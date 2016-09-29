2016年7月28日下午3点，许多人的手机响起，各个新闻客户端陆续推来相同的消息——出租车改革和网约车新政方案出台，明确“网约车合法”。

6000多条社会建议、数十次论证会议、七部门联合立法……中国用了280多个日夜，以极其耐心的良性互动，破解出租车领域的世界性难题，成为全球第一个全面承认网约车合法化的国家。中国人的出行方式，迎来新技术、新制度造就的新改善。

利益协调之难、措施谋划之细，出租车改革，仅仅是中国改革一个小小的切面。

党的十八大以来的近4年时间里，全面深化改革行动之迅速、态度之果敢，“让国内外大吃一惊”；步子之大、效果之实，也打消了很多人的观望犹疑。从中央到地方，从东南沿海到西部内陆，从中心城市到广大乡村，中国的改革于爬坡过坎中闯关夺隘，于激流险滩中奋楫向前。

更多获得感，更强幸福感

——人们的改革期待，水涨船高；公众的利益诉求，多元多样。新一轮“改革赶考”，以利益的保障、活力的激发，给公众带来满满“获得感”

有这样一幅漫画，描绘当前中国的改革：不同群体各执一端，进行着一场多方角力的拔河，而绳子的交汇点上，系着“改革共识”的小旗。

的确，与改革大幕初启时相比，本轮改革有着更为复杂的语境。如果说过去30多年的改革是“帕累托改进”，绝大多数人能从中受益；那么，今天的改革已成为“卡尔多改进”，利益增进和利益调整并存，难免经历阵痛、面临矛盾。

人们的改革期待，水涨船高。钱包鼓了，对“分配不公”的关注就更多了；吃饱穿暖了，对生活质量的要求就更高了；有学上了，对教育资源不均衡现状的不满日益凸显；能自由流动了，打破城乡和城市之间户籍壁垒的呼声愈发迫切……这是过去改革的成果，也是未来改革的方向。

公众的利益诉求，多元多样。涨不涨价、征不征税，基于同样的事实，不同群体往往得出截然相反的结论；市容要整洁，小贩要生计，市民要便利，城管改革共识难求；经济发展调结构、去产能，但如果企业关门、员工下岗，必然影响一部分人的生活与发展……这是改革的方程式，也是改革的必答题。

中流击水，唯勇者进。党的十八大以来，全面深化改革再出发。从启动之年的全面播种、次第开花，到关键之年的全面发力、纵深推进，再到攻坚之年的多点突破、协调平衡……以习近平同志为总书记的党中央夯基垒台、立柱架梁，开出一剂剂破除顽瘴痼疾的良方，驾驭和引领着全面深化改革的航程。

“让人民群众有更多获得感”“给人民群众带来实实在在的获得感”“让人民群众不断有获得感”……随着一系列具有标志性、关键性、引领性的改革措施落地生根，公众的“获得感”，民生的“升级版”，给新一轮“改革赶考”打出了高分——

这是保障利益的“获得感”。户籍制度改革、公立医院改革、城乡养老并轨、“全面二孩”、加大农村教育投入、打破“一考定终身”……惠及民生的改革举措密集出台、强势推进，看得见、摸得着的变化，让百姓感受到实实在在的好处。就业计划任务年年超额完成，居民收入增速稳稳跑赢GDP，3项医保覆盖超过13亿人口，保障性安居工程总开工量达到3915万套……每一个数字背后，都是发展出题目、改革做文章。

这是激发活力的“获得感”。从“零门槛”注册公司到“三证合一、一照一码”，商事制度改革让今年上半年全国新设市场主体783.8万户，同比增长13.2%，平均每天新登记4万户，其中企业1.4万户；“政府购买服务”、PPP(政府和社会资本合作模式)等热词不断涌现，政府借力市场弥补养老、医疗等公共服务缺口，满足百姓需求与提供发展空间，共赢格局初显……各项改革，激发了蕴藏于人民之中的改革伟力，让一切活力竞相迸发。

有人说，过去中国的改革之难，如同航母在硬币上调头；而今天中国的改革之难，如同摆放一块块针尖大小的拼图。以理论创新为指引，以制度创新为保障，中国改革的实践创新，给亿万人民带来了更多的获得感、更强的幸福感。

最期盼的领域，最突出的问题

——革除沉疴，从发展最突出的问题改起；冲破藩篱，从群众最期盼的领域改起。这样的价值排序，让全社会感受到实实在在的成果，最大限度凝聚改革正能量

党的十八届三中全会之前，一位意大利专栏作家撰文写道，“中国目前正处在一个邓小平在1978年末中共十一届三中全会召开时所面临的那种十字路口”，“习近平可能是几十年来面临最严峻挑战的一位中国领导人”。

从过剩产能的关停与转型，到油价、药价、水价的“新价格闯关”；从“跑断腿”的办事流程、“我妈是我妈”的奇葩证明，到5000多万贫困人口，改革可谓“正入万山圈子里，一山放过一山拦”。从哪里入手、在哪里切入，考验着改革智慧，更体现着价值排序。

“改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化”“善于从群众关注的焦点、百姓生活的难点中寻找改革切入点”“改革要从群众最期盼的领域改起，从制约经济社会发展最突出的问题改起”……党中央规划的改革路径，可谓思路明确、逻辑清晰。

革除沉疴，从发展最突出的问题改起。党的十八大以来，简除烦苛，禁察非法，审批长跑成了“短途接力”，“办证多、办证难”大大改善，让企业与百姓少跑腿、好办事、不添堵；践行“有权不能任性”，全国31个省份公布了省级政府部门权力清单，24个省份还公布了责任清单，为经济发展清障搭台；“一分钱注册公司”“三证合一”、取消企业年检……商事制度改革不断攻坚，平均每天涌现万户新企业；“营改增”等税制改革和一系列减税降费政策助力企业在创新创业的“风口”起飞；医药、农产品、能源、铁路货运等重点领域价格市场化改革，增强了社会投资的积极性……政策松绑、政府让利，不仅为经济发展注入新动力、拓展新空间，也让更多人拥有了改变命运、人生出彩的机会。

冲破藩篱，从群众最期盼的领域改起。3年多来，得益于社会保障领域的改革，尽管经济下行压力增大，主要民生指标却稳中有升，不断抬升的“底线”刻度让社会更加温暖；废止劳教制度、平反冤假错案、立案登记制等司法改革深入推进，公平正义的阳光洒遍大地；积分入户、随迁子女“异地高考”、乡村教师支持计划……每一项重大政策出台，逐渐填平身份鸿沟，无论新老市民，不论体制内外都共享起点公平、机会公平与规则公平。无“漏底”、有尊严，人民从福祉增长中体会公平，在公平阳光下见证成果共享。

既有针对性、又有含金量的改革，让全社会感受到实实在在的成果，最大限度凝聚改革正能量。经济体制改革把握“新常态”大逻辑，孕育新动力；政治体制改革坚持中国道路、构建法治体系，剑指治理现代化；文化体制改革围绕社会主义核心价值体系建设与文化强国建设，夯实软实力；社会体制改革全面发力，提高含金量；生态文明体制改革打出“1+6组合拳”，保护绿水青山；党的建设制度和纪检体制改革致力管好“关键少数”，向深层次挺进……改革框架搭起、蓝图绘就，给亿万人民带来对未来最好的预期。

上下结合，上下对称

——自上而下的顶层设计，自下而上的基层探索，构成了改革实践的上下结合、上下对称，为改革注入强大动力，是富有中国智慧的改革经验

2015年11月27日，一条“中国军队开启全面实施改革强军战略大幕”的电讯稿，迅速传遍世界。裁减军队现役员额30万，七大军区变为五大战区，军种改建，中央军委机构改革……力度空前的改革，实现了军队组织架构的一次历史性变革，建立了军委管总、战区主战、军种主建的新格局。军队改革这块“最硬的骨头”破冰推进，令人为之一振，所激发的改革信心，可谓前所未有。

军队的“整体性改革”，正体现出全面深化改革中“自上而下”的路径。当改革走入深水区，仅仅依靠一地的力量、政策的修补，已经无法解决根本性问题。治理雾霾，倘若难以割舍固有利益，只希望搭别人淘汰产能的便车，实现清洁呼吸有几分把握？公务员工资改革、城乡养老金并轨，每一项都少不了增加财政投入，而告别土地财政、改革税收制度，又难免减少财政收入，一增一减如何平衡？正因此，习近平多次指出，“全面深化改革是一项复杂的系统工程”，需要“加强顶层设计和整体谋划”。

审时度势，找出中国改革发展的关键；透彻辨析，确定全面深化改革的方向路径。党的十八届三中全会，确定改革时间表、路线图，60条、300多项举措，吹响改革冲锋号；两年多时间里，中央全面深化改革领导小组共召开了27次会议，优化顶层设计，紧密部署落实，为地方推进落实改革定调子、划底线、稳预期。

龙头怎么摆，龙尾怎么甩。中央一个方案一个方案有序推出，地方一项任务一项任务扎实推进。回首这几年，在天津滨海新区行政审批局办事大厅，我们见证了109个审批专用章被封存，简政放权不断扫除市场与民生盲点，疏通经济发展堵点；在法院门口，我们听到了“上访三年不如上诉一年”，法治改革让老百姓感受到更多公平正义；从黑龙江到吉林、内蒙古，广袤原始森林里，多年不绝的伐木声已戛然而止，生态改革令绿色中国一天天愈发清新养眼……自上而下的改革，释放强大推动力，让普通人拥有更多获得感。

“全面深化改革的任务越重，越离不开基层的探索实践。”有西方经济学家认为，中国改革成功的一个重要因素，就是允许基层大胆探索，然后整合到具体的制度创新中去。

的确，许多重大改革，都是在深入调查研究、系统总结各地经验基础上形成方案，在向各地各部门和人大代表、政协委员、专家学者、基层干部群众广泛征求意见的过程中凝聚共识。靠顶层设计明确方向，用基层探索投石问路，是富有中国智慧的改革经验。

习近平总书记强调，“要牢固树立改革全局观，顶层设计要立足全局，基层探索要观照全局”。党的十八届三中全会启动的全面深化改革，更加强调“于法有据”“上下对称”。有人担心，这是否意味着“大胆探索”得收一下，基层试点不能“差异化”？“既鼓励创新、表扬先进，也允许试错、宽容失败，营造想改革、谋改革、善改革的浓郁氛围”，来自中央的坚定声音，将这些顾虑彻底打消，为积极探索的基层改革者注入强劲动力。

放眼神州，地方改革观照全局、大胆探索，再次激荡春潮。福建“三明医改模式”被国家卫生计生委要求进一步推广；浙江开化县“多规合一”试点改革，获得中央领导的肯定；上海市、重庆市承担全国群团改革试点工作，聚焦破解群团组织机关化、行政化、贵族化、娱乐化等种种问题；规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为，在上海先行开展试点的基础上，继续在北京、广东、重庆、新疆开展试点……地方改革多点开花，摸索规律、固化经验，为全局性改革提供不竭的火种。

雷厉风行探索、时不我待总结、快马加鞭推广，全面改革与重点突破精巧平衡，基层改革的实践创新与改革大动脉相融相通，为改革注入强大动力，形成了中国改革的合鸣共奏。

既当促进派，又当实干家

——既要以“善始”开局，更要以“善终”收势。盯住“最后一公里”，才能真正释放出改革红利，“以人民为中心”的印记深深铭刻在“说到做到”的承诺中

这是一个改革的年代。

面对后国际金融危机时代全球经济的“亚健康”状态，很多国家都在变革中寻找着出路。美国总统奥巴马2009年就职后，曾雄心勃勃地推出一系列改革计划。然而，从医改法案到移民管理，从金融监管到枪支管控，掣肘重重，很多改革无疾而终。

相比之下，中国的改革却在高效推进，改革部署出台的数量之多、频率之高、力度之大，均前所未有。正如新加坡《联合早报》的评价，“环顾世界，没有一个国家能够像当今中国这样，以一种说到做到、只争朝夕的方式全面推进改革进程。”

如果说美国改革之路往往会梗阻在“最先一公里”，那么中国改革之路的问题更多地存在于“最后一公里”。比较中外，有学者表示，“一旦意识到问题，中国解决起来比西方更有效率，这是中国制度优越性的表现。”

从包产到户到建立经济特区，从发展乡镇企业到农民进城务工，过去很长时间，改革是“所见即所得”，一个政策就是一个成果，出台措施就能取得成效。但行至今日，面临复杂的博弈，要解利益的方程，一些举措难免成为“纸上的改革”“文件的改革”，一些人也成为“口头派”“空想家”。公众屡以“只听楼梯响，不见人下来”，揶揄那些久推不转的改革。“最后一公里”，决定着改革的成色。对于老百姓而言，获得更多改革释放出的红利，才有对改革的肯定和认同；对于改革者来说，既要以“善始”开局，更要以“善终”收势。盯住“最后一公里”，才能把改革发展的实惠送到百姓手中。

“一分部署，九分落实”，“踏石留印，抓铁有痕”，钉钉子“只有连钉七八下，这颗钉子才能牢固”……凡是议定的事要分头落实，不折不扣抓出成效。当改革再次扬帆起航，“抓落实”“抓到位”是习近平总书记强调最多的关键词，“以人民为中心”的印记深深铭刻在“说到做到”的承诺中。

抓落实，重点在严明责任，层层传导压力。“抓改革落实，要遵循改革规律和特点，建立全过程、高效率、可核实的改革落实机制”，重点之一就是抓好改革督察。“你们的财政资金有多少在沉睡？问题出在哪儿？”“下放了多少权力？基层能不能接住？”“减税降费为什么一些企业感受不深？卡在哪些环节？”既督任务、督进度、督成效，也察认识、察责任、察作风，有力的督导之下，机制的瘀结逐个打通，改革的红利充分释放。

抓落实，关键在精确发力，求得精准落地。精准把脉，看准问题不踏空；精当统筹，措施配套重协同；精细操作，重点突出求聚变。国防和军队改革闯过“火焰山”，形成军委管总、战区主战、军种主建新格局；《生态文明体制改革总体方案》构建起8方面制度，8根顶梁柱相互支撑，一整套生态文明制度体系卓然成型；自贸区试点由1个拓展到11个，自贸区建设迎来“2.0”时代……精准对接改革所需、人民群众所盼，改革措施在“治大国若烹小鲜”式的谋划中落准、落实、落细。

抓落实，基础在管好干部，强化改革导向。习近平多次强调，要“既当改革促进派、又当改革实干家”，把那些想改革、谋改革、善改革的干部用起来。要把是否促进经济社会发展、是否给人民群众带来实实在在的获得感，作为改革成效的评价标准、干部任用的考核标准。另一方面，在严守法纪底线的同时，也要积极建立容错机制，区别对待探索失误和违纪行为，为担当者担当、让创新者无忧，最大限度调动改革探索的积极性、主动性、创造性。

比认识更重要的是决心，比方法更关键的是担当。从及时总结地方推进改革情况，到对苗头性倾向及时打招呼提醒；从强调凡事都要有人去管、去盯、去促、去干，到强调要考核验收改革竣工结果，没有完成或完成不到位的要问责……各地区各部门普遍以列出改革任务清单、施工图、时间表的方式明确自身责任，绝大多数党员干部在荆棘遍地中斧开前路、从问题挑战中排云而上，谋在新处、干在实处、改在真处，使政策落实成为一场“接力赛”，确保抵达终点。

“产生于过去的现在，孕育着伟大的未来”。在这个伟大的时代，人们呼唤改革、投身改革、见证改革，在改革的浪潮中昂扬奋进。

“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。再高的山、再长的路，只要我们锲而不舍前进，就有达到目的的那一天。”瞻望未来，按照习近平同志为总书记的党中央擘画的改革蓝图，抓住“最大的机遇”，挖掘“最大的潜力”，释放更多的获得感，我们一定能不断推进改革开放大业，实现中华民族的伟大复兴。

(本报记者姜赟、张铁、杨健)