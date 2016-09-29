行走陇原红色沃土，感受红军长征精神。“长征路上奔小康”大型网络媒体采访行24日开启了庆阳环县的行程。环县位于甘肃省东部、庆阳地区西北部，东、西宽约124公里，南北长约127公里，总面积9236平方公里。24日上午，记者团在革命老区环县探访了址河连湾陕甘宁省委省政府旧址。得知美国记者埃德加—斯诺曾经三次来到这里，并将所见所闻写入了他的名著《西行漫记》。这让网络媒体记者对这里充满了期待。

深入河连湾陕甘宁省委省政府旧址重温红色记忆

陕甘宁政府的办公旧址在一个简单古朴的院子中，我国老一辈无变阶级革命家李富春就曾在在这里战斗生活。著名的山城堡战役指挥部就设在这里。

这里曾经是陕甘宁边区高等法院陇东分庭庭长马锡五办公的地方，马锡五办过的刘巧儿案更是大家熟悉的反抗封建婚姻典型案。河连湾陕甘宁省委省政府旧址纪念馆旧址就是这样一个红色气息浓厚的地方，从1935年7月至1937年9月，中共陕甘宁省委，省苏维埃政府的所在地，为中国革命在最艰难的时刻提供最有力的后方保障，见证了中国革命从小到大，从弱到强的史诗经历。

在现场记者也了解到，河连湾陕甘宁省委省政府旧址纪念馆建于2002年，新建有环县革命斗争史展馆全面真实地展示了环县革命斗争史和第一任县委书记习仲勋在环县工作期间的革命风范和感人事迹。

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