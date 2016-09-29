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三星Note7客机上起火 烧焦客机底层地板致美航班取消
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 北京晨报 2016-10-07 14:31
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　　▲格林的手机。(图片来源：“临界点”网站)

　　手机包装盒上有一个黑色方块标志。(图片来源：“临界点”网站)

　　韩国三星电子公司在美国正式召回三星盖乐世Note7手机以来，不少消费者拿到了更换的同款手机。然而，美国一名男子声称其更换的Note7手机在一架客机上冒烟起火，烧坏客机地板。

　　美国联邦航空局、美国消费产品安全委员会5日着手调查此事。值得注意的是，据中国三星电子公司9月底发表的一份声明，在海外市场更换的全新Note7手机采用了与在中国正式销售的国行版“相同供应商所提供的电池”。

　　手机起火3部曲

　　1.手机关机装在兜里突然冒烟

　　2.扔掉手机后冒出浓厚、灰绿色、狂暴的烟

　　3.起火手机烧穿地毯，烧焦客机地板

　　事发

　　关机后仍然起火

　　美国“临界点”科技新闻网站援引美国西南航空公司发言人的话报道，该航空公司旗下一架航班号为994的客机5日上午发生火灾，起因是一部三星Note7手机冒烟起火，所幸全部乘客和机组人员及时疏散，没有造成伤亡。

　　这架客机原定从美国肯塔基州路易斯维尔飞往马里兰州巴尔的摩，不料在乘客登机后、尚未起飞时发生险情。据来自印第安纳州的乘客布赖恩·格林回忆，他登机后遵守空乘人员的提示，关闭了三星Note7手机的电源，然而装在兜里的手机突然冒烟。

　　格林当即扔掉手机，而这部手机继续冒出“浓厚、灰绿色、狂暴的烟”。机组人员紧急疏散乘客，安排大家离开客机。格林的一名同事也搭乘这架班机，下机后曾重返机舱内取个人物品，结果看到起火手机已经烧穿地毯，烧焦了客机的底层地板。

　　美国广播公司报道，这部手机爆炸起火的程度不轻，以至于一名消防队员无法立即识别出手机型号。美国联邦航空局随后发表声明，证实一部三星手机引发这起火灾，并透露正展开调查。

　　证实

　　已更换的新手机

　　格林接受“临界点”网站记者采访时说，他9月21日从美国电话电报公司旗下一家商店更换了这部新的三星Note7手机，此后一直使用无线充电器给手机充电。

　　格林的妻子萨拉告诉路透社记者，丈夫大约半个月前收到三星公司通过短信发送的Note7手机召回通知，于是更换了一部同款手机。

　　“临界点”网站刊登了格林出示的手机包装盒照片。照片显示，包装盒上有一个黑色方块标志，这意味着该手机为更换后的新手机、并非尚待召回的旧手机。

　　出于保护隐私的原因，照片中给手机的移动设备国际识别码(IMEI，即手机的唯一识别号码)打上马赛克。当“临界点”网站者在三星召回查询系统内输入该识别码时，该系统弹出消息称，这部手机无需召回。

　　在另一张照片中，这部手机的屏幕大面积烧坏，但能看清“三星”字样。

　　多名目击者向美国《纽约时报》证实，格林在客机上确实关闭了手机。据格林回忆，这部手机起火时，电池电量约为80%。

　　调查

　　与国行版同样电池

　　中国三星电子公司在9月29日一份声明里说，在中国销售的国行版Note7手机采用的是与海外需要召回产品“完全不同的供应商”所提供电池。值得注意的是，在海外市场更换的全新Note7手机则采用“与国行版相同的供应商所提供的电池”。

　　中国已发生多起三星Note7手机燃损事件，而三星在9月29日发布于官网的声明里表示，“目前最初收回的部分问题产品检测结果显示，电池内部并无燃损的迹象……燃损的部位并非在电池区域，电池内部也未发现明显破损的痕迹，推定系外部热冲击导致的手机燃损”。

　　针对5日美国客机火灾一事，三星方面发表声明：“在我们取回这部手机之前，我们无法确认这起事件牵涉全新Note7手机。我们正与有关部门以及西南航空公司合作，以取回这部手机、查明火灾原因。”

　　“临界点”网站报道，这部手机眼下在路易斯维尔消防部门手中。美国联邦航空局、美国消费产品安全委员会均已着手调查详情。

　　法新社报道，截至9月底，美国已有大约60%消费者更换了新的三星Note7手机。

　　英国《卫报》评论，最新事件引起外界对三星Note7更新机质量和召回计划有效性的疑虑，如果这些设备与先前被召回设备相比没有明显质量改进的话，三星将面临更大麻烦。

　　杨舒怡(新华社专特稿)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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