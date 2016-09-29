洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
青岛野生动物世界被传虐待狗熊 官方回应
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 大众网 2016-10-06 09:24
分享到：

　　原标题：[辟谣]网传青岛野生动物世界虐待狗熊官方回应

　　青岛森林野生动物世界回应

　　青岛新闻网10月4日讯(记者张力伟)“青岛森林野生动物世界里的狗熊表演，熊宝宝如果演不好，就会被训练员硬拖回去用铁棍打，太恐怖也太残忍。”国庆期间，网友“青岛微资讯”发布的微博迅速在网上引发关注，有网友质疑该景区虐待动物。今天，景区向本网做出独家回应，称公熊表演时正处于发情期，对造成的误解做出道歉，以后将杜绝此类情况发生。

　　网友“青岛微资讯”微博发布的视频显示，景区工作人员在使用牵引绳回牵狗熊的过程中，狗熊拼命挣扎，企图钻回表演场，在来回拉扯的过程中，另一名景区工作人员随后使用指挥棒将狗熊赶到后台。微博发出后，视频点击量达到10万，众多网友质疑景区虐待动物，倡议抵制动物表演。

　　青岛新闻网记者随后联系了青岛森林野生动物世界，景区也向本网作出了独家回应。一位负责人表示：“正在表演的公熊处于发情期，在回牵的过程中，由于公熊力量过大，工作人员使用指挥棒才将公熊推进后台，对网友造成的误解表示诚挚的歉意，日后对于正在发情期的动物，暂停与游客接触，避免此类情况发生。”

　　景区回应原文>>>>

　　关于网友反应景区虐待动物的说明

　　首先，感谢广大市民朋友13年来对青岛森林野生动物世界的关心和关爱，在大家的支持和帮助下青岛森林野生动物世界经过13年的努力，已成为国家4A级旅游景区，游客接待量年超60万人次，是全国科普教育基地、青岛市旅游标准化示范单位。

　　10月1日下午一段名为“动物园狗熊宝宝不听话挨铁棍打惹怒游客”的视频在网络上流传，并投诉至旅游主管部门，指青岛森林野生动物世界残忍虐待动物。针对网友们所关注的有关虐待动物问题，青岛森林野生动物世界和广大市民朋友们做一下交流，请大家进一步了解动物身上的“小奥秘。”

　　10月1日，景区11：00的猛兽表演正在进行，在表演的过程中，一只5岁成年公熊的异常表现引起了饲养员的注意。这只公熊突然向旁边的母熊奔去。饲养员凭借多年经验判断这只公熊正处于发情状态，由于表演场内三分之一是儿童，为避免造成不良影响，他立即示意助手将发情公熊牵回后台，并示意主持人提示，由于情况特殊，主持人以公熊调皮为由向观众解释不配合表演的原因。

　　就在工作人员牵回公熊时，公熊扔试图想靠近母熊，不愿意回后台，由于公熊已经成年力量十分大，饲养员助手自己一人无法完全控制，但如果公熊一旦挣脱牵绳势必会造成尴尬场面。饲养员为确保安全，与助手共同把发情公熊推向后台，饲养员利用表演专用道具——指挥棒借势向外推，最终安全地将发情公熊推进后台。

　　众所周知，包括熊在内的大多数动物在发情期都会出现情绪烦躁，举动异常等情况。同时在视频中或在现场的游客可以清楚地看到，饲养员手中的表演道具——指挥棒始终没有做殴打动作，仅作为推熊的借力点，所以谈不上“狗熊不听话挨铁棍打”。

　　本次演出给网友造成误解，青岛森林野生动物世界对此做出诚挚的道歉。我们为给游客营造良好的游园感受，景区将会在今后的表演前对动物做全面的评估，对于处于或快处于发情期的动物，将暂停与游客接触，杜绝类似情况发生。

　　青岛森林野生动物世界作为全国科普教育基地、青岛市野生动物救助站，爱护和保护动物是我们的责任。为让更多的城市人群关注自然，认识野生动物，并最终参与到保护动物中去，这是我们景区的中心使命。青岛森林野生动物世界也将继续向广大游客宣传和推广动物科普知识，让更多的人了解动物、热爱动物。

　　同时感谢广大游客对我们的监督，您的督促是我们前进的动力。感谢视频拍摄者对动物保护的关注，您关注的正是我们一直在做的。动物是人类的朋友，人类是动物赖以生存的伙伴。

　　如有市民朋友想了解野生动物世界的更多相关情况，可拨打0532-86835555、86835557。

　　来源：青岛新闻网

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·80后纠结的二孩账本：现实问题面前 生还是不生？
  • ·洛阳市将添一家水平尖端的现代化肿瘤专科医院
  • ·抑郁症就是“想不开”？关于抑郁症要纠正四个误区
    		•
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    国庆去伊滨区体验科技住宅
    十几万买地下车位该是谁的不动产?
        将城市地下空间纳入不动产统一登记管理是我国正在推进的工作,然而记者近日调查了解到,在许多城市,业主购买小...
  • ·莫让虚假营销加重楼市焦虑情绪
  • ·规范房地产市场：严打捂盘惜售虚假宣传
  • ·某市上周二手住宅交易超7000套 创近25周新高
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 三闯火海救人牺牲 救火英雄王锋遗体告...
  • 特殊环境下更要保障侨胞利益——中国...
  • 【网络媒体走转改】新长征路上印江铺...
  • 黑客组织公布第六批使用禁药名单 日本...
  • 浙江现“万磁王” 前胸能吸2斤重的扳...
  • 张家界大峡谷玻璃桥接待“爆棚” 景...
  • 哥伦比亚全民公决未通过和平协议 总统...
  • 安倍晋三：“丝毫不想”就慰安妇问题...
  • 女子座椅缝隙取玩具被卡手 高铁被迫超...
  • 中欧文明对话会在雅典举行
    		•
    百姓呼声
    外地人凭暂住证可否上车牌　公安局最新回应
    一次性申领失业保险金业务办理流程公布
    精彩图片
    迎国庆 颂党恩
    洛阳市隆重举行烈士纪...
    黄河三峡山里人山楂柿...
    “第九届王城金秋菊展...
    精彩热帖

    抓拍

    狂野佤族刀舞

    金秋王城菊展掠影

    国旗下的车模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    陈乔恩深秋大片曝光

    张一山示范出游正...

    倪妮赴巴黎看秀

    阿Sa杨丞琳互吻
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605