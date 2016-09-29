洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
【网络媒体走转改】山河铭记长征魂：在伟大复兴的新长征路上继续前进
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-10-07 10:08
分享到：

　　记者团来到位于日干乔沼泽的红军过草地纪念碑。图片来源：中国网信网

　　新华网北京10月6日电(记者王莹)“在我们这个世纪中还没有什么其他事件能像长征一样让人如此神往，也没有什么事件像它一样如此深远地改变了世界的未来。”

　　这段话来自20世纪80年代最有影响力的美国记者哈里森·索尔兹伯里撰写的《长征：前所未闻的故事》一书。

　　山河不忘长征魂，岁月不褪长征情。这段血与火铸就出的人类历史奇迹，吸引着世世代代的目光。80年里，数不清的脚印踏上过这条红色故土，叹不完的情怀抒写着这段壮阔史诗。今年8月，一批年轻人又一次整装集合，他们向着党旗郑重宣誓：不忘初心，继续前行，筑梦长征路！

　　80年后，我们如此近距离地触摸历史

　　长征是什么？这个看似简单的问题却成为很多80、90、00后心中的集体困惑。

　　长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。长征是翻雪山、过草地。长征是飞夺泸定桥、强渡大渡河......

　　这些对于长征的认识，来自课本。它们是抽象的，也是遥远的。

　　8月23日清晨，江西于都，烟雨蒙蒙，稚嫩的脸庞集结成列。82年前，8万6千多名红军将士从这里出发，开始伟大的战略转移——长征。82年后，中央网信办带着年轻的生命从这里启程，他们将沿着红军当年的足迹，重走长征路，重温长征情。

　　在赣南，中央红军迈开长征第一步。今天，对于习惯了从课本上听长征的年轻人，终于有了脚踏实地触摸长征的机会。喝一口红井水感受浓浓军民鱼水情，听一首《长征组歌》挥洒深深革命魂；看兴国烈士英名廊，在“一苏大”会场合唱《国际歌》......

　　就这样，红色印记开始在年轻的心里生根发芽。

　　从于都出发，2个多月后抵达湖南的红军面临艰难抉择：血战湘江九死一生的中央红军下一步该何去何从？1934年12月12日，中央红军在一个名叫通道的地方紧急召开会议，决定改变原定向湘西与红二、六军团会合的计划，改向贵州西进。

　　这便是长征史上重要的“通道转兵”，这次仓促而简短的“飞行会议”，让中国工农红军、中国共产党乃至中国的命运随之转折！

　　“通道转兵”的历史留给当地人说不尽道不完的传奇。时光荏苒，80年后，古朴的会议旧址无声的向来访的年轻人传递着实事求是的“转兵精神”。“以前从不知道红军长征还经历过这样的生死存亡大考验，通道转兵，真的太惊险。幸好，当时红军选对了！”在凝固着历史的当年会议现场，年轻人不禁感慨。

　　传奇不仅仅篆刻在通道。作为当年红二、红六军团集结出发长征的桑植县，也在战火中见证了向大西南进军的伟大时刻。

　　这是一片红色故土，孕育出戎马一生的开国元帅贺龙。当年五千多桑植儿女追随“两把菜刀闹革命”的贺龙元帅投身革命，枪林弹雨之后，活着回到故乡的寥寥无几。八十年后，战争的硝烟早已散尽，留在采访团面前的是静默的贺龙故居和当年红二、红六军团长征出发的旧址。岁月的风霜让这些遗迹染上了历史的气息，简单朴素的陈设诉说着当年的千难万险。

　　遥想，那是一种怎样的气壮山河，又是一种怎样的豪情壮志。

　　没有踏过长征路，就不会知道长征有多险。从大渡河到雪山草地，往返两千多公里。站在大渡河边，汹涌湍急的河水倒影着红军决绝的勇气。安顺场，这个太平天国著名军事将领石达开率领部队全军覆没的地方，成为红军强渡大渡河，飞夺泸定桥，越过天险，踏进神秘川西高原的生死线。

　　但这一次，历史的宿命终被英勇无畏的红军击碎！拿下大渡河，横亘眼前的茫茫雪山便无法阻挡他们前进的步伐。翻过雪山，懋功县大片红花盛开。村民说，红花开时，沿途很美。就在这个很美的地方，红军完成了第一次成功会师。

　　算起来，长征，已是距离我们超过一个甲子的历史事件。8月启程，历时2月有余，年轻的脚步第一次如此近的触碰到历史。注定，这是一堂永生难忘的人生之课，也是一次值得反复追索的伟大旅程。

　　记者在陕北革命老区文安驿镇采访新华网马若虎摄

　　脱贫致富奔小康，红色气质烙进老区血脉里

　　红军不怕远征难，万水千山只等闲。这首《七律》道出了红军长征的伟大胸襟和情怀：长征路千难万险，但长征情却始终英勇无畏。

　　波澜壮阔的长征史诗为20世纪的人类立下不朽丰碑，她熏染出的红色气质则成为片片红色故土世代追寻的精神家园。现在，脱贫致富奔小康的时代号角已经吹响，老区人民带着顽强拼搏的长征精神再次列队集结，他们要打赢这场脱贫攻坚战！

　　初秋的阳光映照大地，于都县罗坳镇大桥古嶂移民新村美得像画一样。罗坳镇古嶂片区海拔500多米，为了让深山移民脱贫致富，于都县因地制宜，实施光伏发电产业扶贫项目，现在，古嶂移民新村每家每户屋顶上都安装了5000瓦发电机组，年发电量约7000度，年增收8000余元。

　　致富的脚步并没有止于这一个老区。湘西的十八洞村，随着习总书记的走访慰问名声远播。利用三年时间，十八洞村依托“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”十六字方针，从远近闻名的苦穷“光棍村”蜕变为姑娘们都想嫁的“明星村”。

　　距离十八洞村两个多小时车程，就到了菖蒲塘村。村民们也在总书记的走访慰问中找到了致富经：依靠科技，开拓市场，做大做优水果产业。

　　与菖蒲塘村一样，作为苹果产业大县的陕西洛川，这几年也走出了“互联网+洛川苹果”的脱贫新路子，其中的洛阳村更是吸引了农村淘宝的进驻，成为全县运行淘宝第一村。苹果销售搭上互联网列车，果农收入有了显著提升。

　　花茂村位于遵义市播州区枫香镇东北部，距苟坝会议会址不远，1935年红军路过，为此地种下红色“基因”。得益于红色旅游资源开发和基础设施完善，花茂村从极为贫困的“荒茅田”一跃变成“富裕村”。

　　与花茂村一样，短时间内脱贫致富的新农村在贵州遍地开花。在湄潭县湄江镇金花村，“七彩部落”的村民年人均纯收入从2014年的1.1万余元，增至去年的超3万元；在板桥镇娄山关村，村民年均收入从10年前不足2000元，到2014年已超1.4万元。

　　沈家岭，是通往兰州的锁钥之地。67年前，为解放兰州，中国人民解放军曾在这里与国民党殊死搏斗。因为自然条件恶劣，沈家岭传统农业靠天吃饭。未来如何脱贫？先辈们留下的红色遗产，成为了他们奔小康的最大财富。未来三、五年，沈家岭将建成一座红色教育基地，依托红色文化资源，大力发展红色旅游。

　　不仅如此，美名早已远扬的兰州牛肉拉面也给了沈家岭脱贫新灵感：通过深化劳动力技能培训，让贫困人口真正掌握致富的金钥匙。现在，建在村委会大院内的牛肉面技能培训班吸引了不少村民，他们跟着专业的拉面师傅学习牛肉面制作技能，经过一个月的培训后，这些曾经只能通过土地获得收入的村民，将真正掌握一技之长。

　　扶贫，既要输血，更要造血，既要真扶贫，又要扶真贫。在这一片片曾经的红色故土上，脱贫致富奔小康的时代梦想正在实现。善良质朴的村民用温暖的笑容告诉我们：长征精神早已烙进他们的血脉之中，小康之路正在他们脚下延伸。

　　革命老区群众邀请记者们吃咸鸭蛋。新华网记者刘琼摄

　　不忘初心，走好伟大复兴的新长征路

　　80年前的漫漫二万五千里，抒写出气势磅礴、波澜壮阔的革命史诗。这一伟大壮举必将永远铭刻在中国革命和中华民族的史册之上。

　　80年后，长征已距离我们有些久远，于新时期，于新的历史起点，长征又是什么？

　　这一疑问，习近平总书记给出明确回答：

　　现在，时代变了，条件变了，我们共产党人为之奋斗的理想和事业没有变。我们要铭记红军丰功伟绩，弘扬伟大长征精神，深入进行爱国主义教育和革命传统教育，引导广大干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，继续在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上万众一心、顽强拼搏、奋勇前进。

　　是的，回望千难万险，长征的胜利，充分展现了革命理想的伟大精神力量。正是有了这样坚韧不拔、勇往直前的革命理想情怀，才有了“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”的胸襟和气魄。

　　岁月易逝，精神长存。英雄史诗，不朽丰碑。

　　历经“雄关漫道真如铁”的昨天，我们拥有了“人间正道是沧桑”的今天。现在，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。

　　这个目标，是二万五千里长征路所希冀的光明，也是几代中国人共同凝聚的夙愿。毋庸置疑，中华民族的伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想！这个梦想，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

　　站在新的历史起点，我们展望未来，“长风破浪会有时”。此时此刻，亿万儿女正在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋力前行。

　　道路决定命运，找到一条正确的道路并不容易。要把蓝图变为现实，诚然，我们还有很长的路要走，需要我们付出长期艰苦的努力。

　　伟大时代呼唤伟大精神，伟大事业需要伟大精神。在实现中华民族伟大复兴中国梦的历史征程中，长征精神，是坚强堡垒，是有力支撑。在这一新的长征路上，我们铭记先烈热血，我们坚守红色气质，我们坚持脚踏实地。

　　“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。面向未来，面对挑战，我们不忘初心、继续前进！(本网记者刘琼陈俊松汪亚胡阳马若虎对本文亦有贡献)

　　系列报道：

　　【网络媒体走转改】赣南革命老区: "互联网＋"托起农民致富梦

　　【网络媒体走转改】长征路上奔小康：让留守充满希望和温暖

　　【网络媒体走转改】多彩贵州，把“红色气质”刻在骨子里

　　【网络媒体走转改】“一场长征纪念碑脚下的脱贫攻坚战：传子沟村的“致富经”

　　【网络媒体走转改】寻找红军在甘肃的足迹

　　【网络媒体走转改】一场走心的陕北红色之旅

　　点击查看专题

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·80后纠结的二孩账本：现实问题面前 生还是不生？
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·抑郁症就是“想不开”？关于抑郁症要纠正四个误区
    		•
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    十几万买地下车位该是谁的不动产?
        将城市地下空间纳入不动产统一登记管理是我国正在推进的工作,然而记者近日调查了解到,在许多城市,业主购买小...
  • ·莫让虚假营销加重楼市焦虑情绪
  • ·规范房地产市场：严打捂盘惜售虚假宣传
  • ·某市上周二手住宅交易超7000套 创近25周新高
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    迎国庆 颂党恩
    洛阳市隆重举行烈士纪...
    黄河三峡山里人山楂柿...
    “第九届王城金秋菊展...
    精彩热帖

    抓拍

    狂野佤族刀舞

    金秋王城菊展掠影

    国旗下的车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    陈乔恩深秋大片曝光

    张一山示范出游正...

    倪妮赴巴黎看秀

    阿Sa杨丞琳互吻
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605