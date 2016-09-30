人民网长沙9月28日电 28日上午，“金融+电商”精准扶贫模式试点暨金融扶贫服务站、雷锋式电商服务站、村级事务服务站“三站合一”揭牌仪式在长沙市望城区桥驿镇黑麋峰村举行,开启湖南精准扶贫“众筹”模式。截至9月底，黑麋峰村已完成对120户贫困户的建档立卡，20户贫困农户共获得授信92万元。

对接供需，开启金融精准扶贫“众筹”模式

长期以来，贫困户能拿到扶贫贴息贷款却苦于没有好项目难以发挥作用，种养殖大户有好的项目却因难达到银行贷款门槛无法融资，这种对项目与资金的不对称需求制约农村产业扶贫工作发展，也是金融扶贫难以精准的瓶颈所在。人民银行望城支行以“众筹”思维破题，在黑麋峰村金融扶贫服务站探索了一条适合农村产业扶贫的融资新模式。

作为金融扶贫主办行的农商行针对“四有两好一项目”(有劳动能力、有致富意愿、有收入保障，遵纪守法好、信用观念好，参与产业扶贫开发或自主选择较好的小型生产经营项目)的贫困农户开展建档立卡，评级授信。种养殖大户到服务站申报项目进行筹资，服务银行信贷人员负责把控风险，将通过审核的项目向已被评级授信的贫困户进行推介，贫困户以扶贫贷款自愿入股项目，经贫困农户、种养殖大户、主办银行和扶贫办签订四方协议，达到撮合项目、众筹融资目的。贫困农户可每年领取融资额度4-8个百分点的分红，还可直接被种养殖大户雇为农业产业工人，领取工资，获得双重收益。

以点带面，打造“雷锋式”电商服务平台

加快发展农村电子商务，是创新商业模式、完善农村现代市场体系的必然选择。望城城乡一体电商综合服务平台建设的总体思路是在3年内，依托湖南网上供销社技术与运营优势，以望城电商综合服务中心为核心，采用具有自主知识产权的云端设备，将农民专业合作社、乡村休闲旅游景点、农技服务站、村委会等“实体店”建设成电子商务综合服务网点，建设覆盖乡镇、街道的雷锋式电商综合服务站网络，搭建望城特色产品与乡村旅游服务交易馆，开展农村电子商务培训、便民服务、生鲜特色农产品电商销售、村务信息化服务(党务、村务服务)、休闲旅游、农业金融服务等综合性服务，实现城乡对接。今年年底，全区将完成农村电商服务中心和8个省级贫困村电商综合服务站的建设，2019年全区村级站点覆盖率将达到80%以上。

三站合一，创新农村产业扶贫“链式服务”

推行金融扶贫服务站、雷锋式电商服务站和村级事务服务站“三站合一”，从而达到“一站三用”的目的。在扶贫工作链中引入电商元素，将金融扶贫项目从生产融资段向产品销售端延伸，扶贫产品在农村电商主页上予以重点推介，形成项目-融资-生产-销售一条龙的全流程扶贫服务模式。

通过扶贫项目融资帮扶、扶贫产品的电商销售，黑麋峰村的瓜果、茶叶、玫瑰种植及现代农业休闲产业正快速发展。“金融+电商”的模式，既实实在在提升产业扶贫效力，又有效降低了扶贫贷款的发放风险，长远来看更推动了当地信用体系建设，助力“贫困村”向“信用村”转变。

村级事务站的加入，使得服务站的职能更丰富，人员更稳定，村民咨询政策、领取补贴、缴纳费用更便利。服务站正逐步成为集项目融资撮合、扶贫贷款发放、信用体系建设、农产品销售、惠农政策宣传、村级事务处理多项功能于一体的综合性服务平台。

填补空白，打通农村金融支付最后一公里

截至9月底，主办行长沙农商行芙蓉北路支行已在金融扶贫工作站布放了两台自动柜员机(ATM和CRS机各一台)，结束了黑麋峰村作为国家级4A景区方圆50平方公里无金融网点的历史，使村民足不出村就能享受存款、取款、转账、查询、自助缴费等便捷的现代化金融服务；同时，农商行积极为村民开通免费银行短信服务，方便村民及时了解补贴、补助资金、养老金发放及账户变动等信息。

预计2016年底前，8个省定贫困村建立金融扶贫服务站，同时研究出台望城区扶贫小额信贷工作实施方案、扶贫小额信贷风险补偿资金管理实施细则和扶贫小额信贷贴息管理实施细则等文件，建立了贫困农户贷款全额贴息制度和300万元风险补偿基金，为金融精准扶贫的可持续发展保驾护航。(方勋实习生李芳森)