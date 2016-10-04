红二十五军将士 资料图片

红二十五军是一支传奇的红军队伍：他们是五支长征红军中唯一一支在长征途中建立根据地的红军队伍，是唯一一支在长征途中人数不减反增的红军队伍，同时还是最早到达陕北、被毛泽东称赞为“中央红军之向导”“为革命立了大功”的红军队伍。

1934年11月16日，按照中共中央、中革军委和周恩来副主席的指示，红二十五军2980余人高举“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的旗帜，在军长程子华、副军长徐海东、军政委吴焕先的率领下，由河南省罗山县何家冲出发，开始长征。

11月26日，经方城县独树镇恶战，主力部队遭到重创，27日拂晓进入伏牛山东麓。1934年12月，陷入重围的红二十五军长征途经河南卢氏县，在当地百姓的帮助下，从重重山林中突出重围，进入陕西与中央红军会师，在长征史上留下浓墨重彩的一笔。

12月4日，红二十五军长征到达卢氏县叫河（今属栾川县）一带。根据侦察报告，在豫陕交界的五里川、朱阳关一带，布满了国民党重兵，堵住了红军入陕之路。前有埋伏，后有追兵，左右还有夹击，红二十五军已经进入敌军布下的“铁桶阵”，硬打硬拼，突出重围，胜算极小，情况万分危急。

就在红二十五军首长绞尽脑汁寻找入陕之策时，一个叫陈廷贤的货郎小贩告诉红军，还有一条很少有人知道的入陕小道。在他的带领下，红二十五军沿着一条“七十二道水峪河，二十里路脚不干”的深山峡谷，隐蔽前进。

12月5日晨，手枪团兵分两路：一路化装成老百姓，按选定路线先行出发，侦察敌情；另一路到朱阳关以东地区分散敌人的注意力。主力则直下大石河，在“堆堆石”上留下“杀上前去”的大字标语，赶往文峪。当晚，绕过卢氏城，一路西进。8日，红二十五军从兰草直扑豫陕要塞铁锁关，出其不意地击溃守关敌军，胜利进入陕西省境内。

1935年9月15日，红二十五军进抵西北工委、西北军委所在地――陕西延川县永坪镇，与刘志丹率领的陕甘红军红二十六、红二十七军胜利会师。

9月18日，红二十五、红二十六、红二十七军在延川永坪镇合编为红十五军团。徐海东任军团长，程子华任政委，刘志丹任副军团长兼参谋长。

红十五军团随即在延安以南进行了劳山、榆林桥等战役、战斗，歼灭了正在对陕甘根据地进行第二次“围剿”的国民党东北军一个师部、三个整团、一个整营，共4000余人，巩固了陕甘革命根据地，为各路长征红军在西北大会师提供了落脚点。毛泽东1935年10月率中央红军主力到达陕北后，几次称赞徐海东和红二十五军为中国革命立下了大功。

（王晓建 杜 杰整理）