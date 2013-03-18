香港《经济日报》网站10月8日引述美国《世界日报》报道，在美读书的中国留学生纪欣然被害案，进入陪审团庭审第二天，女被告承认动手打过纪欣然，还表示在路上选中纪欣然打劫，因为“他是中国人，中国人肯定有钱”。

美国南加州大学中国留学生纪欣然前年遭劫并遇害案件，继续审讯，法庭上展示了两段在29街附近拍摄到的监控录像。报道称，录像显示，4名被告和一名年仅14岁未被起诉的女生，五人共同乘坐一辆深色的日本汽车，午夜12时36分到达案发地附近。他们开着车在小区中转几分钟，路边停车，下车后对纪欣然下手。

女被告Alejandra Guerrero说，她和同党在街上看到纪欣然后认为，“他是中国人，中国人肯定有钱”。于是，她和Garcia走向纪欣然，问他“你口袋里有什么”，但“纪欣然好像在说中文，我们没听懂他说什么”，Garcia握紧拳头朝他脸上揍过去，至少打了三拳。她承认自己也动过手，但她解释，当时因为纪欣然抓她的手臂，她只是防卫，“我还叫Garcia来帮我”。最后纪欣然跑了，他们什么也没有抢到。

纪欣然出生于内蒙古呼和浩特市。2013年秋季开始在美国南加州大学维特比工程学院电气工程专业就读。2014年7月24日，24岁的纪欣然在凌晨回宿舍的路上遭遇5人抢劫，头部受重伤，挣扎回公寓后死亡，事件造成大量在美中国学生及国内学生、媒体的关注及愤慨。