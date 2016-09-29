原标题：[辟谣]网传青岛野生动物世界虐待狗熊官方回应

青岛森林野生动物世界回应

青岛新闻网10月4日讯(记者张力伟)“青岛森林野生动物世界里的狗熊表演，熊宝宝如果演不好，就会被训练员硬拖回去用铁棍打，太恐怖也太残忍。”国庆期间，网友“青岛微资讯”发布的微博迅速在网上引发关注，有网友质疑该景区虐待动物。今天，景区向本网做出独家回应，称公熊表演时正处于发情期，对造成的误解做出道歉，以后将杜绝此类情况发生。

网友“青岛微资讯”微博发布的视频显示，景区工作人员在使用牵引绳回牵狗熊的过程中，狗熊拼命挣扎，企图钻回表演场，在来回拉扯的过程中，另一名景区工作人员随后使用指挥棒将狗熊赶到后台。微博发出后，视频点击量达到10万，众多网友质疑景区虐待动物，倡议抵制动物表演。

青岛新闻网记者随后联系了青岛森林野生动物世界，景区也向本网作出了独家回应。一位负责人表示：“正在表演的公熊处于发情期，在回牵的过程中，由于公熊力量过大，工作人员使用指挥棒才将公熊推进后台，对网友造成的误解表示诚挚的歉意，日后对于正在发情期的动物，暂停与游客接触，避免此类情况发生。”

景区回应原文>>>>

关于网友反应景区虐待动物的说明

首先，感谢广大市民朋友13年来对青岛森林野生动物世界的关心和关爱，在大家的支持和帮助下青岛森林野生动物世界经过13年的努力，已成为国家4A级旅游景区，游客接待量年超60万人次，是全国科普教育基地、青岛市旅游标准化示范单位。

10月1日下午一段名为“动物园狗熊宝宝不听话挨铁棍打惹怒游客”的视频在网络上流传，并投诉至旅游主管部门，指青岛森林野生动物世界残忍虐待动物。针对网友们所关注的有关虐待动物问题，青岛森林野生动物世界和广大市民朋友们做一下交流，请大家进一步了解动物身上的“小奥秘。”

10月1日，景区11：00的猛兽表演正在进行，在表演的过程中，一只5岁成年公熊的异常表现引起了饲养员的注意。这只公熊突然向旁边的母熊奔去。饲养员凭借多年经验判断这只公熊正处于发情状态，由于表演场内三分之一是儿童，为避免造成不良影响，他立即示意助手将发情公熊牵回后台，并示意主持人提示，由于情况特殊，主持人以公熊调皮为由向观众解释不配合表演的原因。

就在工作人员牵回公熊时，公熊扔试图想靠近母熊，不愿意回后台，由于公熊已经成年力量十分大，饲养员助手自己一人无法完全控制，但如果公熊一旦挣脱牵绳势必会造成尴尬场面。饲养员为确保安全，与助手共同把发情公熊推向后台，饲养员利用表演专用道具——指挥棒借势向外推，最终安全地将发情公熊推进后台。

众所周知，包括熊在内的大多数动物在发情期都会出现情绪烦躁，举动异常等情况。同时在视频中或在现场的游客可以清楚地看到，饲养员手中的表演道具——指挥棒始终没有做殴打动作，仅作为推熊的借力点，所以谈不上“狗熊不听话挨铁棍打”。

本次演出给网友造成误解，青岛森林野生动物世界对此做出诚挚的道歉。我们为给游客营造良好的游园感受，景区将会在今后的表演前对动物做全面的评估，对于处于或快处于发情期的动物，将暂停与游客接触，杜绝类似情况发生。

青岛森林野生动物世界作为全国科普教育基地、青岛市野生动物救助站，爱护和保护动物是我们的责任。为让更多的城市人群关注自然，认识野生动物，并最终参与到保护动物中去，这是我们景区的中心使命。青岛森林野生动物世界也将继续向广大游客宣传和推广动物科普知识，让更多的人了解动物、热爱动物。

同时感谢广大游客对我们的监督，您的督促是我们前进的动力。感谢视频拍摄者对动物保护的关注，您关注的正是我们一直在做的。动物是人类的朋友，人类是动物赖以生存的伙伴。

如有市民朋友想了解野生动物世界的更多相关情况，可拨打0532-86835555、86835557。

来源：青岛新闻网