6日上午，稻城亚丁国家级自然保护区管理局接到驴友求救电话后，立即组织人员出发营救。

营救人员赶往事发地。

搜救行动会耗费大量的人力物力，因此保护区不得不采取有偿搜救的措施。

“这是一次天堂与地狱之间的穿越，是一段由新驴向老驴蜕变的历程……”风光奇美的四川稻城亚丁自然保护区，近年来吸引了越来越多游客慕名而来，在10月黄金游览周期到来前，像这样颇为诱人的招募帖在网上广为流传。其中不乏一些网友自发组织的穿越活动，选择了一些未开发的路线，加之队员缺乏户外经验和应急能力，时常导致危险发生。

就在10月6日，一名山东籍中年男子随一个网上招募的穿越团队穿越自然保护区时，出现严重高原反应，不幸罹难。而9月底，还有一位河南籍的“非法穿越者”失踪，至今仍无下落。

悲剧上演

华西都市报记者联系到相关搜救人员，了解到了10月6日那名山东籍旅游者不幸罹难的情况。

据了解，遇难者姓石，今年43岁，山东青岛市人。国庆前，石先生在一个旅游论坛上看到招募帖，被稻城亚丁的美景照所吸引，报名参加了穿越团队。

这个团队最终成行共11人，由一个网名“唐龙”的人担任组织者。11个人来自各地，互不相识，都是通过网名联络。这个网友团队从成都出发后，选择了木里-亚丁路线，这个路线将越过水洛河，穿越高海拔的原始森林区域，计划历时6天左右。

穿越高原6天青岛男子因高反罹难

10月6日早上7点40分，保护区管理局接到了报警，报警电话是团队同伴打来的，称队伍中一名游客出现了严重高反，生命垂危，急需救援。

8日，华西都市报记者联系到管理局相关管理人员余彬了解相关情况，他告诉记者，当天接到报警电话后，对方说他们“在松多垭口”，那里海拔接近5000米，对高反者来说相当危险。当时，他们事先向对方说明了保护区有偿救援制度，之后联系了景区派出所，派遣警力和医务人员赶往事发垭口。

6日上午9点，搜救人员赶到松多垭口找到了这个穿越团队，并即刻设法对石先生进行救助。到了现场后，搜救队员进一步了解到，这个团队10月1日从木里县出发，5日晚上到达松多垭口附近森林，当时石先生就已经出现了严重的高反，但这个团队既没有专业的救援装备，也没有懂得急救方法的人员。当时，他们并未第一时间报警求救，仍让已出现高反症状的石先生滞留在高海拔区域。

6日上午10点左右，石先生因严重高原反应，疑似引发并发症，不幸罹难。目前，管理局已设法联系其亲属到四川。目前，善后事宜已在进行，石先生遗体已在当地火化。

私自穿越悲剧不断至今仍有失踪者没找到

“9月还有一起(意外)，我们组织人力搜救了几轮，失踪者还没找到。”保护区管理局办公室主任吴晓峰向记者透露了另一起私自穿越的意外事件。

9月27日，管理局接到了求助电话，说一个姓苗的中年男子可能在景区失踪了。原来，40多岁的河南洛阳人苗立(音)跟朋友说，到四川稻城游玩。9月11日，苗立还在朋友圈发美景照片，但12日以后就再无更新了。吴晓峰说，苗立的亲属当初未曾在意，但过了大半个月发现苗立仍无消息，才赶紧向保护区求助。当时，家属痛哭不已，并以最快速度赶到了稻城。

管理局迅速抽出人员，并雇佣了当地村民，进入苗立最可能穿越进入的保护区核心区(非开发区)搜寻。但是，10月2日到10月5日搜寻多次后，苗立目前仍没找到。考虑到当地海拔高、气温低，如果苗立独自一人被困核心区，生存的希望比较渺茫。据了解，苗立的家里上有70多岁的老人，下有几岁的孩子。目前他失联后，来四川等待消息的亲属和朋友痛不欲生，还不敢告诉老家的老人。

据透露，像苗立这样因“私自穿越”而引发的悲剧，近年在稻城亚丁自然保护区并不少见。去年10月1日，四川某大学女学生小雪(化名)进入保护区非开发区后失踪，至今仍然未找到任何线索。

禁令颁布

两年前，稻城亚丁保护区首提“有偿搜救”制度，曾引发全国范围的热议，但一次次悲剧的发生，还不够让人们警醒吗？

稻城亚丁自然保护区管理部门发布公告禁止私自穿越

“漠视生命的人，别太自私”

8日，华西都市报记者获悉，针对1个月内连续两起意外事件，稻城亚丁自然保护区管理部门首次以正式公告的形式对私自穿越行为说“不”。

7日，保护区管理部门正式发布《关于禁止在四川省甘孜州稻城亚丁国家级自然保护区进行非法穿越活动的公告》。公告中说，近年来，部分户外运动探险爱好者通过多种渠道，擅自组织，非法穿越，且不听劝阻，随意进入保护区核心区、缓冲区，在严重破坏保护区脆弱的高原生态环境和野生动物栖息地的同时，也接连发生了令人痛惋的关乎个人生命安全的事件。保护区近年来年均接到救援电话超过100起，且呈逐年递增之势，造成大量社会公共资源浪费。根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国旅游法》等相关法律法规规定，作出了8条公告。

记者看到，公告明确，禁止一切单位或个人进入稻城亚丁国家级自然保护区开展非法穿越活动，对涉及保护区的非法穿越活动要严厉查处。对因非法穿越活动造成保护区自然资源、生态环境严重破坏的单位或个人，根据有关法律法规移送公安机关处理，直至追究刑事责任。

对于如何搜救，公告正式明确表示，因非法穿越活动造成的人身伤亡等事故，责任由开展非法穿越活动的单位或个人承担。因非法穿越者自愿请求保护区管理局搜救的，实施有偿搜救。

保护区管理局办公室主任吴晓峰说，之所以正式公告发布，也是近期情势所致。以前只有管理办法、搜救制度和一些警示牌，但是，这种提醒作用很有限。仅他个人了解到，目前网络招募、个人冒险私自穿越保护区高海拔地区的情况越来越多。公告的目的，是提醒漠视生命的、准备不足的人，不能太自私，还有那些不具备专业能力的户外团队组织者，要珍爱生命。再遇到这些情况，自行承担相关责任，无特殊情况，保护区将坚持有偿搜救。

幕后调查

根据石先生所在团队组织者提供的信息，华西都市报记者找到了那个疑似“穿越稻城亚丁”的招募帖。

网络招募火爆

“对户外穿越盲目自信最危险”

在帖子中，组织者以路线直播的方式，发布了沿途绝美独特的风景照。而这样的招募帖，在同一论坛还有好几条，是不同的旅游组织者发布，来自广州、上海等大城市。在成都本地一些热门的论坛上，组织穿越稻城亚丁保护区的招募帖更多，而且显得更为专业，标注了明确的出发时间、费用、路线、地图。

“一次天堂与地狱之间的穿越，是一段由新驴向老驴蜕变的历程。”在成都一家网站上用这样的语句描绘了石先生所走的这条徒步路线。记者了解到，石先生报名参加的团队，走的是木里-亚丁路线，计划是6天左右，网上称之为“难度适中安全有保障，性价比凸显，是驴友热衷的稻城亚丁非常规徒步路线。”石先生等11人每人交纳了2680元费用，由组织者负责从木里过来的马匹租赁、后勤物资供应等。

吴晓峰说，今年黄金周期间，仅他个人掌握的数据，从泸沽湖、木里等方向非法穿越稻城亚丁保护区的人超过100名，小团队3到5人，大一点20到30人。石先生参加的团队就属于“网上招募的私自穿越”，“在上海、北京、成都等中心城市，已经有很多半专业的户外俱乐部，在组织这种非法穿越。”

吴晓峰介绍，有一种私自穿越的情况则最危险，就是个别旅游者自认为参加过类似户外活动，对自身户外经验盲目自信，或对四川高原地区复杂情况认识不足，为了不一样的体验，独自穿越深入核心区。

论坛上一位驴友告诉记者，其实现在很多穿越团队做得比较专业了，“成功穿越也不难，但参加过类似穿越的人都知道，最怕高原气候突变，会带来意想不到的风险。”（华西都市报记者 李逢春）