由于德国航空公司途易飞(TUIfly)大批飞行员和空乘人员日前集体提出休病假，导致该公司7日当天108个航班几乎全面停摆。受其影响，德国第二大航企柏林航空亦取消了当天由途易飞执飞的约50个航班。当日，共有约9000名旅客受到此次风波影响。

途易飞当天宣布，由于当前的“人员瓶颈”，10月8日(星期六)所有从德国、奥地利和瑞士起飞的航班全部取消。柏林航空则在声明中提出补偿措施：为10月6日至10日期间航班遭取消的乘客提供改签至最晚2016年12月15日的航班，或是退还票款。

途易飞隶属于欧洲最大的旅游集团途易(TUI)。在此之前，深陷亏损危机、不得不大幅裁员越冬的柏林航空被曝出正寻求与途易飞重组，原因是柏林航空大股东阿提哈德考虑请途易出马“接盘”。

德媒报道称，途易飞将7日发生的事件归结为“非法罢工”，认为这是旨在反对公司计划的结构重组事宜。

德国电视一台7日报道，劳资双方当天在途易飞总部所在地汉诺威举行了紧急会议，并邀请下萨克森州经济部长参与。该公司管理层会后表示，根据会议的结果，决定该公司未来合并重组重大事项的时间将从10月26日推迟到11月中旬。

至此，事态已得到缓和。途易飞在会后发表声明称，从本周日(10月9日)起将恢复正常的航班运行。

德国之声指出，以休病假作为抗拒资方的做法在德国“还从未有过先例”，德国工会亦从未呼吁会员采取此类行动。该台在报道中介绍，德国雇主无法证明雇员没有生病。一般情况下，雇员仅需口头通知雇主生病即可。法律规定，病休3天以上则需要医生证明。