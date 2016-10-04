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听，赤水河在诉说（长征记忆·寻访红军部队）
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民网－人民日报 2016-10-09 10:34
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“毛主席用兵真如神，真是运动战的典范。”

1935年1月，在遵义会议上，毛泽东再次回到领导核心。红军刚刚摆脱桂系、湘系军阀的追击，又遭遇黔系、川系军阀的堵截，蒋介石嫡系部队更是穷追不舍。危难之际，毛主席运用一连串天才的战略决策，带领红军纵横驰骋于川滇黔边界地区，巧妙穿插于敌军重兵之间，在运动中寻找战机，成功跳出敌人的包围圈，取得战略转移中具有决定意义的胜利。这就是“四渡赤水”，数十年后毛主席称其为一生之中的“得意之笔”。

（一）

天苍苍，雨潇潇，山隐隐，水迢迢。

初秋时节，驱车在遵赤高速公路上，窗外时而掠过稀疏的木楼，时而闪现成片的寨子，它们在迷蒙的水气雾霭中显得有些肃穆。赤水河在这片深山幽谷之中，汤汤流淌，似乎保持着当年的节奏。

习水县土城镇是红军一渡赤水的地方。如今，渡河浮桥没了踪影，战场遗址早已模糊，红军曾经行军驻足的青砖老街也被开发成旅游步行街。雨天里，有几个老人安逸地坐在屋檐下，一边纳着鞋底，一边招呼行人。

“当年毛主席、朱总司令都住在这条街上，耿飚就住在我家隔壁。”93岁的罗明先是这里土生土长的人，自幼习武出身，身板硬朗。听说记者采访，热情让座。“那时候国民党宣传，说红军要来了，杀人如割草，共产共妻。年轻妇女都躲到山里去了。红军进来以后很客气，真的很客气，都睡在街上，不进你的屋。”

“那时候是冬天，红军没得吃，衣服穿得也很薄。”“打仗打得惨，有些战士没水喝，就喝自己伤口上的血。”罗明先老人对80年前的场景印象很深，“但是后来红军要转移，督促征集门板、小渔船，搭建浮桥。红军给每家预付了大洋，每条船有三五块大洋，门板背面写了户主姓名，方便群众日后取回。”

纪律严明、爱民为民，红军很快得到了群众拥护。一首民谣《我渡红军过赤水》由此传唱开来。

走到老街的尽头，便是四渡赤水纪念馆。一张张军事地图、一幅幅历史照片，顷刻间把记者带入了当年的战斗现场。墙上悬挂着时任中央纵队干部团政委宋任穷的一段回忆文字，“1935年1月28日，我军由遵义附近进抵贵州西北部的赤水一带。在土城枫树坝、青杠坡与敌人发生激战……敌人打过来，我们打过去，有时同敌人进行肉搏战，打得十分激烈和艰苦……”

据记载，1935年1月29日一渡赤水后，红军经古蔺，走叙永，于2月上旬到达扎西。中革军委及时召开军委扩大会议，毛主席总结了前一段战斗中的教训，并且指出敌军主力大部队都被吸引过来，黔北空虚，应该“回师东进、再渡赤水、重占遵义”。这一战略方针，让红军收获了长征以来最大的一次胜利：红军自2月11日由扎西挥戈东进，18天中出敌不意，声东击西，横扫1100里，歼敌2个师又8个团，俘敌3000人。蒋介石懊恼这是“国军自追击以来之奇耻大辱”。

（二）

贵州“地无三尺平”，但如今天堑变通途，县县通高速。记者沿河南下，很快就来到了三渡赤水所在地——仁怀县茅台镇。渡口处，茅台酒厂和四渡赤水纪念园隔岸相望。河面上，钢板、铁索、麻绳，再配上若干红星模型，一座现代版的浮桥又让它们脉脉相通。

距离渡口约20分钟车程，有一个鲁班场红军烈士陵园，145名英魂长眠于此，守墓的是90多岁的刘福昌老人。不巧老人前两日摔伤了腿，送回老家疗养。记者从老人亲手栽种的一棵棵参天大树中，体会光阴的故事：1935年，16岁的刘福昌亲眼目睹了三渡赤水前的鲁班场战斗，被红军的英勇献身感动，后来他也参过军当过兵。1971年，政府安排他看护陵园，这一守就是40多年。据说老人还在陵园对面的山上买了一块墓地，他说“要永远守护着自己的亲人们”。

1935年3月2日蒋介石飞往重庆，亲自策划新的围攻。毛主席及时洞悉敌军企图，决定将计就计，故意在遵义、鸭溪地区徘徊，从中寻找有利战机。其中在苟坝一带，他力挽狂澜，说服红军放弃进攻打鼓新场的计划，并深入分析敌情，“鲁班场有周浑元的13师和96师，打好了，油水大；第二，打不好有路可走，蒋介石现在画的这个圆圈，目前也只有这个方向松动一点，前景好一点。大不了再过一趟赤水河。”

1935年3月15日，红军向鲁班场发起进攻，3小时后主动撤出战斗，并于次日出乎意料地三渡赤水。紧接着，毛主席再出奇谋：派出一个团佯装向古蔺挺进，诱敌西进。主力部队则埋伏在川南的大村、铁厂地区，伺机折返，四渡赤水，突出重围。

为了纪念这一战争史上的奇观，当地政府专门修建了一座纪念塔。沿着渡口拾阶而上，塔前摆放着一束花圈，像是有人刚刚来过。据介绍，塔高25米（25000毫米），寓意着红军二万五千里长征。塔身由四片形似浪柱的建筑依序错落而成，凸显主题——四渡赤水。塔座为木船造型，寓意着中国人民的革命事业乘风破浪前进。

（三）

“年老的等来了，年轻的闯到了。”罗明先对记者说，“当年贵州有很多干人，就是要饭的人。红军来了，打土豪劣绅，接济穷苦百姓。”“新中国成立了，日子就更红火了，去年以来政府还给我每个月发1200多元的补助。”

干人变甘人，全面奔小康，这源于中国共产党在革命、建设、发展时期对“为人民服务”这一根本宗旨的牢牢坚持。采访最后一天，记者专程赶赴遵义市人民医院，拜访一位当年走完长征全程、后期扎根老区建设的老红军、老书记。一路上看到，中心城区熙熙攘攘，新区建设如火如荼，一派欣欣向荣。

王道金，江西兴国人，今年已经101岁。遵义会议召开时，作为红三军团十一团的警卫连长，他曾和战友们一起为会议站岗放哨。也就是在这个时期，他光荣加入中国共产党。

“一渡赤水在土城，二渡赤水在太平渡，三渡赤水在茅台，四渡赤水还是太平渡……”老人的腿脚不太方便，但说起当年的战事，还很清楚，“那时红军非常艰苦，前有刘湘的堵截，后有王家烈的追兵。按照毛主席的指示，我们把大炮那些重的东西都沉到土城边上的河里了。”“生活上也比较困难，敌人的飞机扔炸弹，炊事员们没法做饭，吃饭都是问题。但我们还是照常行军打仗，否则就要被敌军打。”

就是在这样艰苦的环境下，红军取得了胜利。新中国成立了。1958年响应中央关于部队支援地方建设的号召，王道金从部队转业，没有选择组织安排的广东，毅然决定奔赴贵州，自此在铜仁、遵义工作了半个世纪。“当年长征路过遵义，看到这里的人过得特别苦。所以我要来和他们一起搞建设。”

（四）

王道金回到了“熟悉的亲人”身边，“四渡赤水”的红军部队也在秉承着长征精神，为强军梦、中国梦而不懈奋斗。

沂山壮美，潍河滔滔。驻扎在山东潍坊的第26集团军某摩步旅，对赤水河充满感情。因为当年在红三军团第五师第十三团编制内参加战斗的“红色尖刀连”和“铁脚板连”，就在这个旅。

秋风正劲，沙场点兵。记者采访时，他们正准备在潍北某炮兵靶场进行实兵对抗演习，演习全程突出实战化，不设预案，不念脚本，旨在检验部队实战化训练水平。“红色尖刀连”“铁脚板连”是这次演练的主攻连。

“近年来我们依托丰富的红色资源，深入开展读红色书籍、办红色板报、建红色论坛、寻红色足迹等多项活动，在潜移默化中引导官兵传承红军历史，勇担时代使命。”旅政委李文舸说，英勇与智慧早已融入每一位官兵的血液，两支连队在战与火的考验下逐渐形成了以“铁心向党、争上头阵、敢打硬仗、永争第一”为核心的“红色尖刀精神”和以“英勇顽强、机智灵活、死打硬拼、不畏牺牲”为主要内容的战斗作风，1997年至今，年年被评为军事训练一级连和先进连队。

记者在旅史馆看到，一个印有“中国首批赴南苏丹维和步兵营”字样、填满官兵签名的联合国会旗格外显眼。2015年1月8日，该旅作为中国军队首次成建制派出步兵营的作战力量参与维和任务。近年来，国际维和、赴外联演、抢险救灾、全域机动等任务越来越多。

80年前，红军前辈走过两万五千里横穿大半个中国，如今，新一代官兵飞越数万公里跨越大半个地球。这支打着绑腿从井冈山走出来的红军部队，跨越时空，迈上了强军兴军的新长征，他们的红色足迹正在不断延伸……

军营里再次响起那首熟悉的旋律：“听吧新征程号角吹响，强军目标召唤在前方，国要强我们就要担当，战旗上写满铁血荣光……”

《 人民日报 》（ 2016年10月09日 04 版）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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