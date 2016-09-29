央广网长春10月5日消息(记者刘源源)吉林省高级人民法院近日立案，受理18年来3次被判死缓，最终被改判无罪的刘吉强申请国家赔偿。刘吉强向吉林省高级人民法院递交的国家赔偿申请书，总计要求赔偿1937万余元。

刘吉强自1998年2月16日至2016年4月29日被剥夺人身自由18年多，总计6647天，他依此要求赔偿侵犯人身自由赔偿金、精神损害抚慰金、社会保障金、健康赔偿金等共计1937万余元。除《中华人民共和国国家赔偿法》规定的侵犯人身自由赔偿金、精神损害抚慰金外，刘吉强还要求赔偿社会保障金和一次性安置费等费用。刘吉强提出在侵犯人身自由赔偿金方面，应按每日24小时计算，而非国家规定的以每日工作8小时计算。

1998年2月14日情人节傍晚，吉林市27岁女子郭某在家被杀死。吉林市公安局船营分局侦查认定，时年34岁的郭某的朋友刘吉强为凶手。

经吉林市人民检察院起诉，1999年12月，吉林市中级人民法院一审认定刘吉强犯故意杀人罪，判其死刑，缓期两年执行，刘吉强上诉。2000年3月，吉林省高级人民法院撤销原判决，认为此案事实不清，证据不足，发回重审。

2002年6月，吉林市人民检察院再次提起公诉。同年11月，吉林市中级人民法院再次判决，刘吉强又被判为死缓。刘吉强不服上诉，2003年3月，吉林省高级人民法院作出终审裁定，维持原判。

随后，刘吉强及家人开始了申诉之路。2015年7月，吉林省人民检察院向吉林省高级人民法院提出再审建议。

吉林省高级人民法院复查此案后，2015年12月决定再审。今年4月，吉林省高级人民法院依法公开再审此案，认定本案除刘吉强有罪供述外无其他证据证实其到过案发现场并实施杀人，依法宣判刘吉强无罪。(稿件来源：央广网)