱...
    日本完美女孩？艺术家...
    航拍湘西边城古镇
    英国女子患旷野恐惧症5...
    精彩热帖

    乐在“抖”中

    功夫表演

    待到重阳日 还来就菊花

    如此极品竟在我身边
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨幂一改少女风变...

    刘涛小露香肩温雅...

    Baby近照简直美哭

    郑爽变樱桃小丸子
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605