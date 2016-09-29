十一假期还剩最后一天，被七天长假惯坏的你会不会担心像以往一样，患上节后综合症呢？

节后综合症是人们在假期之后出现的各种生理或心理表现，例如在节后的几天里感觉厌倦，提不起精神，上班和学习效率低，甚至有不明原因的恶心、神经衰弱等。为避免出现这种情况，中新网梳理了一些饮食、休息等方面的建议，让你在节后第一天精神满满。

调整作息早睡早起

自2015年2月至今，新浪微博“#节后综合症#”的话题主页持续有新帖发布，总阅读量超过1000万。节后第一天尚未到来，已经有网友发帖抱怨“一早起来晕天晕地的”“好想睡他个昏天暗地”。

相对于上班、上学来说，很多人假期时的作息非常不规律。有人彻夜上网或打牌，有人奔波在旅途，生物钟被打乱。节后又很难快速适应，晚上睡不着，白天睡不醒。

补救措施之一是调整作息，尽量早睡早起，有条件的话可以适当午休。如果晚上难以入睡，洗个热水澡会有助于睡眠。

新浪微博网友关于十一假期之后#节后综合症#话题的讨论。来源：新浪微博截图

营养膳食多吃深色蔬菜

十一期间，很多人饮食没有规律，大鱼大肉一开始吃就停不下来，聚会时饮酒过度，从而导致胃肠负担过重。

北京大学医学部公共卫生学院教授马冠生在接受中新网(微信公众号：cns2012)记者采访时指出，节后饮食应遵循多样性原则，因为单一食物的营养肯定是不全面的。可以适当减少肉类的摄入，多吃谷类食物和绿色蔬菜。

“要注意增加深颜色蔬菜的比例，”马冠生说，与浅色蔬菜相比，深颜色蔬菜含有更丰富的B族维生素和矿物质。

有人说节后几天“只吃素食有利于健康”，对此，马冠生表示，每天喝点杂粮粥有助于受损肠胃的恢复，但是如果吃得过于清淡，也会造成微量营养素和优质蛋白质的摄入量不足，应注重营养膳食。

资料图。中新网种卿摄

适度运动缓解压力

节后提不起精神、没有胃口怎么办？适度的运动或许可以帮你。

“‘吃’与‘动’是两个方面，运动有助于使胃口调整到正常状态，”马冠生说，运动不仅能缓解压力、控制体重，还能促进睡眠。

可以在下班或放学后进行自己喜欢的运动，如慢跑、游泳、跳舞、羽毛球等，使疲劳的身体得到积极休息，更有活力地开展节后工作。

节后工作强度不宜过大

除了睡眠、饮食、运动等身体方面的调节，心理上的适应也很重要。

节后短时间内不宜开展强度过大的工作，而应循序渐进，先把必要的工作做完，不要给自己太大压力，避免出现焦虑、抑郁等问题。

与此同时，可以做一些心理暗示，告诉自己国庆节假期已经结束，静心思考一下未来的工作安排，把心态调整到正常的工作状态。(完)