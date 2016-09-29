崇州法院驳回公婆要回房子的诉求。

崇州法院：驳回原告要回房子的诉讼请求

律师支招：婚前买房应签署协议以防纠纷

下月底，小苏就满22岁了。他和女友小李生活了3年，等来的却不是结婚证，而是一纸房屋分割协议。

两人相识于4年前。在18岁的小李怀了身孕后，两人举行了结婚仪式。小苏父母先后出资，在成都崇州和曹家巷，为小两口买下两套房子，一套以两人的名义，一套以小李的名义。

今年，小两口闹了矛盾，决定分手。为此，小苏父母向崇州法院起诉，请求撤销对小李的部分房屋赠与。然而，法院判决驳回原告诉讼请求。最终，双方就房屋分割达成协议：位于曹家巷的房子归小苏所有，位于崇州的房屋归小李所有。

女友怀孕

男方家出资为小两口买房

9月27日，小苏的母亲李丽珠(化名)说，经历了变故后，原本闲在家里的小苏也开始工作了。

李丽珠介绍，4年前，小苏和小李经人介绍认识，耍起了朋友。随后，小李怀了身孕，“亲家母认为，距离我儿子到法定结婚年龄，还有4年。她担心，这期间我儿子不要她女儿，便要求给她女儿买房子”。

李丽珠原本不愿意，“可回头一想，那毕竟是孙子的母亲，而且当时怀孕四五个月了”，便答应了。由于小苏和小李没有工作，李丽珠和丈夫在2013年3月17日全款出资60万元在崇州购下一套商铺，作为小两口婚后的生活来源。小苏和小李所占商铺份额为各自50%。随后，两人举行了婚礼，由于未到法定结婚年龄，未能办理结婚登记。同年7月，两人生育了一个男孩。

情侣分手

婆婆为要回房子打起官司

李丽珠说，办理仪式后，她在曹家巷看中一套房子，便想为小苏和小李买下。当时，家中借出大量现金，不能全款买房，她决定按揭购置。由于儿子名下已有两套房，首付得交40多万，而如果写成小李的名字，可以少交10万元首付。“想着都是一家人”，她便决定以小李的名义购买。

“其实在签订合同前，借款已经回笼部分了，40万元绰绰有余。想写成儿子的名字，又怕伤害小李，就算了。”李丽珠称，从去年9月她购房至今，已经缴纳41万元。

李丽珠没想到的是，小苏和小李婚后因为儿子抚养问题，时常发生争吵。今年，二人达成一致，同意分手。

婚结不成了，李丽珠试图要回小李名下的房屋未果，便起诉至法院，请求撤销对小两口崇州商铺的赠与。

庭审焦点

房屋赠与之后能否收回

合同上有小李的名字，出资的是小苏父母，那么崇州的商铺究竟应该归谁？对此，双方代理律师各执一词。

李丽珠的代理律师重庆周立太(成都)律师事务所陈绍坤称，他在裁判文书网上并没发现类似案例，“这样的情况应该是比较少见的”。他认为，本案构成了事实上的赠与，这不是普通的无偿赠与，而是一种隐含附目的性的赠与。李丽珠及其丈夫出资购买房屋，是认为小苏和小李能顺利登记结婚，共同生活下去。由于小两口感情不和分手，李丽珠撤销房屋赠与符合情理。此外，《婚姻法》22条规定，当事人在结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认为是对自己子女的个人赠与。所以，涉案房屋应是李丽珠对小苏的个人赠与。

但小李的代理律师四川世康律师事务所易学认为，李丽珠在购买房屋时，没能正确表达赠与意思。从李丽珠的行为来看，这应当属于金钱赠与，而金钱赠与一旦给付，不能撤销。

法院审理

不支持小苏父母诉求

6月3日，该案在崇州法院立案受理。法院查明，该商铺是签约备案状态，未办理正式产权登记。

法院审理认为，李丽珠及其丈夫出资给小苏和小李购买房屋，行为是赠与金钱行为，原告给付金钱后，赠与行为已实际履行，金钱所有权已经发生转移。房屋赠与的必要条件之一应当是房屋所有权人，小苏父母从未获得房屋所有权，所以不能支持他们的诉求。

8月11日，法院判决驳回李丽珠的诉请。

随后，李丽珠和小李经协商，在9月5日就房屋分割达成协议：位于成都市曹家巷的房子归小苏所有，位于崇州的房屋归小李所有。

9月27日，华西都市报记者就此事联系小李，对方没有接受采访。

律师观点

婚前买房应当签署协议

婚前买房涉及诸多细节，这也成为了成都市民茶余饭后的热门话题，那么，婚前买房要注意什么呢？

四川元良律师事务所律师周德斌提醒，年轻情侣需依靠父母帮助买房，而且房产证上已写明两个人名字的，还需要再另外签署一份协议。如果双方分手，在没有任何协议或者凭证的条件下，父母的出资将被认定为赠与行为归双方共有，父母也无法追回出资钱款。此外，房产证上，两个业主名称是要分大、小产权的。房产证要体现情侣两人的名字，应当事先协商好房产份额配比。在双方还未确定夫妻关系前，可以申请办理婚前财产公证或者共同签署一份协议。

周德斌曾看到类似案例，未婚情侣小王和小李贷款买房时，小王有不良记录，于是，小李一人贷款买了房。贷款没还完，两人分了手，小李独自承担起这笔债务。情侣在遇到类似小李的情况时，应该签署协议，明确双方的贷款权利与义务。

华西都市报记者毛玉婷摄影吕甲