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贵州平塘天文小镇成旅游新宠 “中国天眼”超负荷运营
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-10-06 16:29
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央广网黔南州10月5日消息（贵州台记者杨秋芬 平塘台记者简定娟 金泉）据中国之声《新闻晚高峰》报道，十一黄金周，位于贵州省黔南州平塘县的世界最大单口径球面射电望远镜景区可谓是游客爆满，给景区承受力带来极大的考验。

记者昨天一大早就来到景区，只见景区内已是人山人海。在前往500米口径球面射电望远镜观景台的安检门前早已经排起了两条40多米的长龙。有的游客甚至是早上7点就已经在此等候。

直到下午4点半，游客热潮仍未散去，虽然不确定是否还能在当天进入观景台，但游客们依然坚持等候。来自广西的牙芸女士，很早以前就知道在平塘建设的世界最大500米口径球面射电望远镜，特意趁着国庆长假赶过来。

自9月25日被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜正式启用后，越来越多的人都想一窥天眼之貌。为确保“天眼”有良好的射电波信号接收环境，保障“中国天眼”观景台的安全运行，景区对前来游览的游客实行流量控制和网上预约。按测算，黄金周期间进入“中国天眼”景区的游客将达每天10000人以上，而观景台每天限量游客为2000人。但是，仅10月1号这天，车流量就达到了800辆/小时，游客1万多人，这几天，景区游客都大大超过限定人数，“中国天眼”景区早已超负荷运营。为应对客流高峰，平塘县交警部门出动警力40多人，车辆20台次进行道路交通保畅。平塘县公安局交警大队四中队队长韩禹锋介绍，在国庆期间，每两天都会由全州3个县市各出10个警力总计30人进行增援。

韩禹锋告诉记者，“今天还没有发生交通拥堵的事情，只有一小段的交通缓行，今天中午12点到1点钟之间，是今天车流量最大的高峰点，因为景区停车场达到饱和程度以后，我们在各个劝导点，对前往中国天眼景区的游客进行一个劝导，来减缓景区的道路交通压力。”

医疗急救方面，景区内设有3个医疗点，两台救护车，共10多名医护人员，应对游客健康突发状况。平塘县风景管理处处长吴家福介绍，景区还根据游客量及时作出应对调整，确保游客在中国天眼景区有良好的旅游体验。国庆节的第一天进入中国天眼景区的游客量是1万2千人。增加了5台车辆，提高了运率，增强了摆渡的能力。二是科学的规划了区域，调整了排队的路线，三是增加了驾驶员，实行两班倒，确保驾驶员有足够的休息时间，做到了人休车不停。新增加了32个志愿者参与服务。增设了50块标示标牌，增设了8个旅游咨询点。目前景区秩序井然，运营平稳。

由于科学规划，目前，景区运行良好，没有接到一起投诉和事故，景区运行良好，同时，景区方面提出建议，由于大射电正处在调试期间，每天限定参观人数2000人，请游客合理安排日程，错峰出行。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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