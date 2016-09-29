习近平总书记在学习《胡锦涛文选》报告会上的讲话中指出：“全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化，是几代中国共产党人接续奋斗的重要目标。”这既是对包括胡锦涛同志在内的几代中国共产党人为坚持和发展中国特色社会主义所作探索的集中概括，也是对以习近平同志为总书记的党中央接过历史的接力棒，继续为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗所作承诺的再次昭告。

进入近代以后，落后挨打的中国人民就把实现国家现代化作为梦寐以求的夙愿而上下求索、不懈奋斗，但一次又一次的尝试均已失败告终。直至中国共产党领导中国人民经过28年艰苦卓绝的革命斗争，建立了新中国，赢得了中华民族的独立和解放，中国人民才第一次以主人翁的姿态，开始了建设自己国家的伟大进程。

早在新中国成立前夕，党的七届二中全会就提出了把我国由农业国变为工业国，实现国家现代化的构想。新中国成立以后，1954年6月毛泽东在讨论中华人民共和国宪法草案时即已指出：“我们是一个六亿人口的大国，要实现社会主义工业化，要实现农业的社会主义化、机械化，要建成一个伟大的社会主义国家，究竟需要多少时间？……大概经过五十年即十个五年计划，就差不多了，就像个样子了，就同现在大不一样了。”继而到1964年12月，周恩来在三届全国人大一次会议上庄严宣布：“从第三个五年计划开始，我国的国民经济发展，可以按两步来考虑：第一步，建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国经济走在世界的前列。”

党的十一届三中全会以后，邓小平进一步思考如何从中国的具体国情出发，加快现代化建设问题。1979年10月，他第一次提出要修改原先确定的现代化的具体目标。他说：“我们开了大口，本世纪末实现四个现代化。后来改了个口，叫中国式的现代化，就是把标准放低一点。特别是国民生产总值，按人口平均来说不会很高。”同年12月，他把“国民生产总值人均水平还是很低的”中国式的四个现代化称为“小康之家”。此后，他又提出“小康社会”，并把达到小康水平确定为中国分“三步走”基本实现现代化的第二步战略目标。但是在当时，他对小康水平的理解还比较简单，就是年人均国民生产总值达到800到1000美元。1991年3月，国务院制定《十年规划和“八五”计划纲要》时，对小康社会的内涵作了新的描述，明确提出：“我们所说的小康生活，是适应我国生产力发展水平，体现社会主义基本原则的。人民生活的提高，既包括物质生活的改善，也包括精神生活的充实，既包括居民个人消费水平的提高，也包括社会福利和劳动环境的改善。”这一下子就使小康社会的内涵丰富起来了，它不再是一个单纯的经济发展目标，而是一个包括经济发展目标在内的全面的社会发展目标。

以这样的目标为方向，经过全党全国各族人民的共同努力，到20世纪末，我国的国民生产总值比1980年翻了两番，2002年党的十六大庄严宣告：“我们胜利实现了现代化建设‘三步走’战略的第一步、第二步目标，人民生活总体上达到小康水平。”但是，当时达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。因此，党的十六大进一步提出：“我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”自此，我国进入了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。相比于“总体小康”，“全面小康”突显的是“全面”，一是覆盖的人群要全面，二是涉及的领域要全面。只有全国十几亿人口“一个都不少”地共同享有了经济发展、政治发展、文化发展、社会发展、生态文明发展的成果，“总体小康”才算是跃进到了“全面小康”，

2007年，党的十七大顺应国内外形势的新变化和各族人民过上更好生活的新期待，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标的新要求。2012年，党的十八大根据全面建设小康社会的进程，着力于解决经济社会发展中的不平衡、不协调、不可持续等突出矛盾和问题，明确提出到2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标，并在十六大、十七大确立的全面建设小康社会目标的基础上提出了一系列新的要求。由“全面建设小康社会”到“全面建成小康社会”，既代表着党中央向全国人民做出的庄严承诺，也反映了未来八年内必须破解发展难题、补齐发展短板的倒逼机制。

全面建成小康社会将会是一番什么样的图景？2012年11月16日，习近平在十八届中央政治局常委同中外记者见面时指出：“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境，期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”一口气说出了十个“更”字，形象地描述了全面建成小康社会的美好图景：人民上得起学、就得了业、养得起老、看得起病、住得起房，有蓝天白云、青山绿水。可见，全面小康充满着人文关怀，绝不仅仅是国内生产总值和城乡居民人均收入“两个翻番”问题。

实现这一目标，“两个翻番”固然要实现，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设固然都要有新的发展，但发展成果必须由全体人民共享。如果只是少数人或一部分人享有发展成果，而大多数人很少享有甚至不享有发展成果，或者享有的发展成果增长缓慢，长期处于停滞、绝对下降的状态，这显然不符合人民群众对全面小康的期待，也不符合党的执政理念、科学发展的理念。所以，在全面建成小康社会的决胜阶段，必须做到而且能够做到的就是让全体人民辛勤创造的成果更多更公平地惠及全体人民，真正体现“发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享”。

这就是党的十八届五中全会提出的共享发展，是中国特色社会主义本质要求的具体体现。一方面，发展是硬道理，是党执政兴国的第一要务，创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展，归根结底都是为了创造更多更好的发展成果，以满足人民群众日益增长的物质文化需要，使全体人民能够共享发展成果，有更多的获得感，而不仅仅是少数人的享有、少数人的获得。另一方面，只有更多更好的发展成果更公平地惠及了全体人民，让每一个中国人都“共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会，共同享有同祖国和时代一同成长进步的机会”，才能极大地焕发起中国精神，凝聚起中国力量，在创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展中坚定不移地走中国道路，为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化而接续奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现中国共产党人的远大理想而不忘初心、继续前进。

（作者：北京科技大学马克思主义学院教授）