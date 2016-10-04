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飓风已致海地超877人遇难 肯尼迪航天中心屋顶被掀
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 京华时报 2016-10-09 09:35
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　　10月6日在，海地热雷米村，民走在飓风过后积水的街道上。

　　新华社发

　　路透社援引海地民防部门汇总的数据报道，截至7日，强飓风“马修”在海地南部和西北部造成的死亡人数已超过877人，仍有约6.15万名民众呆在避难所内。

　　与此同时，“马修”7日抵达美国佛罗里达州并一路北上，佛州已有至少4人死亡，一些受灾严重地区似“鬼城”。

　　海地死亡人数持续攀升

　　先前因风暴切断对外联系的海地偏远地区信息逐渐恢复后，海地报告的人员伤亡数量持续攀升。至少3个山镇和西端沿海城镇相继报告数十人死亡，包括小镇尚塔尔。

　　“一棵树将房子砸倒，我们一家人都被压在废墟下无法脱身，”尚塔尔居民让-唐纳德说，“附近居民过来帮我们搬开废墟，然后我发现妻子已经死了。”在唐纳德身边还有她年幼的女儿，正哭着喊“妈妈”。

　　尚塔尔镇镇长说，当地已有86人死亡，多数是因为房屋被树木压塌，还有20人失踪。

　　联合国人道主义事务协调厅说，因恶劣天气和道路无法通行，海地政府和联合国的空中、陆地灾情评估行动6日才启动。

　　由于通讯中断、洪水封路，海地西南部仍有大片重灾区与外界联系不畅，居民食物和水资源告急。

　　美国海军已派出“弗德台地”号两栖船坞运输舰前往海地参与救灾工作。

　　美国

　　可能在沿海城市引发风暴潮

　　飓风“马修”7日早晨登陆佛罗里达州东部沿海地区并一路北上。美国国家飓风研究中心当天发布公报说，飓风“马修”在登陆佛州后强度从4级降为3级，但最大持续风速曾一度保持在每小时193公里。

　　7日晚些时候，随着飓风“马修”的最大持续风速减弱到每小时175公里，美国国家飓风研究中心将其降级为2级飓风。不过，尽管飓风“马修”强度有所减轻，仍“极度危险”。

　　在受飓风影响严重地区，树木被连根拔起。法新社报道，佛罗里达州圣奥古斯丁几乎“空无一人”，全城一片黑暗，商店全部关闭，多数道路被水淹没或被树木砸毁。

　　在沃卢夏县，一名女子7日中午趁风暴暂息时出门给自家动物喂食，却不幸被倒下的树木砸中身亡。帕特南县一名女子也在风暴中遭树木砸死。

　　佛罗里达州当局警告，尽管飓风“马修”远离迈阿密等该州人口分布密集的沿海大城市，“马修”仍有可能在未来转向佛罗里达州沿海地区移动，在沿海城市引发风暴潮。

　　“真正的危险是飓风引发的风暴潮，尤其是在佛罗里达州北部和佐治亚州南部，是最为脆弱的地区。”美国联邦紧急措施署克雷格·富盖特说。

　　美国总统贝拉克·奥巴马7日发出警告，呼吁各地民众不能掉以轻心。

　　肯尼迪航天中心屋顶被掀

　　美国国家航空航天局说，飓风“马修”7日袭击了位于佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心，造成屋顶损坏、电路中断，不过，火箭和其他关键设备“安然无恙”。

　　“肯尼迪航天中心多处设施受损，包括屋顶严重损坏、窗户破碎、海水灌入、建筑墙板受损……”美国国家航空航天局员工萨拉·洛夫在该机构网站上写道，“尽管如此，飞行器等设备应该没有受损。”

　　法新社报道，美国国家航空航天局将在随后作出正式损害评估。

　　此外，由于强飓风天气的影响，佛罗里达州的迪士尼乐园和环球影城等著名旅游景点6日宣布暂停营业直至飓风天气结束。

　　英国《每日邮报》报道，这是佛罗里达州迪士尼乐园长达45年的历史中，第四次暂停营业。这座迪士尼乐园曾在1999年和2004年间三次因飓风暂时关闭。

　　“根据最近的预报，迪士尼乐园……将在今天(6日)至7日关闭，”佛罗里达州迪士尼乐园发言人说，“迪士尼乐园定于10月8日恢复营业。”

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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