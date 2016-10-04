资料图片

美国媒体7日曝光一则视频，显示共和党总统候选人唐纳德·特朗普曾经吹嘘可以对女性“为所欲为”，用词粗俗露骨、带有明显侮辱色彩。

这则视频引发震惊，民主党、共和党人士纷纷出言指责特朗普。当天，特朗普相当“罕见”地作出道歉。

【秽语曝光】

美国《华盛顿邮报》7日曝光这则录制于2005年9月的视频。当时，特朗普身处一辆巴士上，在节目正式录制前正与“走进好莱坞”访谈节目主持人比利·布什聊天。

在这则时长大约3分钟的视频中，特朗普向布什描述，他可以对女性上下其手，“我是个名人，她们会允许我这样做”。接着，特朗普露骨地描述触摸女性隐私部位等举动，“我可以为所欲为”。

在谈及试图与一名已婚女性发生关系时，特朗普说，“我对她展开攻势，但是失败了，这我承认。”视频中，一个声音回应道，“哇！”

“我对她展开攻势，就像对待婊子一样，但是没能成功。她是个有夫之妇，”特朗普说。特朗普又谈及即将会面的另一位女演员，“我最好嚼点嘀嗒糖(类似口香糖)，万一我开始亲吻她呢！”

《华盛顿邮报》报道，录制视频时，特朗普已经与第三任妻子梅拉尼娅结婚。

【“视觉冲击”】

“走进好莱坞”访谈节目证实了这则视频的真实性。节目组工作人员表示，他们看到美联社报道特朗普在录制求职真人秀《学徒》期间对女性求职者侮辱及性暗示，于是从资料库里翻查出了这段从未公开的视频。

美国南伊利诺伊大学保罗·西蒙公共政策研究所所长戴维·耶普森认为，尽管特朗普经常“大嘴惹祸”，但是此次曝光的是视频，会给人造成视觉冲击，再加上言辞过于粗俗露骨，预计会严重影响他的支持率。

“在现代总统竞选中，我们还从未见过像特朗普这样的视频，”耶普森说，这起事件“对美国政治制度而言，真是可悲”。

共和党策略分析师罗恩·邦让预测，这则视频“对特朗普而言，犹如政治前途上的‘游戏终结’……特朗普若想扭转颓势，恐怕要像变戏法般从帽子里变出一只兔子来才行”。

民主党总统候选人希拉里·克林顿7日在“推特”微博客上批评特朗普，“令人毛骨悚然，我们不能让这种男人成为总统”。

尽管希拉里近几天也因“维基揭秘”网站曝光她的上千封被黑邮件而遭遇质疑，但是政治分析师普遍认为她所受的冲击远远比不上特朗普。

【党内哗然】

不只是民主党人士，共和党大佬们也纷纷公开指责特朗普，与他划清界线。

众议院议长保罗·瑞安原定8日出席威斯康星州一场为特朗普助选的活动，但7日得知视频丑闻后改变主意。瑞安在一份声明里说，对特朗普在视频中的言辞“感到恶心……我希望特朗普先生严肃对待此事，努力向国民证明，他对女性怀有比视频中所显示的更多尊重”。

参议院多数党(共和党)领袖米奇·麦康奈尔说，特朗普的言论“令人反感……应该向所有的女人和姑娘们直接道歉”。

犹他州州长加里·赫伯特、犹他州联邦众议员贾森·查菲茨撤回了对特朗普的背书。共和党全国委员会主席赖因斯·普里伯斯、亚利桑那州联邦参议员约翰·麦凯恩、得克萨斯州联邦参议员特德·克鲁兹等均表态指责特朗普。

【赶紧道歉】

面对党内外炮轰，特朗普7日作出道歉，被法新社描述为“罕见”。特朗普在一份声明里说：“这是更衣室里的玩笑话，是发生于很多年前的一次私下谈话。比尔·克林顿在高尔夫球场上对我说过更糟糕的话，比我的差远了。如果有人受到冒犯，我道歉。”

8日零时过后不久，特朗普发布一段时长1分半钟的视频，再次道歉。“我以前说过、做过懊悔之事，本次曝光的10多年前的视频就是其中之一，”他说，“认识我的人知道，我不是那样的人。我那时错了，我道歉。”

特朗普说：“我承诺，明天会成为一个更好的人。”

不过，特朗普在道歉时不忘攻击对手希拉里，“我说过蠢话，但是(我的)言语与(别人的)行为存在天壤之别。比尔·克林顿真的侮辱过女性，希拉里也欺负、攻击、侮辱过她丈夫的受害者”。

“我们今后几天会说到这些，”特朗普说，“咱们周日(9日)见。”特朗普与希拉里定于9日举行第二场总统候选人电视辩论。(杨舒怡 新华社专特稿)