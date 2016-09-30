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22省份公布公车改革补贴标准 这几个地方最高
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-10-08 15:02
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　　各地公车补贴标准

　　中央和国家机关本级车改在去年已全面完成，情况更为复杂的地方车改目前正在推进。

　　《吉林日报》近期报道，吉林省的公车拍卖会正在进行，今年计划开八场拍卖会，“随着对取消车辆处置工作的开展，我省省直机关车改已接近尾声”。

　　这一报道还披露：吉林省省直机关公务交通补贴标准划分为7个档次，从科员及以下其他人员(机关工勤编制人员)每人每月500元，到正厅局级每人每月1690元不等，公务人员今年3月份就已通过工资统发系统领到了公务交通补贴。

　　长安街知事APP梳理发现，除西藏、新疆和新疆兵团按计划放宽进度要求以外，全国29个省份车改方案均已上报，目前，吉林、广东、湖南、浙江、甘肃等多地的省级公车拍卖会正在进行中，可谓先行一步。在小伙伴们最为关注的公车补贴一项中，有这么几个地方领跑全国。

　　按规定，中央和国家机关车改补贴标准是司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。也就是说，车改补贴最高一档为1950元(1300*150%)。

　　从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。

　　在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。有分析认为，这与经济大省公务员整体收入较高，交通较为便利有关。

　　长安街知事APP咨询了多地公务员小伙伴，大家都表示车改效果立竿见影。延安市某市属部门的公务员就说，现在连接待外地来访的人一般都不能用公车，有时候我们只能开私家车。

　　《钱江晚报》曾报道浙江取消公车后的“首日尴尬”。报道称，公务用车的取消，让平时习惯乘坐公车上下班的厅级官员们一下子变得有些“手忙脚乱”。除了要比以往提前起床赶公交或开私家车上班以外，向手机里加装打车软件者有之，乘公交没座位一路站着的有之，更有一位厅级官员没有挤上公交又一时打不到车，不得不硬着头皮步行80分钟赶到单位。

　　公车收紧了，出行怎么解决？不只是公务员个人纷纷下打车软件代步，面对大量专车被取消后的车辆空缺，各地还在推动政府招标或定向签约等方式购买服务，以提高公车的利用率。

　　比如北京公交集团下属的北汽出租汽车集团计划向政务用车领域拓展市场，包括承担企事业单位包车、专车等多项业务。近期，滴滴、神州租车等公司也在抢食政务用车市场。北京交通大学经管学院教授赵坚分析认为，未来可以进一步加强“互联网+”模式的应用，例如将公车全数并入专车公司，以实现车辆在各个政府部门之间的流转，甚至可以放开私人预约公车限制，使政务用车领域更加市场化。

　　公车改革推进中，各地自身情况不同，进度不一，落地难免有差异。媒体曾报道，个别地方干部抱怨申请不到公车，或车补不到位等，出现了“没公车不愿下乡”、“尽量少下乡”的现象，也有小伙伴告诉长安街知事APP，有的地方仍然存在“普通科员还没拿到补贴”以及“处级领导还在开公车”的情况。

　　开弓没有回头箭，后续动作很关键。车改能否到位，关键要解决公与私的理念问题。当前，车改已经全面铺开，但是公车私用的问题还没有完全得到解决。国庆假日期间，北京市纪委就采用调阅公车ETC出行记录的方式严防公车“节日病”，让违规者无处遁形。只有当大家都自觉“公私分明”时，公车的使用标准才能定格于同一度量衡之上。剩下的问题，就是合理补贴了——既不多占便宜，也不能让人吃亏。一方面确保公车公用，另一方面让公用的私车得到价值补贴，如此才能实现车改的目标：公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。

　　资料来源：人民网北京商报新华网

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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