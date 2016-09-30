中新网北京10月8日电(记者 程春雨)今年“十一”长假期间，中国楼市迎来新一轮的收紧调控大潮。自9月30日起直至黄金周结束，北京、广州、深圳、苏州、合肥等19个城市8天内先后出台楼市调控政策。至此，国内限购城市重新扩围至20个。

哪些城市出台了政策？

中新网记者梳理显示，自9月30日至10月7日，北京、天津、苏州、郑州、成都、济南、无锡、合肥、武汉、南京、南宁、广州、深圳、佛山、厦门、东莞、珠海、福州、惠州，这19个涵盖了一线、二线、三线的城市发布了力度不一的楼市调控政策。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，各地选择“十一”长假密集出台政策，希望政策积极被市场所吸收，不被过度地解读。因为，如果各地政策出台的时间点不紧凑，会使得部分未出政策的城市面临更大的压力，即防范部分炒房需求从政策收紧城市转移到政策未收紧城市。

例如，东莞出台限购政策，除了房价上涨过快等其他城市都有的共性原因外，一个非常特殊的原因是深圳限购升级后，部分刚需购房者和炒房者会转移需求到东莞，进而造成东莞楼市存在交易规模上升、价格攀升等压力。

调控有何新特点？

“十一”前少数二线城市出台了收紧楼市的限购或限贷政策，此次黄金周期间，北京、苏州、深圳、南京、厦门等城市属于“加码”调控。例如，北京分别将购买首套和二套普通住宅的首付款比例提至35%、50%。至此，北京、深圳、合肥、苏州等城市限购力度恢复到2014年“9.30”之前。

各城市新一轮楼市调控政策中，天津、郑州、成都、济南、无锡、福州等地则同时出台了限购、限贷等措施，且多地采取了“分区调控”模式。例如，天津对已有1套住房的非本市户籍家庭，暂停在市内六区和武清区再购房，同时提高其首套房商贷首付比例至40%。

南宁和惠州出台的新政策则未提及限购限贷政策，基本上是从规范市场交易秩序、稳定市场预期等出发。例如，南宁要求房地产开发企业实际销售价格不得高于预售申报价。

为何是这些城市？

多位业内分析人士认为，此轮调控政策的出台主要是针对近期房价上涨过快的城市，抑制房价过快上涨是最直接的目的。

据中国指数研究院数据显示，9月中国百城房价环比上涨2.83%，涨幅较上月扩大0.66个百分点，涨势已持续17个月。

郑州、无锡、常州、昆山、珠海、廊坊、杭州、芜湖、赣州、福州环比涨幅居前十，涨幅在4.8%-7%之间，多地已在“十一”黄金周期间出台了收紧性政策。

已经8月或9月份开始实施限购或限贷的苏州、厦门、杭州、合肥、南京、武汉9月份新房价格则分别环比涨1.44%、2.35%、5.1%、4.41%、3.09%、2.11%，继续保持强劲上涨势头。

房地产专家谢逸枫曾表示，如果已出台收紧政策的城市楼市持续高烧不降，地方将调控加码，出台提高房贷首付、利率，限购、限贷条件与标准升级，取消税收优惠，打击第三方房贷平台等政策。

还有哪些城市可能会收紧？

上一轮楼市限购周期(2014年9月30日前)，高峰时期共46个城市发布了限购政策。经历十一长假各地密集发布新政后，记者梳理发现，限购城市迅速从8个增至20个城市，分别是北京、天津、苏州、郑州、成都、济南、无锡、合肥、武汉、南京、广州、深圳、佛山、厦门、东莞、珠海、福州、上海、三亚、杭州。

业内人士分析，未来，石家庄、青岛等房价涨幅较快的城市，仍有出台限购政策的可能。上海等热点城市也不排除会在信贷收紧等方面有动作，政策大体上与2010-2011年的限购限贷政策内容吻合，思路也基本一致。

严跃进表示，后续一些省会城市、计划单列市、部分大城市周边的中小城市，都会有收紧政策的可能。例如，南昌、长沙、重庆、太原、昆明、西安、嘉兴、宁波、常州等城市。而贵阳等房价波动很小的城市则主要还是坚持去库存，同时对租赁市场进行规范。

中原地产首席分析师张大伟也认为，一些城市仍面临降库存的压力，未来有望出台宽松政策，“因城施策”、“一城一策”将成为趋势。

对市场有何影响？

张大伟表示，各个城市间的政策会产生叠加的效果。从国庆长假期间的成交量来看，市场成交量比去年同期已经有了一个明显的下滑，特别是在一二线城市大部分市场的成交量跌幅已经超过了30%。

展望未来，中国指数研究院指出，在地方政府一系列收紧政策影响下，有望抑制部分投资投机需求，房价涨幅将逐步趋稳。

“年底前，个别大城市房价依然会上涨，只不过涨幅没有近期的大；部分城市或在明年价格有所下降。”严跃进认为，年底前市场需求依然属于高位，部分房企会加快推盘。到了明年，市场整体成交量或会下滑，但长期看，政策的效力依然会减弱，要警惕各类规避政策的新做法。