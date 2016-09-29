游客长假期间来“月亮船”参观告别本版图片/晨报记者张佳琪

记忆是有痕迹的，好比提到沙特馆，人们就想起排队和拥挤。但记忆同样是可以覆盖的，好比现在是剥离了人潮的“月亮船”。10月8日之后，“月亮船”沙特馆就将正式关闭，这意味着世博园内所有外国展馆都谢幕了。不少市民游客闻讯来到这里，看看印象中的沙特馆，品品最后的“月亮船”，找找当年的世博记忆。

排队久候已成过去式

昨天上午，记者见到了熟悉的沙特馆。远远望去，一样的巨型船头和棵棵枣椰树，瞬时将记忆拉回到2010年。唯一不同的是，此刻的沙特馆显得尤为宁静。

人呢？不多，和世博会期间曾至多要排9个小时的盛况不可同日而语。一旁的专属停车场车位十分充裕，而蜿蜒在沙特馆入口的蛇形围栏更是形同虚设，游客在买票后便可依次顺利入场。记者从保安人员处获悉，此前沙特馆每天参观人数大致在3000到4000人次，国庆长假期间开始逐渐增多，这两日甚至达到了6000人次，较以往翻了个倍。

记者注意到，售票处分有网上预约换票(团队/散客)和现场购票(团队/散客)这四个通道。散客在现场购票基本无需排队，反而网上兑换门票则要稍作等待。据了解，10月1日到7日沙特馆现场购票价格成人为80元/人，老人、学生等优惠人群为60元/人。

至于网上购票，记者了解到价格大多为50元左右，优惠力度较大。但市民在购票时需看清具体信息。在售票处现场，记者就发现有部分游客因在网上买错了票，而不得不重新购票入馆。

不用排队的沙特馆更美

没有了拥挤的人潮，这样的沙特馆更纯粹了。脚下踏着著名的“丝绸之路”，耳边回荡着异域风情的音乐，游客们仿佛置身沙特某座宫殿内，纷纷拿出手机相机拍个不停。

沿着螺旋式“丝绸之路”上行，即可来到珍宝剧院。这个独一无二的剧院拥有360度沉浸式巨幕，展现了沙特这一遥远国家的发展历程，一场时间在13分钟左右。记者发现，在珍宝剧院门口是需要排队的，但等待时间仅需5分钟左右。工作人员会视剧院内具体人数做适当放行。

走到“丝绸之路”顶端，迎面而来的是屋顶花园。上海世博会期间，由于游客人数太多，这一场地并未对外开放，直到2011年9月沙特馆正式更名为“月亮船”后，参观者们才得以见到其真容。

绕着“月亮船”的船头走，可一览世博园全景。中国馆、世博轴等标志性建筑物尽收眼底，眺望远方还能隐约看到浦江对岸的东方明珠电视塔，如此风景让游客们频频驻足留影。

有世博会“闭幕”的感觉

“今天我第一次来沙特馆，世博会没来过，那时候人太多了。”这是记者在采访中听到的最多的回答。不少市民表示，之前的6年间都没特地想要来看一下沙特馆，直到现在知道要闭馆了才赶过来，也算是弥补当年没看到的遗憾。

一名20岁出头的年轻小伙告诉记者，沙特馆关闭了，好像有种上海世博会正式闭幕了的感觉。作为最后一个告别公众的外国展览馆，沙特馆伫立六年，早已成为人们对2010年世博会的代表记忆。据悉，谢幕后的沙特馆将会被拆除，这一地块也会另做规划。

需要注意的是，目前沙特馆现场售票时间为8:45至17:00，17:30起停止入馆。10月8日的票价将回归工作日票价，成人为60元/人，老人、学生等为45元/人。