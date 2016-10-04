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网红为吸粉直播捅马蜂窝被蛰进重症监护室(图)
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 重庆晚报 2016-10-09 09:19
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　　蒋波躺在医院

　　走红的主播都能在屏幕上吹拉弹唱或搔首弄姿？错！为了吸粉，有人会干出疯狂的事。日前，大足区一名29岁小伙子为了让直播更火，冒险去捅马蜂窝。

　　蒋波做直播3个多月，在网上小有名气。前几天，他的朋友钓鱼被马蜂蜇了，别人听到还有些担心，蒋波却是感觉眼前一亮：做个捅马蜂窝的直播剧，第一集直播捅马蜂窝，第二集直播吃蜂蛹。

　　10月4日晚，蒋波等6人花500元租了一台吊车来到马蜂窝树下。他戴上摩托车头盔，披上雨衣，站在吊车上来到30米高树头。直播不一会儿，同伴就听蒋波大喊：“快放我下去，遭不住了。”

　　吊车放下，蒋波已经陷入昏迷，赶紧送进附近医院。经检查，马蜂从裤脚进入，在蒋波身上叮了37处伤口。随后，蒋波转入重症监护室。

　　昨日，蒋波的朋友尹柱军透露，蒋波仍在重症监护室，治疗费已上万元。蒋波的直播账号经营3个多月，和3个朋友合作，每个月赚3000多元。当晚出事原因主要有3点：天色较暗，马蜂窝位置太高，无专业防护装备。

　　重庆市肿瘤医院综合科主任王胜强表示，入秋以来多家医院收治被马蜂蜇伤的患者。被蜜蜂蜇伤可用弱碱性溶液(如3%氨水、2~3%碳酸氢钠、肥皂水、淡石灰水等)冲洗，外敷以中和酸性毒素。被黄蜂蜇伤用弱酸性溶液(如醋、0.1%稀盐酸等)中和。用小针挑拔或胶布粘贴，取出蜂刺，不要挤压。症状严重赶快送医院。

　　重庆晚报记者查看蒋波的直播账号发现，蒋波此前就做过好几次取马蜂窝的直播，已有1.5万粉丝。蒋波出事这段视频，已有1.1万观看量。（见习记者 杨华）

　　网红小柳岩：

　　如此吸粉不可取

　　多次做客重庆一分钟直播平台、签约4家网络直播平台的网红小柳岩，非常不赞同伤害自己的直播方式。

　　小柳岩表示，直播火爆，门槛低，新入行主播首先要考虑自己的底线，在直播过程中树立自己风格，既吸粉又要避免走上极端。

　　心理专家：

　　恶搞是一种畸形心态

　　重庆协和心理顾问事务所所长谭刚强表示，部分人想拼命获取颠覆式创新冲动的存在快感，还有部分人利用恶搞获取公众特别关注力。恶搞风气愈演愈烈，主要是利用现代人急需减压的心态，借恶作剧的快感达到舒缓。恶搞大多在网络进行，网络门槛很低，常出现一夜成名现象，能帮部分人实现一种虚幻的满足。

　　谭刚强认为，选择恶搞方式，反映内心优先存在的空虚、浮躁和非理性。然而，现代民主社会最看重的社会伦理、道德和法律行事框架。个人无论采取哪种方式宣泄和娱乐，都不能侵害社会大多数良俗行为需求，尤其不能违背社会伦理、道德和法律。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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