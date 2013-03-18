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老太因侄子不赡养立遗嘱将20万财产赠给志愿者
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 环球时报-环球网 2016-10-09 09:41
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　　制图高翔

　　重阳节，是老人膝下承欢的日子，当然，老人也希望余荫泽后。10月8日，重阳节到来前，四川遗嘱库发布了我省遗嘱大数据。在5500余份遗嘱中，70岁到80岁年龄段立遗嘱的人最多，遗产近9成涉及到房产。其中，年龄最小的立遗嘱者为38岁，是一名出租车司机，最大的92岁。

　　同时，遗嘱库的律师发现，很多老人存在认识误区，他们认为只有一个子女，没有立遗嘱的必要。律师提醒说，从法律层面来说，如果不立遗嘱，独生子女可能无法全额继承到父母的财产。

　　遗嘱怎么立?

　　20多范本供选防腐纸制作

　　2013年6月，成都市老龄事业基金会、四川致高守民律师事务所联合成立四川遗嘱库。作为四川首个官方遗嘱库，遗嘱库主要为60岁以上的老年人免费提供遗嘱方面的服务。目前已成为成都天府新区智库社会服务中心重点建设的公益项目。四川遗嘱库服务团队包括7名律师、2名社会工作者和心理咨询师、人民调解员及志愿者等。

　　“我们准备了20多个遗嘱范本，都是由资深法律专家进行起草，供不同需求的遗嘱人选择和使用。同时提供防腐蚀的特殊纸张制作。”遗嘱库负责人陶建英介绍，遗嘱统一保管在市内一家银行的保险柜中。

　　遗嘱立什么?

　　近9成涉房产受益配偶子女

　　运行3年来，共有17086人进行遗嘱咨询，预约登记8090人，进行遗嘱制定和保管5532份。

　　遗嘱库对5532份遗嘱进行了分析，数据显示，最小立遗嘱的是一名出租车司机，38岁;最大的92岁，目前已经去世。成都地区愿意以正式遗嘱分配身后财产的老人，以70岁到80岁年龄段的为主，达2200人。

　　职业方面，以中小企业主和高风险的行业为主。如：航空公司职员、出租车司机等。分配的资产则主要以房产、股票、基金为主。在受益人方面，配偶和子女是主要受益人，二者占比共达到87%。

　　“在这些遗嘱中，涉及到的遗产88%为房产。”陶建英说。

　　遗嘱免纠纷

　　侄儿不管老太财产遗赠志愿者

　　在遗嘱库的5532份遗嘱中，刘女士的遗嘱颇为特殊。去年，她找到遗嘱库的律师，要求把20万财产全部赠给无任何血缘关系的人。

　　据介绍，刘女士是汉源某单位的退休职工，无儿无女，只有一个亲侄子住在成都。退休后，她从汉源搬来成都，住在侄子家。不久后，因与侄子一家关系处得不愉快，她从侄子家搬了出来，在成都青羊区租了一套房子住。

　　“搬出之后，刘婆婆的侄子并没有经常看望她，家里电视出了问题，侄子也不去帮忙。”陶建英说，一次偶然的机会，她认识了一位关爱老人的志愿者。之后，志愿者经常去老人家里帮忙洗洗涮涮，整理家务，还陪她聊天，一相处就是20年。反倒是她的侄子，极少上门看望老人，老人住进养老院时，侄子甚至写下承诺书放弃对老人遗产的继承，并做了公证。同时，在律师的见证下立下遗嘱，老人将自己所有的财产留给志愿者。

　　之后，刘女士的单位授权志愿者作为她的监护人，处理老人的一些事务。“就连老人病危去世，也是养老院、单位和志愿者三方共同处理的，侄子并没有出现过。”陶建英说，老人去世后，侄子突然不认可老人的公证遗嘱，拒不签字，几经劝说才签了字放弃法定继承权。

　　“如果不是刘婆婆事先立好了遗嘱，她这种将遗产全部赠送给没有血缘关系人的做法，很可能会引发一系列纠纷。”陶建英说。

　　提醒

　　不立遗嘱独生子女或不能全额继承

　　近年来，遗产继承纠纷呈日趋增多趋势。陶建英认为，这种现象一方面折射出当今社会亲情、道德、法律等诸多方面的碰撞，同时也反映了公民在运用遗嘱处理财产方面存在3个误区。

　　只有独生子女老人要不要立遗嘱?

　　误区：许多老人认为只有一个娃娃，财产迟早都是他的，不需要立遗嘱。

　　律师说法：陶建英说，这种观念可能会影响到财产继承。《继承法》第十条规定，遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。也就是说，如果老人先于自己的父或母去世，那么独生子女的爷爷、奶奶或外公、外婆将参与继承遗产。

　　因此，如果老人事先不立遗嘱，对独生子女而言，本应该继承的遗产份额将被动减少;对老人而言，个人的财产也没能按自己的意愿来传承。

　　老人立遗嘱子女不同意有没有效?

　　误区：不少老人有种观念，如果孩子不接受遗嘱方案，写了遗嘱也没用。

　　律师说法：陶建英认为，遗嘱是立遗嘱的人处分其个人财产的行为，只要所立遗嘱是自己真实意思的表示，且内容合法有效，遗嘱就是有效的。立遗嘱不需要征得继承人的同意。遗嘱是否生效与继承人是否接受遗嘱内容无关。

　　儿女们不到齐遗嘱没法立?

　　误区：在前往遗嘱库咨询的老人中，不少老人因为子女天南海北，很难凑齐，就觉得遗嘱没法立。

　　律师说法：陶建英说，立遗嘱不需要孩子们到场，事先也不必非通知他们不可。但继承时，应当让所有继承人到场。当然，此时若有些继承人因各种因素所限制不能亲自到场，也可委托他人。比如，出具委托书，委托某某人代自己办理继承事宜。当然，这种委托书最好经过公证。（记者 吴柳锋）

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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