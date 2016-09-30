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习近平会见葡萄牙总理科斯塔
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华社 2016-10-09 08:33
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　　新华社北京10月8日电(记者 白洁)国家主席习近平8日在人民大会堂会见葡萄牙总理科斯塔。

　　习近平欢迎科斯塔访华并出席中国-葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议。习近平指出，中葡两国人民友好交往源远流长。建交37年来，相互理解和尊重、彼此信任和支持是两国关系发展的主旋律。近年来，中葡高层接触频繁，务实合作成果丰硕，人文交流多姿多彩，在重大国际和地区事务中保持密切协调，两国全面战略伙伴关系内涵不断丰富。

　　习近平强调，中葡应该保持高层及各领域交往势头，巩固战略互信。两国要继续相互理解和支持对方核心利益和重大关切。双方应该深化投资合作，开拓更广阔市场。中方愿推动更多企业赴葡投资兴业，并将投资由能源拓展至金融保险、医疗卫生、基础设施建设等更多领域。双方应该面向未来，推进海洋等领域合作。中方支持葡萄牙积极参与“一带一路”倡议，鼓励双方加强海洋科研、港口物流建设等“蓝色经济”领域合作。双方应该加强文明对话，推进人文、教育等领域交流合作，传递友好精神。中国愿意同包括葡萄牙在内的世界各国一道，推动不同文明交流借鉴，让世界更加丰富多彩。

　　习近平指出，中国同欧盟关系总体发展良好，中欧在全球经济治理领域合作空间宽广。中方坚定支持欧洲一体化进程。希望葡方发挥更大作用，推动中欧经贸等各领域关系顺利健康发展。

　　科斯塔表示，葡萄牙同中国交往历史悠久。葡方对中国改革发展成就表示钦佩。近年来，葡中关系深入发展，双方保持密切高层交往，经贸合作和人文交流不断加强，在多边领域保持良好沟通合作。我愿意通过此次访华，推动葡中深化全方位合作，推进“一带一路”框架下合作，特别是能源、金融、电力、基础设施、农业、制造业、文化、旅游等领域合作。葡方愿为推动欧中关系发展积极发挥建设性作用。

　　国务委员杨洁篪等参加会见。

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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