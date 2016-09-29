记者团来到位于日干乔沼泽的红军过草地纪念碑。图片来源：中国网信网

新华网北京10月6日电(记者王莹)“在我们这个世纪中还没有什么其他事件能像长征一样让人如此神往，也没有什么事件像它一样如此深远地改变了世界的未来。”

这段话来自20世纪80年代最有影响力的美国记者哈里森·索尔兹伯里撰写的《长征：前所未闻的故事》一书。

山河不忘长征魂，岁月不褪长征情。这段血与火铸就出的人类历史奇迹，吸引着世世代代的目光。80年里，数不清的脚印踏上过这条红色故土，叹不完的情怀抒写着这段壮阔史诗。今年8月，一批年轻人又一次整装集合，他们向着党旗郑重宣誓：不忘初心，继续前行，筑梦长征路！

80年后，我们如此近距离地触摸历史

长征是什么？这个看似简单的问题却成为很多80、90、00后心中的集体困惑。

长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。长征是翻雪山、过草地。长征是飞夺泸定桥、强渡大渡河......

这些对于长征的认识，来自课本。它们是抽象的，也是遥远的。

8月23日清晨，江西于都，烟雨蒙蒙，稚嫩的脸庞集结成列。82年前，8万6千多名红军将士从这里出发，开始伟大的战略转移——长征。82年后，中央网信办带着年轻的生命从这里启程，他们将沿着红军当年的足迹，重走长征路，重温长征情。

在赣南，中央红军迈开长征第一步。今天，对于习惯了从课本上听长征的年轻人，终于有了脚踏实地触摸长征的机会。喝一口红井水感受浓浓军民鱼水情，听一首《长征组歌》挥洒深深革命魂；看兴国烈士英名廊，在“一苏大”会场合唱《国际歌》......

就这样，红色印记开始在年轻的心里生根发芽。

从于都出发，2个多月后抵达湖南的红军面临艰难抉择：血战湘江九死一生的中央红军下一步该何去何从？1934年12月12日，中央红军在一个名叫通道的地方紧急召开会议，决定改变原定向湘西与红二、六军团会合的计划，改向贵州西进。

这便是长征史上重要的“通道转兵”，这次仓促而简短的“飞行会议”，让中国工农红军、中国共产党乃至中国的命运随之转折！

“通道转兵”的历史留给当地人说不尽道不完的传奇。时光荏苒，80年后，古朴的会议旧址无声的向来访的年轻人传递着实事求是的“转兵精神”。“以前从不知道红军长征还经历过这样的生死存亡大考验，通道转兵，真的太惊险。幸好，当时红军选对了！”在凝固着历史的当年会议现场，年轻人不禁感慨。

传奇不仅仅篆刻在通道。作为当年红二、红六军团集结出发长征的桑植县，也在战火中见证了向大西南进军的伟大时刻。

这是一片红色故土，孕育出戎马一生的开国元帅贺龙。当年五千多桑植儿女追随“两把菜刀闹革命”的贺龙元帅投身革命，枪林弹雨之后，活着回到故乡的寥寥无几。八十年后，战争的硝烟早已散尽，留在采访团面前的是静默的贺龙故居和当年红二、红六军团长征出发的旧址。岁月的风霜让这些遗迹染上了历史的气息，简单朴素的陈设诉说着当年的千难万险。

遥想，那是一种怎样的气壮山河，又是一种怎样的豪情壮志。

没有踏过长征路，就不会知道长征有多险。从大渡河到雪山草地，往返两千多公里。站在大渡河边，汹涌湍急的河水倒影着红军决绝的勇气。安顺场，这个太平天国著名军事将领石达开率领部队全军覆没的地方，成为红军强渡大渡河，飞夺泸定桥，越过天险，踏进神秘川西高原的生死线。

但这一次，历史的宿命终被英勇无畏的红军击碎！拿下大渡河，横亘眼前的茫茫雪山便无法阻挡他们前进的步伐。翻过雪山，懋功县大片红花盛开。村民说，红花开时，沿途很美。就在这个很美的地方，红军完成了第一次成功会师。

算起来，长征，已是距离我们超过一个甲子的历史事件。8月启程，历时2月有余，年轻的脚步第一次如此近的触碰到历史。注定，这是一堂永生难忘的人生之课，也是一次值得反复追索的伟大旅程。

记者在陕北革命老区文安驿镇采访新华网马若虎摄

脱贫致富奔小康，红色气质烙进老区血脉里

红军不怕远征难，万水千山只等闲。这首《七律》道出了红军长征的伟大胸襟和情怀：长征路千难万险，但长征情却始终英勇无畏。

波澜壮阔的长征史诗为20世纪的人类立下不朽丰碑，她熏染出的红色气质则成为片片红色故土世代追寻的精神家园。现在，脱贫致富奔小康的时代号角已经吹响，老区人民带着顽强拼搏的长征精神再次列队集结，他们要打赢这场脱贫攻坚战！

初秋的阳光映照大地，于都县罗坳镇大桥古嶂移民新村美得像画一样。罗坳镇古嶂片区海拔500多米，为了让深山移民脱贫致富，于都县因地制宜，实施光伏发电产业扶贫项目，现在，古嶂移民新村每家每户屋顶上都安装了5000瓦发电机组，年发电量约7000度，年增收8000余元。

致富的脚步并没有止于这一个老区。湘西的十八洞村，随着习总书记的走访慰问名声远播。利用三年时间，十八洞村依托“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”十六字方针，从远近闻名的苦穷“光棍村”蜕变为姑娘们都想嫁的“明星村”。

距离十八洞村两个多小时车程，就到了菖蒲塘村。村民们也在总书记的走访慰问中找到了致富经：依靠科技，开拓市场，做大做优水果产业。

与菖蒲塘村一样，作为苹果产业大县的陕西洛川，这几年也走出了“互联网+洛川苹果”的脱贫新路子，其中的洛阳村更是吸引了农村淘宝的进驻，成为全县运行淘宝第一村。苹果销售搭上互联网列车，果农收入有了显著提升。

花茂村位于遵义市播州区枫香镇东北部，距苟坝会议会址不远，1935年红军路过，为此地种下红色“基因”。得益于红色旅游资源开发和基础设施完善，花茂村从极为贫困的“荒茅田”一跃变成“富裕村”。

与花茂村一样，短时间内脱贫致富的新农村在贵州遍地开花。在湄潭县湄江镇金花村，“七彩部落”的村民年人均纯收入从2014年的1.1万余元，增至去年的超3万元；在板桥镇娄山关村，村民年均收入从10年前不足2000元，到2014年已超1.4万元。

沈家岭，是通往兰州的锁钥之地。67年前，为解放兰州，中国人民解放军曾在这里与国民党殊死搏斗。因为自然条件恶劣，沈家岭传统农业靠天吃饭。未来如何脱贫？先辈们留下的红色遗产，成为了他们奔小康的最大财富。未来三、五年，沈家岭将建成一座红色教育基地，依托红色文化资源，大力发展红色旅游。

不仅如此，美名早已远扬的兰州牛肉拉面也给了沈家岭脱贫新灵感：通过深化劳动力技能培训，让贫困人口真正掌握致富的金钥匙。现在，建在村委会大院内的牛肉面技能培训班吸引了不少村民，他们跟着专业的拉面师傅学习牛肉面制作技能，经过一个月的培训后，这些曾经只能通过土地获得收入的村民，将真正掌握一技之长。

扶贫，既要输血，更要造血，既要真扶贫，又要扶真贫。在这一片片曾经的红色故土上，脱贫致富奔小康的时代梦想正在实现。善良质朴的村民用温暖的笑容告诉我们：长征精神早已烙进他们的血脉之中，小康之路正在他们脚下延伸。

革命老区群众邀请记者们吃咸鸭蛋。新华网记者刘琼摄

不忘初心，走好伟大复兴的新长征路

80年前的漫漫二万五千里，抒写出气势磅礴、波澜壮阔的革命史诗。这一伟大壮举必将永远铭刻在中国革命和中华民族的史册之上。

80年后，长征已距离我们有些久远，于新时期，于新的历史起点，长征又是什么？

这一疑问，习近平总书记给出明确回答：

现在，时代变了，条件变了，我们共产党人为之奋斗的理想和事业没有变。我们要铭记红军丰功伟绩，弘扬伟大长征精神，深入进行爱国主义教育和革命传统教育，引导广大干部群众坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，继续在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上万众一心、顽强拼搏、奋勇前进。

是的，回望千难万险，长征的胜利，充分展现了革命理想的伟大精神力量。正是有了这样坚韧不拔、勇往直前的革命理想情怀，才有了“更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜”的胸襟和气魄。

岁月易逝，精神长存。英雄史诗，不朽丰碑。

历经“雄关漫道真如铁”的昨天，我们拥有了“人间正道是沧桑”的今天。现在，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。

这个目标，是二万五千里长征路所希冀的光明，也是几代中国人共同凝聚的夙愿。毋庸置疑，中华民族的伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想！这个梦想，体现了中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼。

站在新的历史起点，我们展望未来，“长风破浪会有时”。此时此刻，亿万儿女正在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋力前行。

道路决定命运，找到一条正确的道路并不容易。要把蓝图变为现实，诚然，我们还有很长的路要走，需要我们付出长期艰苦的努力。

伟大时代呼唤伟大精神，伟大事业需要伟大精神。在实现中华民族伟大复兴中国梦的历史征程中，长征精神，是坚强堡垒，是有力支撑。在这一新的长征路上，我们铭记先烈热血，我们坚守红色气质，我们坚持脚踏实地。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。面向未来，面对挑战，我们不忘初心、继续前进！(本网记者刘琼陈俊松汪亚胡阳马若虎对本文亦有贡献)

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